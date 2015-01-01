Информация о чите

Crooked Arms HWID Spoofer для Call of Duty — специализированный Temp Spoofer, разработанный для обхода аппаратных блокировок (HWID Ban) в играх серии Call of Duty. Программа поддерживает Black Ops 6, Black Ops 7, Modern Warfare II, Modern Warfare III и Warzone, полностью адаптирована под особенности античита Ricochet и позволяет вновь играть на новом аккаунте после блокировки по железу. Спуфер использует временную подмену аппаратных идентификаторов и работает только до следующей перезагрузки компьютера. Благодаря этому изменения не сохраняются навсегда, не затрагивают ваши данные, не ломают драйверы и не оказывают влияния на остальную систему. После обычной перезагрузки все параметры автоматически возвращаются к исходному состоянию. Crooked Arms отличается простым запуском, высокой стабильностью и ориентирован исключительно на игры серии Call of Duty, обеспечивая максимально корректную работу именно с защитой Ricochet.