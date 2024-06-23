Чит Fecurity для PUBG

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Информация о чите

Предлагаем вам ознакомиться с интереснейшим продуктом для PUBG: Fecurity Hack. Данный чит сделан очень качественно и включает в себя много крутых возможностей: мощный аимбот, удобный ESP показывающий игроков, лут, транспорт, эирдропы и другой лут. Более того, здесь вы найдёте встроенный HWID-Spoofer, который защитит вас от HWID-бана в случае получения блокировки. Настройка софта производится через удобное и стильное меню, каждая фича имеет множество настроек, что позволит сделать использование чита максимально комфортным для каждого игрока. Другой интересной особенностью являются локализации: в Fecurity PUBG есть возможность переключиться с Английского на Русский, Китайский или Корейский языки. Если вы ищите мощное решение для ПУБГ - вы нашли его. Данный продукт станет отличным инструментом для покорения королевской битвы!

Внимание, Данный чит работает только с процессорами Intel!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Intel Only
  • Клиент: Steam, Kakao, Epic Games

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Aim для PUBG (ПУБГ АИМ)

  • Aimbot Enabled - включить / выключить аимбот
  • Visible Only - аим только против врагов в прямой видимости
  • Enemy Only - аим только против противников
  • Vertical / Horizontal Degree Per Second - скорость наведения по горизонтали / вертикали
  • FOV - размер области в которой аимбот цепляет цели
  • Draw FOV - показывать размер рабочей области аима в виде окружности
  • Recoil Compensation (RCS) - система контроля отдачи, снижает отдачу во время работы аима
  • Prediction - предугадывание траектории движения противника
  • Target Switch Delay - задержка перед сменой цели (в MS)
  • Hitbox Priority - возможность выбрать приоритетные части тела для аима
  • Nearest Coefficient - процент выстрелов который будет сделан по ближайшей к прицелу части тела
  • First / Second Aim Key - возможность привязать 2 клавиши для активации аимбота (удерживать)
  • Aim Toggle Key - клавиша при нажатии которой аимбот будет полностью включен / выключен

Players ESP (ЕСП для ПАБГ)

  • Player ESP - есп показывающий расположение игроков
  • Enemy Only - если активировать этот параметр, то отображаться будут только враги
  • Box ESP - есп в виде коробок, стандартные 2Д боксы
  • Box Outline - дополнительная обводка боксов, делает линии более четкими и объемными
  • Health ESP - показывать количество HP игроков с помощью бара (индикатора)
  • Skeleton - есп (wh) в виде скелетов повторяющих силуэт противника
  • Skeleton Thickness - толщина линий скелетов
  • Distance - показывать расстояние до целей, в метрах или футах
  • Max Distance - дальность работы ESP
  • Nicknames - показывать имена игроков
  • Weapon - оружие которое персонаж держит в руках

World ESP (Loot & Vehicles)

  • Loot ESP - есп показывающий где лежит различный лут
  • Item Names - названия предметов
  • Distance - расстояние до объектов
  • Airdrop - показывать расположение эирдропов
  • Corpses - ящики игроков с лутом (трупы)
  • Loot ESP Toggle Key - клавиша для включения/отключения Loot ESP
  • Loot Max Distance - ограничить дистанцию отображения предметов
  • Containers Content - показывает содержимое контейнеров (трупы, аирдроп)
  • Vehicle ESP (Box, Health, Name) - есп показывающий транспорт (боксы, здоровье, название)
  • Vehicle Max Distance - дистанция отображения транспорта
  • Vehicle ESP Toggle Key - клавиша для включения/отключения отображения транспорта

Misc (Другое)

  • Ballistic Visualizer - показывает куда попадет ваша пуля после выстрела, помогает стрелять на большой дистанции
  • Spectators - даёт информацию о текущем количестве наблюдателей за вами
  • Custom Colors - возможность настройки цветов для всех визуалов в чите
  • Distance Unit - выбор единицы измерения, метры или футы
  • Menu Key - возможность забиндить свою клавишу для вызова меню софта
  • HWID Spoofer - встроенный спуфер для обхода HWID-бана
  • Localizations - возможность переключить язык с английского на русский, китайский или корейский