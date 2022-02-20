Купить Приватный Чит Fecurity для World War 3(WW3)
Информация о чите
Представляем вашему обозрению чит сделанный совместно с нашими коллегами из Fecurity. Найти рабочий чит для WW3 не так уж легко, поэтому ознакомьтесь с нашим продуктом подробнее. В софте используется уникальный метод обхода античита, который надёжно защитит вас от бана. Функционал программы сделан профессионально: приятный ВХ(ESP) на игроков и лут, точный аимбот с возможностью включить режим Silent. Чит регулярно обновляется и у вас всегда будет доступ к рабочему ПО для World War 3. Не проходите мимо, ведь продуктов для этой игры осталось не так много, возможно это ваш последний шанс поиграть в ВВ3 с читами!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, My,Games
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Аимбот(Aimbot)
- Aim At Shoot - активация аима при стрельбе
- Aimbot Type - тип аимбота, обычный или сайлент
- Vectored - обычный аимбот, симулирует движения мыши
- Silent - в этом режиме пули поражают цель, но прицел не двигается
- Visible Only - огонь только по видимым целям
- Enemy Only - огонь только по врагам
- Aim Horizontal Speed - скорость наведения по горизонтали
- Aim Vertical Speed - скорость наведения по вертикали
- Recoil Compensation - снижение(отключение) отдачи оружияPlayer Weapon - показывать оружие в руках у игроков
- FOV - размер рабочей области аимбота
- Target Switch Delay - задержка перед сменой цели
- Hitscan Coefficient - % выстрелов по приоритетному хитбоксу
- Magic Bullet - волшебные пули, поражают врагов вне зоны видимости
- Hitbox priority - настройка приоритета хитбоксов для аима
- Bone - выбор частей тела на которые работает аим
ESP(Players & World)
- Player ESP - вх на игроков
- Enemy Only - вх только на врагов
- Visible Check - проверка на видимость
- Box ESP - валлхак в виде коробок
- Health - показывать хп игроков
- Skeleton - WH в виде скелетов
- Distance - расстояние до целей
- Name ESP - показывать игровые никнеймы игроков
- Player Weapon - показывать оружие в руках у игроков
- Vehicles - WH на траспорт
- Maximum Distance - настройка максимального расстояния ВХ
- Custom Colors - выбор цветов для всех функций ESP
- Draw Aimbot FOV - отображение радиуса аима в виде круга
Misc(Остальное)
- Chat Spammer - спам в чате
- Chat Cleanner - очистка чата
- Chat Crasher - краш чата с помощью спама
- Aimbot Key - выбор клавиши для аимбота
- Menu Key - выбор клавиши для меню чита