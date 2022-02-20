Чит Fecurity для BattleBit Remastered
Информация о чите
На этой странице вы можете ознакомиться с читом Fecurity для BattleBit Remastered. Качественный продукт с отличным наполнением: мощный аимбот с некоторыми настройками, красивый и удобный Wallhack, несколько эксплойтов и стильное фирменное меню чита. Данный софт отлично подойдёт для весёлых матчей в батлбит, т.к выводит вашу мощь на совершенно недосягаемый для других игроков уровень. Если вы цените по настоящему хорошие и интересные читы, то это будет отличным выбором для вас!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Aim (Аим для Battlebit)
- Aimbot - включить аимбот, помощь в наводке при стрельбе
- Aim At Shoot - аимбот работает во время всех ваших выстрелов
- Visible Only - в этом режиме аимбот работает только против целей в прямой видимости
- FOV - размер рабочей области для аимбота
- Draw FOV - показывать рабочую зону аима в виде окружности вокруг прицела
- Target Switch Delay - устанавливает задержку перед сменой цели во время работа аима
- Bone - части тела (хитбоксы) на которые будет целиться аим
- Hitbox Priority - приоритет хитбоксов
- Aim Key - клавиша для активации аима
Wallhack (Валлхак для BattleBit)
- Player ESP - вх против игроков
- Enemy Only - в этом режиме wallhack показывает только врагов
- Box ESP - wallhack в виде коробок
- Box Outline - дополнительная обводка боксов
- Health ESP - показывать количество ХП игроков при помощи полоски
- Skeleton ESP - валлхак в виде скелетов
- Distance - расстояние до целей
- Max Distance - дальность работы Wallhack
- Nickname - никнеймы игроков
- Weapon - оружие в руках у людей
- Visible Check - цели за стеной и в прямой видимости будут окрашены по разному
- Custom Colors - возможность настроить свои цвета для WH
Misc (Другие Функции)
- FOV Changer - позволяет увеличить поле зрения
- Crosshair - рисовать статичный прицел посередине экрана
- Speed Hack - увеличить скорость перемещения
- Instant ADS - мгновенно открывать прицел (без анимации)
- No Spread - отключить разброс пуль (все пули попадают в 1 точку)
- No Recoil - отключить отдачу оружия при стрельбе
- No Camera Shake - отключить тряску камеры
- No Boltcatch