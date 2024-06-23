Аим + WH чит для Farlight 84 (Multihack)

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Информация о чите

В этот раз мы решили порадовать фанатов Farlight 84 и выпустить более мощный софт для этой игры. Мультихак включает в себя Wallhack со множеством настроек: игроки, боты, лут, транспорт и другие объекты. Помимо WH в данном софте также имеется и аимбот. С его помощью вы без проблем будете уничтожать всю живность на карте, т.к стрельба в FL84 достаточно простая, то аимбот здесь работает очень мощно. Отдельно стоит отметить цену: стоимость месячной и недельной подписки очень выгодная, стоит приглянуться к этим вариантам покупки. Помимо функционала и цены, много внимания было уделено безопасности, поэтому шанс бана вашего аккаунта и обнаружения софта античитом должны быть минимальными. Надеемся, что вы захотите опробовать этот продукт в игре! Приятной игры.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (20h1, 20h2, 21h1, 21h2, 22H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Aimbot (Аимбот для Farlight 84)

  • Enabled - активировать аимбот (помощь в наведении при стрельбе)
  • Bind - выбор клавиши для активации аимбота
  • Bone - часть тела, в которую будет целиться аимбот
  • FOV - размер области в которой аимбот будет цеплять цели
  • Draw FOV - показывать размер области действия аимбота
  • FOV Color - цвет круга показывающего размер области аима
  • Aim Lock - фиксация аима на текущей цели до её уничтожения или прекращения огня
  • Bots - активировать аимбот против ботов
  • Visible Check - в качестве целей аим выбирает цели в прямой видимости
  • Aim Line - рисовать линию до текущей цели аима
  • Ignore Knocked - игнорировать сбитых с ног игроков
  • Smooth - плавность работы аима (больше значение - медленнее аим)
  • Distance - дальность работы аима

ESP (Wallhack для Farlight 84)

  • Player ESP - wh показывающий игроков
  • Box ESP - esp в виде коробок
  • Box Style (Corners, 2D Boxes) - стиль боксов, только углы или полноценные 2Д коробки
  • Health Bar - показывать количество ХП врагов с помощью бара (полоски)
  • Nickname - имена игроков
  • Distance - расстояние до целей
  • Skeleton - wallhack в виде скелета
  • Snapline - валлхак в виде линий
  • Weapon - оружие в руках у противников
  • Filled - заливать фон боксов прозрачным темным цветом
  • Vehicle ESP (Distance, Health, Name, Box) - wallhack показывающий транспорт
  • Bots ESP - активировать ЕСП против ботов

Loot ESP (ВХ на Предметы в Фарлайт 84)

  • Loot ESP - esp показывающий расположение предметов
  • Filter By Rarity - фильтр лута по редкости
  • Boxes (Corner, 2D Boxes) - боксы для предметов и их стиль
  • Filled - залить фон боксов темным цветом
  • Shield Charger - показывать зарядники щитов
  • Shield Upgrade - показывать апгрейды щитов
  • Attachments - модули для оружий
  • Supply Box - ящики с предметами
  • Experience - очки опыта
  • Death Box (Corpses) - тела игроков с лутом
  • Medicine - предметы для лечения
  • Weapon - различное оружие
  • Air Drop - эирдропы
  • Shield - щиты
  • Armor - различная экипировка
  • Ammo - боеприпасы