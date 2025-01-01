Я покупал этот чат больше десяти раз, и ни разу меня не банили. Опции нужные, и все они работают отлично. Разработчик обновляет чит почти ежедневно, и он действительно предан своему делу. Я купил его только на 24 часа, потому что, будучи внутренним, я боюсь использовать его больше суток. Единственная проблема, которую я обнаружил, заключается в том, что с ним практически невозможно использовать спуфер, потому что он требует активации Hyper-V, а большинство хороших спуферов требуют его деактивации. Из-за этого я покупал его много раз, но не мог им пользоваться, потому что спуферов с его поддержкой практически нет.
Fecurity Читы (Фекурити)
Приватное ПО от команды разработчика Fecurity
BF6 Fecurity
- Самый первый чит на BF6
- Мощный настраиваемый Аимбот
- Информативный ESP (ВХ) на врагов и защита от бана
Battlefield 2042 Hack (Fecurity)
- Мощный Аимбот для BF 2042: Легит и Сайлент
- Информативный ESP (ВХ) для показа Игроков и Техники
- Работает сразу в 3 играх: BF2042, BF5 и BF1
Battlefield I Hack (Fecurity)
- Мощнейший Аимбот для Battlefield 1: Silent & Legit
- ESP (Wallhack) с отображением игроков и техники
- Работает в 3 частях игры: BF I, BF 2042 и BF V
Battlefield V Hack (Fecurity)
- Лучший Аимбот для Battlefield 5: Silent & Legit
- Удобный ВХ для отображения игроков и техники
- 1 Чит - 3 Игры: BFV, BF2042 и BF I
Fecurity ARC Raiders
- Мощный чит для ARC Raiders
- Мощный и гибкий Аимбот + Информативный ВХ (ESP) на Игроков
- Удобная настройка и приятное меню, низкий шанс бана
Fecurity Delta Force
- Высокоточный Аимбот с умными настройками
- ESP (WH) для отображения игроков, лута и транспорта
- Настоящий Internal чит с отличной оптимизацией
War Thunder Fecurity Hack
- Лучший Чит для Вар Тандер!
- Низкий шанс бана и долгий Undetected
- Использование софта не снижает ваш ФПС
Fecurity Hack (EFT + Arena)
- Работает в EFT и EFT: Arena (1 чит - 2 игры)
- Доступно несколько языков: Английский, Русский, Португальский, Немецкий и Китайский
- Встроенный HWID-Spoofer (Обход бана)
Fecurity (EFT Arena Only)
- Чит с Аимботом для EFT: Arena
- Удобный Wallhack с кучей настроек
- Безопасный Чит + Встроенный Спуфер
SQUAD HACK (Fecurity)
- Мощнейший Сайлент Аимбот для Сквад
- Гибкий и плавный ESP с кучей настроек
- Большое количество различных эксплойтов
FECURITY CS2 Cheat
- Рабочий Skinchanger для CS 2
- Премиальный чит с множеством функций
- Аимбот и Триггербот
Fecurity Dark and Darker
- Удобный WH для отображения игроков и мобов
- Порталы, Руды, Ловушки, Сундуки и Предметы
- Надёжный чит с низким шансом получения бана
Fecurity PUBG Hack
- Популярный чит с очень удобным меню
- Удобный ESP: Игроки, Лут и Транспорт
- Встроенный HWID-Spoofer, Русский Язык
Fortnite Fecurity
- Мощный Internal Чит для Фортнайта
- Мощный Silent Aimbot и Гибкий ESP (Wallhack)
- Стильное меню и высокая производительность
Fecurity DBD
- Максимально плавный и производительный ESP
- Perfect SkillCheck (Проверка на Скилл) + FOV Changer
- Низкий шанс бана и встроенный HWID-Spoofer для ДБД
Fecurity The Finals Hack
- Первый Рабочий Чит для The Finals
- Мощный Аимбот с гибкой настройкой
- Качественный ESP на Игроков(Wallhack)
Private Deadside Hack (Fecurity)
- Безопасный Чит для Deadside
- Качественный ESP (Wallhack)
- Мощнейший Аимбот
Bloodhunt Private Cheat (Fecurity)
- Премиальный Чит для Bloodhunt
- Мощнейший Аимбот с тонкой настройкой
- Эргономичное Меню + Удобный ESP (WH)
Fecurity Hack Battlebit Remastered
- Надёжный Софт для BattleBit Remastered
- Мощный аимбот для полного доминирования
- Стильное меню для настройки взлома
Fecurity World War 3
