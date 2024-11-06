Fecurity DBD (Фекурити ДБД)
Информация о чите
На этой странице вы можете ознакомиться с описанием чита Fecurity для ДБД. Данный софт сделан очень качественно и подойдёт ценителям хорошего взлома. Здесь нет лишних фич, только максимальный плавный и работоспособный ЕСП, а также ФОВ Changer и Skill Check. Есть также встроенный спуфер, который работает только для процессоров Интел. Основные преимущества этого продукта: высокая производительность, максимальный уровень безопасности, проверенный разработчик. Если вы искали что-то относительно простое и максимально качественное, то Fecurity для Dead By Daylight отлично подойдёт вам!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games, Microsoft Store (XBox Gamepass PC)
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Player ESP (Killers, Survivors)
- Enabled - включить/выключить WH
- Enemy Only - показывать только врагов
- Box ESP - ВХ в виде коробок
- Box Outline - доп. обводка боксов
- Health - индикатор (бар) показывающий хп
- Skeleton - есп в виде скелетов
- Skeleton Thickness - толщина линий скелетов
- Nickname - имена игроков
- Distance - расстояние до игроков
- Max Distance - дальность работы ЕСП
- Visible Check - разные цвета для игроков за стеной и в прямой видимости
World ESP (Objects)
- Totems - тотемы
- Traps - ловушки
- Meat Hooks - крюки
- Windows - окна
- Generators - генераторы
- Breakable Walls - разрушаемые стены
- Pallets - паллеты
- Lockers - локеры (высокие красные шкафы)
- Items - предметы
- Chests - сундуки
- Escape Doors - двери эвакуации
- Hatches - люки
- Distance - расстояние до объектов
- Max Distance - дальность работы ЕСП объектов
Другие Функции Fecurity для ДБД
- Override FOV (FOV Changer) - увеличить радиус обзора
- Auto Skillcheck - авто проверка на скилл
- Distance Unit - выбор единицы измерения дистанции (метры или футы)
- Menu Key - бинд клавиши для вызова меню
- HWID-Spoofer - встроенный HWID-спуфер для обхода бана по железу