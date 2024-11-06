Чит COVCHEG для RUST (РАСТ КОВЧЕГ)
Информация о чите
Знакомьтесь - чит COVCHEG для игры RUST. Данный продукт отлично подойдёт практичным и аскетичным игрокам. За доступную стоимость вы получаете рабочий и безопасный софт, который включает в себя базовый набор взлома для Руст. Здесь есть вполне себе неплохой векторный аимбот, ЕСП для отображения игроков со всеми необходимыми настройками, а также Лут ЕСП для показа предметов и ресурсов. В будущем по мере возможности софт будет дополняться новыми фичами, всё зависит от возможности добавить что-либо безопасно, ведь главное - сохранять статус UNDETECTED. Если ищите рабочий продукт для RUST по средней/доступной цене - COVCHEG RUST отлично вам подойдёт. Мы надеемся, что вы не пройдёте мимо этого предложения.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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AIM (AIMBOT)
- Active - включить аимбот в чите COVCHEG для RUST (векторный аим)
- FOV - размер области захвата целей аимботом
- Draw FOV - показывать круг FOV аима на экране
- Smooth - плавность движений аима (больше значение - слабее аим)
- Aim Distance - дальность работы Aimbot
- Bone Body / Force Head - по умолчанию АИМ целится в тело, если поставить Force Head - в голову
- Remove Sway & Recoil - отключить тряску/покачивание оружия и отдачу при стрельбе
- Aim Key - клавиша для активации аима (удерживать)
Player ESP (Wallhack)
- Enable - включить/выключить WH для отображения игроков в Rust Covcheg
- BOX - wallhack в виде коробок (боксов)
- Names - никнеймы игроков
- Skeleton - wh в виде скелетов
- Distance - отображение расстояния до целей в метрах
- Max Distance - ограничить дальность работы WH
- Ignore Sleepers - не показывать спящих
Loot / World ESP
- Item ESP - включить ЕСП для отображения предметов
- Only Collectable - показывать только те предметы, которые можно залутать
- Ores (Metal, Sulfur, Stone) - отображение руд (металл, сера, камень)
- Wood - отображение запасов древесины
- Stash - показывать стэши
- Crates (Medical, Food, Tool, Elite) - возможность видеть расположение кейсов (медицинский, еда, инструменты, элитный)
- Minicopter - мини-вертолёт
- Backpack - рюкзаки
- Max Distance - дальность работы Loot ESP