- Точный Aimbot, 2 режима: Vector и Silent
- Информативный ESP на игроков и объекты
- Уникальный обход античита и низкий риск бана
Fecurity Unturned
- Безопасный Приватный Чит для Unturned
- Всё необходимое: Aim, WH, Loot и Misc
- Гибкая настройка для Аимбота и ВХ
Fecurity FragPunk
- Точный Аимбот с гибкой настройкой
- Удобный ESP (Wallhack) для отображения врагов
- Качественный Софт с низким шансом бана
Fecurity – технологичный подход и премиальное качество в каждом продукте
Fecurity — это разработчик, который заслуженно относится к сегменту выше среднего. На протяжении последних лет бренд уверенно удерживает репутацию одного из самых технологичных игроков на рынке, предлагая пользователям продуманные, безопасные и визуально выверенные решения. Проект получил широкую известность благодаря надёжным обходам античитов и широкому выбору софта для разных игровых направлений. Одним из первых громких успехов Fecurity стал чит для Valorant — продукт, который во многом определил стандарты качества и стабильности для всей индустрии.
Основной фокус команды — это шутеры и военные симуляторы, где точность, производительность и защита от детекта играют ключевую роль. Однако разработчики не ограничиваются только этим направлением: в арсенале Fecurity есть и другие проекты, демонстрирующие гибкость и высокий уровень технического исполнения. Отдельного упоминания заслуживает визуальная составляющая продуктов бренда. Именно Fecurity в своё время задал планку по оформлению UI меню чита, превратив стандартный интерфейс в продуманный и стильный инструмент, который удобно использовать даже во время динамичного геймплея.
Fecurity — это сочетание технологичности, эстетики и стабильности. Продукты бренда ценятся за надёжную работу, глубокую оптимизацию и внимание к деталям, которые отличают профессиональный софт от обычных решений.
Как купить читы Fecurity в 2025 году?
Процесс покупки читов от разработчика Fecurity прост, понятен и занимает всего несколько минут. Мы подготовили пошаговую инструкцию, чтобы вы без труда оформили заказ и получили доступ к продукту сразу после оплаты.
Пошаговая инструкция:
- Перейдите на сайт Wh-Satano.
- В разделе брендов выберите Fecurity.
- Перед вами откроется каталог продуктов, доступных к покупке.
- Выберите интересующий вас чит и откройте его страницу.
- Ознакомьтесь с описанием, возможностями и системными требованиями.
- Выберите срок подписки, используя удобный слайдер.
- Нажмите кнопку «Купить».
- Укажите предпочтительный способ оплаты и следуйте инструкции платёжного агрегатора.
- После успешного платежа вы получите ключ активации, ссылку на загрузку и подробную инструкцию по установке.
- Установите программное обеспечение, следуя инструкции, и запустите игру — готово!
Покупка занимает всего несколько минут, а доступ к продукту предоставляется мгновенно. Это позволяет сразу приступить к установке и игре, без ожидания подтверждения или обработки заказа.
Если у вас возникнут вопросы по оплате или установке программного обеспечения Fecurity, круглосуточная техническая поддержка на нашем сайте всегда готова помочь и оперативно ответить на любые обращения.
Часто задаваемые вопросы о читах "Fecurity"
В своё время Fecurity действительно предлагали мощные и заметные решения для Marvel Rivals и FragPunk, которые получили хорошую репутацию у пользователей. Однако из-за жалоб правообладателей и повышенного внимания со стороны правоохранительных и правовых подразделений эти продукты были официально сняты с распространения. В результате сейчас найти их в открытом доступе практически невозможно — оригинальные релизы удалены, а любые сомнительные копии несут повышенный риск (модификации, вредоносное ПО или нерабочие сборки).
