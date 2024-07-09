Dullwave FragPunk (Дуллвейв ФрагПанк)

Информация о чите

Приватный чит Dullwave для FragPunk – это новый софт, созданный для комфортной и безопасной игры. Включает в себя векторный Aimbot с базовыми настройками, который обеспечивает точное и естественное прицеливание. WH (ESP) предоставляет всю необходимую информацию о врагах, помогая отслеживать их перемещения и контролировать ситуацию на карте. Оптимизированная работа чита гарантирует отсутствие просадок FPS, что делает его удобным даже на относительно слабых ПК. Разработчик уделил особое внимание системе защиты, поэтому риск бана минимален. Как и все читы Dullwave, этот софт отличается простотой установки и запуска, а также доступной ценой. Если вы ищете стабильный и удобный чит для FragPunk, Dullwave станет отличным выбором!