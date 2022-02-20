Чит Fecurity для BattleBit Remastered

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Информация о чите

На этой странице вы можете ознакомиться с читом Fecurity для BattleBit Remastered. Качественный продукт с отличным наполнением: мощный аимбот с некоторыми настройками, красивый и удобный Wallhack, несколько эксплойтов и стильное фирменное меню чита. Данный софт отлично подойдёт для весёлых матчей в батлбит, т.к выводит вашу мощь на совершенно недосягаемый для других игроков уровень. Если вы цените по настоящему хорошие и интересные читы, то это будет отличным выбором для вас!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Aim (Аим для Battlebit)

  • Aimbot - включить аимбот, помощь в наводке при стрельбе
  • Aim At Shoot - аимбот работает во время всех ваших выстрелов
  • Visible Only - в этом режиме аимбот работает только против целей в прямой видимости
  • FOV - размер рабочей области для аимбота
  • Draw FOV - показывать рабочую зону аима в виде окружности вокруг прицела
  • Target Switch Delay - устанавливает задержку перед сменой цели во время работа аима
  • Bone - части тела (хитбоксы) на которые будет целиться аим
  • Hitbox Priority - приоритет хитбоксов
  • Aim Key - клавиша для активации аима

Wallhack (Валлхак для BattleBit)

  • Player ESP - вх против игроков
  • Enemy Only - в этом режиме wallhack показывает только врагов
  • Box ESP - wallhack в виде коробок
  • Box Outline - дополнительная обводка боксов
  • Health ESP - показывать количество ХП игроков при помощи полоски
  • Skeleton ESP - валлхак в виде скелетов
  • Distance - расстояние до целей
  • Max Distance - дальность работы Wallhack
  • Nickname - никнеймы игроков
  • Weapon - оружие в руках у людей
  • Visible Check - цели за стеной и в прямой видимости будут окрашены по разному
  • Custom Colors - возможность настроить свои цвета для WH

Misc (Другие Функции)

  • FOV Changer - позволяет увеличить поле зрения
  • Crosshair - рисовать статичный прицел посередине экрана
  • Speed Hack - увеличить скорость перемещения
  • Instant ADS - мгновенно открывать прицел (без анимации)
  • No Spread - отключить разброс пуль (все пули попадают в 1 точку)
  • No Recoil - отключить отдачу оружия при стрельбе
  • No Camera Shake - отключить тряску камеры
  • No Boltcatch