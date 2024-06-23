Аим + WH чит для Farlight 84 (Multihack)

Информация о чите

В этот раз мы решили порадовать фанатов Farlight 84 и выпустить более мощный софт для этой игры. Мультихак включает в себя Wallhack со множеством настроек: игроки, боты, лут, транспорт и другие объекты. Помимо WH в данном софте также имеется и аимбот. С его помощью вы без проблем будете уничтожать всю живность на карте, т.к стрельба в FL84 достаточно простая, то аимбот здесь работает очень мощно. Отдельно стоит отметить цену: стоимость месячной и недельной подписки очень выгодная, стоит приглянуться к этим вариантам покупки. Помимо функционала и цены, много внимания было уделено безопасности, поэтому шанс бана вашего аккаунта и обнаружения софта античитом должны быть минимальными. Надеемся, что вы захотите опробовать этот продукт в игре! Приятной игры.