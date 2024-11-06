Чит COVCHEG для RUST (РАСТ КОВЧЕГ)

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Информация о чите

Знакомьтесь - чит COVCHEG для игры RUST. Данный продукт отлично подойдёт практичным и аскетичным игрокам. За доступную стоимость вы получаете рабочий и безопасный софт, который включает в себя базовый набор взлома для Руст. Здесь есть вполне себе неплохой векторный аимбот, ЕСП для отображения игроков со всеми необходимыми настройками, а также Лут ЕСП для показа предметов и ресурсов. В будущем по мере возможности софт будет дополняться новыми фичами, всё зависит от возможности добавить что-либо безопасно, ведь главное - сохранять статус UNDETECTED. Если ищите рабочий продукт для RUST по средней/доступной цене - COVCHEG RUST отлично вам подойдёт. Мы надеемся, что вы не пройдёте мимо этого предложения.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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AIM (AIMBOT)

  • Active - включить аимбот в чите COVCHEG для RUST (векторный аим)
  • FOV - размер области захвата целей аимботом
  • Draw FOV - показывать круг FOV аима на экране
  • Smooth - плавность движений аима (больше значение - слабее аим)
  • Aim Distance - дальность работы Aimbot
  • Bone Body / Force Head - по умолчанию АИМ целится в тело, если поставить Force Head - в голову
  • Remove Sway & Recoil - отключить тряску/покачивание оружия и отдачу при стрельбе
  • Aim Key - клавиша для активации аима (удерживать)

Player ESP (Wallhack)

  • Enable - включить/выключить WH для отображения игроков в Rust Covcheg
  • BOX - wallhack в виде коробок (боксов)
  • Names - никнеймы игроков
  • Skeleton - wh в виде скелетов
  • Distance - отображение расстояния до целей в метрах
  • Max Distance - ограничить дальность работы WH
  • Ignore Sleepers - не показывать спящих

Loot / World ESP

  • Item ESP - включить ЕСП для отображения предметов
  • Only Collectable - показывать только те предметы, которые можно залутать
  • Ores (Metal, Sulfur, Stone) - отображение руд (металл, сера, камень)
  • Wood - отображение запасов древесины
  • Stash - показывать стэши
  • Crates (Medical, Food, Tool, Elite) - возможность видеть расположение кейсов (медицинский, еда, инструменты, элитный)
  • Minicopter - мини-вертолёт
  • Backpack - рюкзаки
  • Max Distance - дальность работы Loot ESP