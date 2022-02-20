Купить Приватный Чит Fecurity для World War 3(WW3)

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Информация о чите

Представляем вашему обозрению чит сделанный совместно с нашими коллегами из Fecurity. Найти рабочий чит для WW3 не так уж легко, поэтому ознакомьтесь с нашим продуктом подробнее. В софте используется уникальный метод обхода античита, который надёжно защитит вас от бана. Функционал программы сделан профессионально: приятный ВХ(ESP) на игроков и лут, точный аимбот с возможностью включить режим Silent. Чит регулярно обновляется и у вас всегда будет доступ к рабочему ПО для World War 3. Не проходите мимо, ведь продуктов для этой игры осталось не так много, возможно это ваш последний шанс поиграть в ВВ3 с читами!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, My,Games

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Аимбот(Aimbot)

  • Aim At Shoot - активация аима при стрельбе
  • Aimbot Type - тип аимбота, обычный или сайлент
  • Vectored - обычный аимбот, симулирует движения мыши
  • Silent - в этом режиме пули поражают цель, но прицел не двигается
  • Visible Only - огонь только по видимым целям
  • Enemy Only - огонь только по врагам
  • Aim Horizontal Speed - скорость наведения по горизонтали
  • Aim Vertical Speed - скорость наведения по вертикали
  • Recoil Compensation - снижение(отключение) отдачи оружияPlayer Weapon - показывать оружие в руках у игроков
  • FOV - размер рабочей области аимбота
  • Target Switch Delay - задержка перед сменой цели
  • Hitscan Coefficient - % выстрелов по приоритетному хитбоксу
  • Magic Bullet - волшебные пули, поражают врагов вне зоны видимости
  • Hitbox priority - настройка приоритета хитбоксов для аима
  • Bone - выбор частей тела на которые работает аим

ESP(Players & World)

  • Player ESP - вх на игроков
  • Enemy Only - вх только на врагов
  • Visible Check - проверка на видимость
  • Box ESP - валлхак в виде коробок
  • Health - показывать хп игроков
  • Skeleton - WH в виде скелетов
  • Distance - расстояние до целей
  • Name ESP - показывать игровые никнеймы игроков
  • Player Weapon - показывать оружие в руках у игроков
  • Vehicles - WH на траспорт
  • Maximum Distance - настройка максимального расстояния ВХ
  • Custom Colors - выбор цветов для всех функций ESP
  • Draw Aimbot FOV - отображение радиуса аима в виде круга

Misc(Остальное)

  • Chat Spammer - спам в чате
  • Chat Cleanner - очистка чата
  • Chat Crasher - краш чата с помощью спама
  • Aimbot Key - выбор клавиши для аимбота
  • Menu Key - выбор клавиши для меню чита