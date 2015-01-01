Спуфер Crooked для Call of Duty Warzone, Black Ops, Modern Warfare

Информация о чите

Crooked Arms HWID Spoofer для Call of Duty — специализированный Temp Spoofer, разработанный для обхода аппаратных блокировок (HWID Ban) в играх серии Call of Duty. Программа поддерживает Black Ops 6, Black Ops 7, Modern Warfare II, Modern Warfare III и Warzone, полностью адаптирована под особенности античита Ricochet и позволяет вновь играть на новом аккаунте после блокировки по железу. Спуфер использует временную подмену аппаратных идентификаторов и работает только до следующей перезагрузки компьютера. Благодаря этому изменения не сохраняются навсегда, не затрагивают ваши данные, не ломают драйверы и не оказывают влияния на остальную систему. После обычной перезагрузки все параметры автоматически возвращаются к исходному состоянию. Crooked Arms отличается простым запуском, высокой стабильностью и ориентирован исключительно на игры серии Call of Duty, обеспечивая максимально корректную работу именно с защитой Ricochet.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Warzone, MW2, MW3, BO6, BO7, Steam, Battle Net, Microsoft Store (Xbox Gamepass PC)
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Преимущества Crooked COD Spoofer

  • Обход аппаратной блокировки (HWID Ban)
  • Совместимость с Ricochet Anti-Cheat
  • Обход бана в Black Ops 6
  • Обход бана в Black Ops 7
  • Обход бана в Modern Warfare II
  • Обход бана в Modern Warfare III
  • Обход бана в Warzone
  • Автоматическое восстановление исходных данных после перезагрузки
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