Fecurity DBD (Фекурити ДБД)

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Информация о чите

На этой странице вы можете ознакомиться с описанием чита Fecurity для ДБД. Данный софт сделан очень качественно и подойдёт ценителям хорошего взлома. Здесь нет лишних фич, только максимальный плавный и работоспособный ЕСП, а также ФОВ Changer и Skill Check. Есть также встроенный спуфер, который работает только для процессоров Интел. Основные преимущества этого продукта: высокая производительность, максимальный уровень безопасности, проверенный разработчик. Если вы искали что-то относительно простое и максимально качественное, то Fecurity для Dead By Daylight отлично подойдёт вам!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Epic Games, Microsoft Store (XBox Gamepass PC)

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Player ESP (Killers, Survivors)

  • Enabled - включить/выключить WH
  • Enemy Only - показывать только врагов
  • Box ESP - ВХ в виде коробок
  • Box Outline - доп. обводка боксов
  • Health - индикатор (бар) показывающий хп
  • Skeleton - есп в виде скелетов
  • Skeleton Thickness - толщина линий скелетов
  • Nickname - имена игроков
  • Distance - расстояние до игроков
  • Max Distance - дальность работы ЕСП
  • Visible Check - разные цвета для игроков за стеной и в прямой видимости

World ESP (Objects)

  • Totems - тотемы
  • Traps - ловушки
  • Meat Hooks - крюки
  • Windows - окна
  • Generators - генераторы
  • Breakable Walls - разрушаемые стены
  • Pallets - паллеты
  • Lockers - локеры (высокие красные шкафы)
  • Items - предметы
  • Chests - сундуки
  • Escape Doors - двери эвакуации
  • Hatches - люки
  • Distance - расстояние до объектов
  • Max Distance - дальность работы ЕСП объектов

Другие Функции Fecurity для ДБД

  • Override FOV (FOV Changer) - увеличить радиус обзора
  • Auto Skillcheck - авто проверка на скилл
  • Distance Unit - выбор единицы измерения дистанции (метры или футы)
  • Menu Key - бинд клавиши для вызова меню
  • HWID-Spoofer - встроенный HWID-спуфер для обхода бана по железу