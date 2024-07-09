Arcane Farlight 84 (Аркейн Фарлайт 84)

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Информация о чите

Приватный чит Arcane для Farlight 84 — это мощный и безопасный external софт, разработанный для комфортной и эффективной игры. Внутри — продвинутый аимбот с гибкой настройкой под любой стиль, удобный и настраиваемый Wallhack, а также максимально детализированный Loot ESP с фильтрами для любого типа предметов. Чит полностью StreamProof — его невозможно увидеть на стримах, скриншотах или видео. Благодаря качественному обходу античита в Аркейн риск бана сведён к минимуму. Arcane для Фарлайт 84 получает регулярные обновления и предлагает стабильную работу по доступной цене. Интерфейс меню доступен на английском, русском и китайском языках. Arcane — отличный выбор для игроков Farlight 84, которые ценят удобство, гибкость и безопасность.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Aimbot (Аимбот)

  • Enable Aimbot - включить аимбот
  • Always Active - аим всегда активен (без нажатия клавиши)
  • Prediction - предугадывать траекторию движения целей
  • Target Bots - аим против ботов
  • Target Teammates - аим против союзников
  • Radius (FOV) - размер области работы аима
  • Draw FOV - показывать область работы аима с помощью окружности
  • Smoothness - сглаживание движений аима, больше значение - слабее аим
  • Distance - дальность аимбота
  • Bone - выбор частей тела для аиминга
  • Aim Key (First & Second) - выбор 2 клавиш для активации аима

Players ESP (WH)

  • Players ESP - wallhack для отображения игроков
  • Draw Bots - wh против ботов
  • Draw Teammates - wh против союзников
  • Distance - расстояние в метрах до целей ESP
  • Max Distance - дальность работы Player ESP
  • Line - ВХ в виде линий (снаплайнов)
  • Box 2D - ЕСП в виде 2Д коробок
  • Skeleton - есп в виде скелетов
  • Health Bar - показывать количество ХП с помощью индикатора (бара)
  • Shield Bar - показывать количество брони с помощью индикатора (бара)
  • Nicknames - показывать имена игроков

Misc (Другие Функции Arcane Farlight)

  • Language (English, Russian, Chinese) - меню чита Arcane для Farlight 84 доступно на 3 языках (русский, английский, китайский)
  • StreamProof - чит аркейн для фарлайт 84 полностью скрыт при записи видео, скриншотах или стримах
  • Crosshair - статичный прицел посередине экрана и его настройки
  • Configs - возможность сохранять и загружать настройки чита Аркейн
  • Menu Style - настройки для изменения внешнего вида меню
  • FOV Changer - увеличить угол обзора камеры
  • Spectator List - показывать список наблюдателей
  • Custom Colors - выбор цветов для визуальных элементов чита
  • Spoofer - в чит встроен hwid-spoofer для обхода бана

Loot ESP (Items)

  • Trait Cards - карточки
  • OPT Shield - щиты
  • JetPack - джетпаки (реактивные ранцы)
  • Helmet - шлемы
  • Magazine Bag - сумки для магазинов
  • Medkit - аптечки
  • Shield Storage - хранилища для щитов
  • OPT Growth
  • Weapon (With Filters) - отображать оружие, есть фильтры
  • Attachments (With Filters) - отображать модификации для оружия