Если вы ищете альтернативы или уточнения по конкретным релизам — лучше всего обратиться в нашу техподдержку: мы оперативно проверим статус конкретного продукта и подскажем официальные варианты.
Спуфер присутствует не во всех продуктах Fecurity — он включён только в некоторых сборках и реализован именно там, где это предписано разработчиком. Кроме того, спуфер, как правило, не запускается автоматически после установки; его активация и конфигурация описаны в прилагаемой инструкции к конкретному продукту.
Рекомендации: перед запуском читайте руководство и заметки к релизу — там указано, где находится спуфер, как его правильно включить и какие ограничения к нему применимы. При сомнениях наша служба поддержки всегда подскажет, доступна ли эта опция для выбранного вами софта.
Несмотря на визуальное сходство меню и настроек во многих продуктах Fecurity, для разных игр действительно используются индивидуальные лоадеры. Это связано с тем, что каждая игра имеет свою архитектуру и особенности защиты — поэтому для надёжной и корректной работы софта разработчики поставляют отдельные загрузчики и инструкции.
Практически после покупки вы получите ссылку на официальный лоадер и подробную инструкцию. Обратите внимание: иногда лоадер обновляется и его стоит загрузить заново — особенно после крупных апдейтов игры или самого софта. Если у вас возникнут вопросы по конкретной версии лоадера — напишите в поддержку, мы отправим актуальную ссылку и поможем с установкой.
Легендарный чит Fecurity для Valorant на пике популярности действительно отличался функционалом и стабильностью. На текущий момент проект по этому софту находится в статусе «заморожен» — разработчики приняли такое решение после серии частых банов пользователей и повышенного внимания со стороны анти-чита Riot Vanguard.
По неофициальной информации, команда Fecurity продолжает исследовательскую работу в поисках надёжного подхода к интеграции с текущими механизмами защиты, однако точных сроков возрождения продукта или перевода в статус «Undetected» никто не называет. Мы рекомендуем воздерживаться от использования сомнительных копий старых сборок — они часто не поддерживаются и могут привести к блокировкам. Если появятся официальные новости о восстановлении или обновлённой версии — мы опубликуем анонс на странице бренда и уведомим клиентов.
Последние отзывы о читах "Fecurity"
petya52
отзыв о дуллвейв финалс
Играл с аимом забанило спустя две катки но если играть без аима не банит
Промастерчитер666
Некоторые функции не актуальные ☹
Не актуальные функции это: FOV Changer (Override FOV),Loot Through the Walls, Fast Search Fast Examine, Fast Open Container,Fast Load/Unload Ammo,Bullet Tracers, Bullet Tracers Owners (You, Enemies, Teammates). Ну а так норм покупал ради фов ченжера но он не работает😔
XHUKA
Очень Хороший Интернал Софт (Фекурити Форт)
Я покупал этот чат больше десяти раз, и ни разу меня не банили. Опции нужные, и все они работают отлично. Разработчик обновляет чит почти ежедневно, и он действительно предан своему делу. Я купил его только на 24 часа, потому что, будучи внутренним, я боюсь использовать его больше суток. Единственная проблема, которую я обнаружил, заключается в том, что с ним практически невозможно использовать спуфер, потому что он требует активации Hyper-V, а большинство хороших спуферов требуют его деактиваци...
Berken
Fesecurity EFT настолько хорош
Это лучшее, что я когда-либо пробовал, это определенно лучшее, попробуйте.
Georg
good cheat
good cheat
SatanoYT
Fecurity - лучший софт для Darker!
Играл с многими читами, но этот чит засел прям в сердце. Лучшие соотношение цены / качества. Удобный запуск, интуитивно понятное меню, ничего лишнего ! Можно с мужиками покорят пещеры, Если выбирать, то лучше выбирать лучших, а лучшие это фесурити по DaD [ пока лучшие ].