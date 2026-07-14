Спуфер Крукед на Арену Брейкаут (Crooked ABI Spoofer)
Информация о чите
Crooked Arms ABI Temp Spoofer — специализированный HWID Spoofer, разработанный исключительно для Arena Breakout Infinite. Если вы столкнулись с баном по железу или сообщением «Дорогой Наёмник», данный инструмент поможет изменить необходимые аппаратные идентификаторы системы и снова получить доступ к игре с нового аккаунта. В отличие от универсальных решений, спуфер оптимизирован именно под ABI и изменяет только необходимые параметры, обеспечивая стабильную работу и высокую совместимость с игрой. Продукт прост в использовании, быстро выполняет процедуру смены HWID и позволяет вернуться в Arena Breakout в большинстве случаев, без переустановки Windows или других манипуляций. Программа заменяет данные для ABI и сохраняет изменения до следующей перезагрузки компьютера. Это удобно и не нарушает работу системных файлов и драйверов.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam, ABI Launcher, Garena
Возможности Crooked ABI Spoofer
- Смена необходимых серийных номеров (HWID) для Arena Breakout Infinite
- Позволяет обойти бан по железу в игре
- Разработан специально для Arena Breakout
- Работает до следующей перезагрузки ПК
- Убирает табличку "Дорогой Наемник"
Отзывы о Crooked Arms ABI Spoofer
Здесь вы можете ознакомиться с отзывами других пользователей об этом продукте.
Phantom1313
Реально работает, жалко, что не могу купить навсегда и после перезагрузи пк нужно заново запускать + нужна флешка для запуска.
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