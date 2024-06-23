Аим + WH чит для Farlight 84 (Multihack)
Информация о чите
В этот раз мы решили порадовать фанатов Farlight 84 и выпустить более мощный софт для этой игры. Мультихак включает в себя Wallhack со множеством настроек: игроки, боты, лут, транспорт и другие объекты. Помимо WH в данном софте также имеется и аимбот. С его помощью вы без проблем будете уничтожать всю живность на карте, т.к стрельба в FL84 достаточно простая, то аимбот здесь работает очень мощно. Отдельно стоит отметить цену: стоимость месячной и недельной подписки очень выгодная, стоит приглянуться к этим вариантам покупки. Помимо функционала и цены, много внимания было уделено безопасности, поэтому шанс бана вашего аккаунта и обнаружения софта античитом должны быть минимальными. Надеемся, что вы захотите опробовать этот продукт в игре! Приятной игры.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (20h1, 20h2, 21h1, 21h2, 22H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Aimbot (Аимбот для Farlight 84)
- Enabled - активировать аимбот (помощь в наведении при стрельбе)
- Bind - выбор клавиши для активации аимбота
- Bone - часть тела, в которую будет целиться аимбот
- FOV - размер области в которой аимбот будет цеплять цели
- Draw FOV - показывать размер области действия аимбота
- FOV Color - цвет круга показывающего размер области аима
- Aim Lock - фиксация аима на текущей цели до её уничтожения или прекращения огня
- Bots - активировать аимбот против ботов
- Visible Check - в качестве целей аим выбирает цели в прямой видимости
- Aim Line - рисовать линию до текущей цели аима
- Ignore Knocked - игнорировать сбитых с ног игроков
- Smooth - плавность работы аима (больше значение - медленнее аим)
- Distance - дальность работы аима
ESP (Wallhack для Farlight 84)
- Player ESP - wh показывающий игроков
- Box ESP - esp в виде коробок
- Box Style (Corners, 2D Boxes) - стиль боксов, только углы или полноценные 2Д коробки
- Health Bar - показывать количество ХП врагов с помощью бара (полоски)
- Nickname - имена игроков
- Distance - расстояние до целей
- Skeleton - wallhack в виде скелета
- Snapline - валлхак в виде линий
- Weapon - оружие в руках у противников
- Filled - заливать фон боксов прозрачным темным цветом
- Vehicle ESP (Distance, Health, Name, Box) - wallhack показывающий транспорт
- Bots ESP - активировать ЕСП против ботов
Loot ESP (ВХ на Предметы в Фарлайт 84)
- Loot ESP - esp показывающий расположение предметов
- Filter By Rarity - фильтр лута по редкости
- Boxes (Corner, 2D Boxes) - боксы для предметов и их стиль
- Filled - залить фон боксов темным цветом
- Shield Charger - показывать зарядники щитов
- Shield Upgrade - показывать апгрейды щитов
- Attachments - модули для оружий
- Supply Box - ящики с предметами
- Experience - очки опыта
- Death Box (Corpses) - тела игроков с лутом
- Medicine - предметы для лечения
- Weapon - различное оружие
- Air Drop - эирдропы
- Shield - щиты
- Armor - различная экипировка
- Ammo - боеприпасы