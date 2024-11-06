Чит COVCHEG для RUST (РАСТ КОВЧЕГ)

Информация о чите

Знакомьтесь - чит COVCHEG для игры RUST. Данный продукт отлично подойдёт практичным и аскетичным игрокам. За доступную стоимость вы получаете рабочий и безопасный софт, который включает в себя базовый набор взлома для Руст. Здесь есть вполне себе неплохой векторный аимбот, ЕСП для отображения игроков со всеми необходимыми настройками, а также Лут ЕСП для показа предметов и ресурсов. В будущем по мере возможности софт будет дополняться новыми фичами, всё зависит от возможности добавить что-либо безопасно, ведь главное - сохранять статус UNDETECTED. Если ищите рабочий продукт для RUST по средней/доступной цене - COVCHEG RUST отлично вам подойдёт. Мы надеемся, что вы не пройдёте мимо этого предложения.