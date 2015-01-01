Pussycat для Counter-Strike 2 (Пуссикат для КС 2)
Информация о чите
Pussycat для Counter-Strike 2 — удобный external-софт для комфортной игры на пабликах и в матчмейкинге. Отлично подойдёт для начальных и средних рангов благодаря простому управлению, хорошему набору функций и стабильной работе. Софт включает легитный аимбот с настройкой плавности, FOV, предиктом движения, есть триггербот и поддержкой авто-остановки для более точной стрельбы. Можно удобно настроить поведение аима под свой стиль игры. ESP (ВХ) система отображает игроков через стены, здоровье, броню, оружие, деньги, патроны, расстояние и дополнительные игровые индикаторы. Есть скелеты, снэплайны, боксы разных типов и настройка цветов. Также присутствует ESP на предметы, гранаты и бомбу с таймером взрыва. Дополнительно доступны траектории гранат, радиус огня огненных гранат, список наблюдателей, система конфигов и кастомизация интерфейса. Pussycat CS2 — хороший выбор для игроков, которым нужен доступный и понятный софт для комфортной игры в CS2.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam
Аимбот
- Enable – включение автоматического наведения на противников
- Aim Key – клавиша для активации аимбота
- Smooth – настройка плавности наведения для более естественного движения прицела
- Hitbox – выбор части тела для приоритетного наведения (голова, шея, тело)
- Visible Only – аимбот работает только по видимым противникам
- Predict Movement – упреждение движения целей для более точной стрельбы по бегущим игрокам
- Prediction – настройка силы предикта движения
- Ignore Team – игнорирование аима на союзников
- FOV – настройка размера радиуса захвата целей (рабочая область)
- FOV Draw – отображение радиуса работы аимбота в виде окружности
- FOV Color – настройка цвета FOV круга
- FOV Filled – заполнение области FOV полупрозрачным цветом
- Trigger Bot – автоматический выстрел при наведении на противника
- Trigger Key – клавиша активации триггербота
- Delay (ms) – задержка перед выстрелом для более естественной стрельбы
- Autostop – автоматическая остановка перед выстрелом для повышения точности
- Early Autostop – ранняя остановка персонажа для максимально точных попаданий
ВХ
- Show Players – отображение игроков через стены с помощью ЕСП
- Draw BOX – отображение боксов вокруг моделей игроков
- Filled BOX – заполнение боксов полупрозрачным цветом
- Box Style – выбор типа боксов вокруг противников (полный 2D, только углы)
- Snaplines – включить ВХ линии до противников
- Snapline From – выбор позиции начала ЕСП линий (сверху/снизу экрана, от прицела)
- Skeleton – включить ВХ в виде скелета игроков
- Names – отображение ников игроков
- Name Position – настройка позиции отображения ника
- Health Points – отображение количества HP противника (текстом)
- Health Bar – отображение здоровья игроков (полоска)
- Helmet Indicator – индикатор наличия шлема
- Money – отображение количества денег у противников
- Ammo Bar – отображение количества патронов игроков
- Armor Bar – отображение брони противника
- Distance – отображение дистанции до целей
- Weapon – отображение оружия противников
- Show Team – отображение ЕСП на союзников
- Info Flags – дополнительные индикаторы возле игроков
- Defuse – отображение игроков, разминирующих бомбу
- Scoped – отображение игроков в прицеле
- Flashed – отображение ослеплённых противников
- Defuse Kit – отображение наличия дефузов у игроков
Items (Предметы)
- Items – отображение предметов на карте
- Item Distance – настройка дистанции отображения предметов
- Rifles – отображение винтовок
- SMGs – отображение пистолетов-пулемётов
- Shotguns – отображение дробовиков
- Snipers – отображение снайперских винтовок
- Pistols – отображение пистолетов
- Heavy – отображение тяжёлого вооружения
- Grenades – отображение гранат
- Utility – отображение вспомогательных предметов
- Bomb ESP – отображение бомбы через стены
- Bomb Status – отображение статуса бомбы и таймера взрыва
Другие функции Pussycat CS2
- Grenades Trajectory – отображение гранат и их траектории полета
- Grenades Bar – показать таймер до взрыва гранат
- Fire Radius – отображение радиуса огня от молотова/зажигательной гранаты
- Save Config – сохранение текущих настроек конфига
- Load Config – загрузка сохранённого конфига
- Menu Key – настройка клавиши открытия меню
- Enemy Font Size – настройка размера шрифта противников
- Item Font Size – настройка размера шрифта предметов
- Spectator List – отображение списка наблюдателей за вами в реальном времени
