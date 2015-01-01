Battlefield 6 Fecuity (БФ6 Фекурити)
Информация о чите
Fecurity для Battlefield 6 долгожданная новинка и первое полноценное приватное решение для БФ6, уже успевшее зарекомендовать себя как мощный и надёжный инструмент для доминирования на поле боя. В его арсенале — высокоточный и гибко настраиваемый Aimbot, способный безошибочно работать на любых дистанциях. Детализированный и яркий ESP (WH) отображает врагов, технику и ключевые объекты, помогая всегда быть на шаг впереди. Меню Fecurity – отдельная гордость: современный, аккуратный интерфейс с интуитивной навигацией и множеством тонких настроек — от параметров Aimbot до цветовых схем ESP. Софт демонстрирует стабильную работу даже в условиях активных обновлений игры и уверенно обходит защиту античита, обеспечивая максимальную безопасность. После завершения опен-беты Battlefield 6 и выхода релизной версии, чит продолжит стабильно работать. Если вы хотите испытать проверенное и функциональное решение уже сейчас — Фекурити для БФ6 станет вашим лучшим выбором.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam, EA App
Aimbot (BF6 AIm)
- Enabled - включить/выключить аимбот
- Aim at ADS/Scoping – включить аим только в прицеливании
- Enemy Only – аим только на врагов
- Visible Only – включить аим только на видимых врагов
- Draw FOV – отображает радиус работы аима (круг)
- Prediction - предугадывание траекторий движения целей
- FOV - размер рабочей области аимбота
- Nearest Coefficient - % выстрелов которые будут сделаны в ближайшую к прицелу часть тела врага
- Hitbox Priority - позволяет задавать приоритет разным хитбоксам
Player ESP (ВХ на игроков)
- Enemy Only - вх только на врагов
- Visible Only - вх только на персонажей в прямой видимости
- Box ESP - wh в виде коробок (квадратов)
- Box Outline - дополнительная обводка боксов (для четкости)
- Out of View - индикатор показывающий цели вне вашего угла обзора
- Health ESP - есп показывающий сколько ХП у игроков
- Skeleton - валлхак в виде скелетов персонажей
- Name - ESP показывающий никнеймы игроков
- Distance - расстояние до целей
- Max Distance - регулировка максимально дистанции для ВХ
- Visible Check - разная подсветка целей за стеной и не за стеной
- Skeleton Thickness - толщина линий скелетов
- Corpse - показывать расположение трупов игроков
Vehicle ESP (ВХ на транспорт)
- Enabled - включить вх на различную технику (наземная, воздушная)
- Visible Only - показывать только видимую технику(не за стеной)
- Enemy Only - подсвечивать только вражеский транспорт
- Vehicle Box - боксы для траспорта
- Box Outline - доп. обводка боксов для траспорта
- Health ESP - количество хп у машин
- Distance - расстояние до целей
- Max Distance - ограничить макс. дистанцию для вх на военную технику
- Visible Check - проверка на видимость
- Display Name - показывать названия отображаемого транспорта
Другие возможности Fecurity BF6 (Misc)
- Aimbone Preview - выбор частей тела для аимбота визуально (кликая по модели персонажа в меню)
- Aim Key - бинд своей клавиши для активации аимбота
- Custom ESP colors - гибкая настройка цветов ВХ в BF6
- Menu Key - привязка своей клавиши для вызова меню чита
