Pussycat для Counter-Strike 2 (Пуссикат для КС 2)

Информация о чите

Pussycat для Counter-Strike 2 — удобный external-софт для комфортной игры на пабликах и в матчмейкинге. Отлично подойдёт для начальных и средних рангов благодаря простому управлению, хорошему набору функций и стабильной работе. Софт включает легитный аимбот с настройкой плавности, FOV, предиктом движения, есть триггербот и поддержкой авто-остановки для более точной стрельбы. Можно удобно настроить поведение аима под свой стиль игры. ESP (ВХ) система отображает игроков через стены, здоровье, броню, оружие, деньги, патроны, расстояние и дополнительные игровые индикаторы. Есть скелеты, снэплайны, боксы разных типов и настройка цветов. Также присутствует ESP на предметы, гранаты и бомбу с таймером взрыва. Дополнительно доступны траектории гранат, радиус огня огненных гранат, список наблюдателей, система конфигов и кастомизация интерфейса. Pussycat CS2 — хороший выбор для игроков, которым нужен доступный и понятный софт для комфортной игры в CS2.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор:  AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam
Аимбот

  • Enable – включение автоматического наведения на противников
  • Aim Key – клавиша для активации аимбота
  • Smooth – настройка плавности наведения для более естественного движения прицела
  • Hitbox – выбор части тела для приоритетного наведения (голова, шея, тело)
  • Visible Only – аимбот работает только по видимым противникам
  • Predict Movement – упреждение движения целей для более точной стрельбы по бегущим игрокам
  • Prediction – настройка силы предикта движения
  • Ignore Team – игнорирование аима на союзников
  • FOV – настройка размера радиуса захвата целей (рабочая область)
  • FOV Draw – отображение радиуса работы аимбота в виде окружности
  • FOV Color – настройка цвета FOV круга
  • FOV Filled – заполнение области FOV полупрозрачным цветом
  • Trigger Bot – автоматический выстрел при наведении на противника
  • Trigger Key – клавиша активации триггербота
  • Delay (ms) – задержка перед выстрелом для более естественной стрельбы
  • Autostop – автоматическая остановка перед выстрелом для повышения точности
  • Early Autostop – ранняя остановка персонажа для максимально точных попаданий

ВХ

  • Show Players – отображение игроков через стены с помощью ЕСП
  • Draw BOX – отображение боксов вокруг моделей игроков
  • Filled BOX – заполнение боксов полупрозрачным цветом
  • Box Style – выбор типа боксов вокруг противников (полный 2D, только углы)
  • Snaplines – включить ВХ линии до противников
  • Snapline From – выбор позиции начала ЕСП линий (сверху/снизу экрана, от прицела)
  • Skeleton – включить ВХ в виде скелета игроков
  • Names – отображение ников игроков
  • Name Position – настройка позиции отображения ника
  • Health Points – отображение количества HP противника (текстом)
  • Health Bar – отображение здоровья игроков (полоска)
  • Helmet Indicator – индикатор наличия шлема
  • Money – отображение количества денег у противников
  • Ammo Bar – отображение количества патронов игроков
  • Armor Bar – отображение брони противника
  • Distance – отображение дистанции до целей
  • Weapon – отображение оружия противников
  • Show Team – отображение ЕСП на союзников
  • Info Flags – дополнительные индикаторы возле игроков
  • Defuse – отображение игроков, разминирующих бомбу
  • Scoped – отображение игроков в прицеле
  • Flashed – отображение ослеплённых противников
  • Defuse Kit – отображение наличия дефузов у игроков

Items (Предметы)

  • Items – отображение предметов на карте
  • Item Distance – настройка дистанции отображения предметов
  • Rifles – отображение винтовок
  • SMGs – отображение пистолетов-пулемётов
  • Shotguns – отображение дробовиков
  • Snipers – отображение снайперских винтовок
  • Pistols – отображение пистолетов
  • Heavy – отображение тяжёлого вооружения
  • Grenades – отображение гранат
  • Utility – отображение вспомогательных предметов
  • Bomb ESP – отображение бомбы через стены
  • Bomb Status – отображение статуса бомбы и таймера взрыва

Другие функции Pussycat CS2

  • Grenades Trajectory – отображение гранат и их траектории полета
  • Grenades Bar – показать таймер до взрыва гранат
  • Fire Radius – отображение радиуса огня от молотова/зажигательной гранаты
  • Save Config – сохранение текущих настроек конфига
  • Load Config – загрузка сохранённого конфига
  • Menu Key – настройка клавиши открытия меню
  • Enemy Font Size – настройка размера шрифта противников
  • Item Font Size – настройка размера шрифта предметов
  • Spectator List – отображение списка наблюдателей за вами в реальном времени
