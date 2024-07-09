Dullwave FragPunk (Дуллвейв ФрагПанк)
Информация о чите
Приватный чит Dullwave для FragPunk – это новый софт, созданный для комфортной и безопасной игры. Включает в себя векторный Aimbot с базовыми настройками, который обеспечивает точное и естественное прицеливание. WH (ESP) предоставляет всю необходимую информацию о врагах, помогая отслеживать их перемещения и контролировать ситуацию на карте. Оптимизированная работа чита гарантирует отсутствие просадок FPS, что делает его удобным даже на относительно слабых ПК. Разработчик уделил особое внимание системе защиты, поэтому риск бана минимален. Как и все читы Dullwave, этот софт отличается простотой установки и запуска, а также доступной ценой. Если вы ищете стабильный и удобный чит для FragPunk, Dullwave станет отличным выбором!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Aimbot (Аимбот)
- Enabled - включить/выключить аимбот
- Bind - клавиша для активации аима (удерживать)
- Bone - части тела в которые целится аим
- FOV - размер области в которой работает аим
- Draw FOV - показывать область работы аима в виде круга
- Aim Lock - фиксация аима на цели до её уничтожения или остановки огня
- Humanize - аимбот будет пытаться симулировать человеческие движения
- Invisibles - огонь по целям за препятствиями
- Draw Snapline - рисовать линию до текущий цели аима
- Smooth - плавность движений аима, больше значение - слабее аим
- Distance - дальность аима
Player ESP (ВХ)
- Player ESP - ВХ показывающий игроков за стенами и информацию о них
- Box ESP - ВХ в виде коробок
- Box Style (2D, Corner) - вид коробок (Полные 2Д коробки, только углы)
- Health Bar - индикатор показывающий количество ХП игроков
- Nickname - игровые имена игроков
- Distance - расстояние до целей ЕСП
- Skeleton - ВХ в виде скелетов
- Snapline - ЕСП в виде линий от вас до моделей игроков