Спуфер Crooked для Call of Duty Warzone, Black Ops, Modern Warfare
Информация о чите
Crooked Arms HWID Spoofer для Call of Duty — специализированный Temp Spoofer, разработанный для обхода аппаратных блокировок (HWID Ban) в играх серии Call of Duty. Программа поддерживает Black Ops 6, Black Ops 7, Modern Warfare II, Modern Warfare III и Warzone, полностью адаптирована под особенности античита Ricochet и позволяет вновь играть на новом аккаунте после блокировки по железу. Спуфер использует временную подмену аппаратных идентификаторов и работает только до следующей перезагрузки компьютера. Благодаря этому изменения не сохраняются навсегда, не затрагивают ваши данные, не ломают драйверы и не оказывают влияния на остальную систему. После обычной перезагрузки все параметры автоматически возвращаются к исходному состоянию. Crooked Arms отличается простым запуском, высокой стабильностью и ориентирован исключительно на игры серии Call of Duty, обеспечивая максимально корректную работу именно с защитой Ricochet.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Warzone, MW2, MW3, BO6, BO7, Steam, Battle Net, Microsoft Store (Xbox Gamepass PC)
Преимущества Crooked COD Spoofer
- Обход аппаратной блокировки (HWID Ban)
- Совместимость с Ricochet Anti-Cheat
- Обход бана в Black Ops 6
- Обход бана в Black Ops 7
- Обход бана в Modern Warfare II
- Обход бана в Modern Warfare III
- Обход бана в Warzone
- Автоматическое восстановление исходных данных после перезагрузки
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