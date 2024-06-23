Чит Fecurity для PUBG
Информация о чите
Предлагаем вам ознакомиться с интереснейшим продуктом для PUBG: Fecurity Hack. Данный чит сделан очень качественно и включает в себя много крутых возможностей: мощный аимбот, удобный ESP показывающий игроков, лут, транспорт, эирдропы и другой лут. Более того, здесь вы найдёте встроенный HWID-Spoofer, который защитит вас от HWID-бана в случае получения блокировки. Настройка софта производится через удобное и стильное меню, каждая фича имеет множество настроек, что позволит сделать использование чита максимально комфортным для каждого игрока. Другой интересной особенностью являются локализации: в Fecurity PUBG есть возможность переключиться с Английского на Русский, Китайский или Корейский языки. Если вы ищите мощное решение для ПУБГ - вы нашли его. Данный продукт станет отличным инструментом для покорения королевской битвы!
Внимание, Данный чит работает только с процессорами Intel!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Intel Only
- Клиент: Steam, Kakao, Epic Games
Выберите тариф с помощью ползунка
Aim для PUBG (ПУБГ АИМ)
- Aimbot Enabled - включить / выключить аимбот
- Visible Only - аим только против врагов в прямой видимости
- Enemy Only - аим только против противников
- Vertical / Horizontal Degree Per Second - скорость наведения по горизонтали / вертикали
- FOV - размер области в которой аимбот цепляет цели
- Draw FOV - показывать размер рабочей области аима в виде окружности
- Recoil Compensation (RCS) - система контроля отдачи, снижает отдачу во время работы аима
- Prediction - предугадывание траектории движения противника
- Target Switch Delay - задержка перед сменой цели (в MS)
- Hitbox Priority - возможность выбрать приоритетные части тела для аима
- Nearest Coefficient - процент выстрелов который будет сделан по ближайшей к прицелу части тела
- First / Second Aim Key - возможность привязать 2 клавиши для активации аимбота (удерживать)
- Aim Toggle Key - клавиша при нажатии которой аимбот будет полностью включен / выключен
Players ESP (ЕСП для ПАБГ)
- Player ESP - есп показывающий расположение игроков
- Enemy Only - если активировать этот параметр, то отображаться будут только враги
- Box ESP - есп в виде коробок, стандартные 2Д боксы
- Box Outline - дополнительная обводка боксов, делает линии более четкими и объемными
- Health ESP - показывать количество HP игроков с помощью бара (индикатора)
- Skeleton - есп (wh) в виде скелетов повторяющих силуэт противника
- Skeleton Thickness - толщина линий скелетов
- Distance - показывать расстояние до целей, в метрах или футах
- Max Distance - дальность работы ESP
- Nicknames - показывать имена игроков
- Weapon - оружие которое персонаж держит в руках
World ESP (Loot & Vehicles)
- Loot ESP - есп показывающий где лежит различный лут
- Item Names - названия предметов
- Distance - расстояние до объектов
- Airdrop - показывать расположение эирдропов
- Corpses - ящики игроков с лутом (трупы)
- Loot ESP Toggle Key - клавиша для включения/отключения Loot ESP
- Loot Max Distance - ограничить дистанцию отображения предметов
- Containers Content - показывает содержимое контейнеров (трупы, аирдроп)
- Vehicle ESP (Box, Health, Name) - есп показывающий транспорт (боксы, здоровье, название)
- Vehicle Max Distance - дистанция отображения транспорта
- Vehicle ESP Toggle Key - клавиша для включения/отключения отображения транспорта
Misc (Другое)
- Ballistic Visualizer - показывает куда попадет ваша пуля после выстрела, помогает стрелять на большой дистанции
- Spectators - даёт информацию о текущем количестве наблюдателей за вами
- Custom Colors - возможность настройки цветов для всех визуалов в чите
- Distance Unit - выбор единицы измерения, метры или футы
- Menu Key - возможность забиндить свою клавишу для вызова меню софта
- HWID Spoofer - встроенный спуфер для обхода HWID-бана
- Localizations - возможность переключить язык с английского на русский, китайский или корейский