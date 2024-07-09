Arcane Farlight 84 (Аркейн Фарлайт 84)
Информация о чите
Приватный чит Arcane для Farlight 84 — это мощный и безопасный external софт, разработанный для комфортной и эффективной игры. Внутри — продвинутый аимбот с гибкой настройкой под любой стиль, удобный и настраиваемый Wallhack, а также максимально детализированный Loot ESP с фильтрами для любого типа предметов. Чит полностью StreamProof — его невозможно увидеть на стримах, скриншотах или видео. Благодаря качественному обходу античита в Аркейн риск бана сведён к минимуму. Arcane для Фарлайт 84 получает регулярные обновления и предлагает стабильную работу по доступной цене. Интерфейс меню доступен на английском, русском и китайском языках. Arcane — отличный выбор для игроков Farlight 84, которые ценят удобство, гибкость и безопасность.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Выберите тариф с помощью ползунка
Aimbot (Аимбот)
- Enable Aimbot - включить аимбот
- Always Active - аим всегда активен (без нажатия клавиши)
- Prediction - предугадывать траекторию движения целей
- Target Bots - аим против ботов
- Target Teammates - аим против союзников
- Radius (FOV) - размер области работы аима
- Draw FOV - показывать область работы аима с помощью окружности
- Smoothness - сглаживание движений аима, больше значение - слабее аим
- Distance - дальность аимбота
- Bone - выбор частей тела для аиминга
- Aim Key (First & Second) - выбор 2 клавиш для активации аима
Players ESP (WH)
- Players ESP - wallhack для отображения игроков
- Draw Bots - wh против ботов
- Draw Teammates - wh против союзников
- Distance - расстояние в метрах до целей ESP
- Max Distance - дальность работы Player ESP
- Line - ВХ в виде линий (снаплайнов)
- Box 2D - ЕСП в виде 2Д коробок
- Skeleton - есп в виде скелетов
- Health Bar - показывать количество ХП с помощью индикатора (бара)
- Shield Bar - показывать количество брони с помощью индикатора (бара)
- Nicknames - показывать имена игроков
Misc (Другие Функции Arcane Farlight)
- Language (English, Russian, Chinese) - меню чита Arcane для Farlight 84 доступно на 3 языках (русский, английский, китайский)
- StreamProof - чит аркейн для фарлайт 84 полностью скрыт при записи видео, скриншотах или стримах
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана и его настройки
- Configs - возможность сохранять и загружать настройки чита Аркейн
- Menu Style - настройки для изменения внешнего вида меню
- FOV Changer - увеличить угол обзора камеры
- Spectator List - показывать список наблюдателей
- Custom Colors - выбор цветов для визуальных элементов чита
- Spoofer - в чит встроен hwid-spoofer для обхода бана
Loot ESP (Items)
- Trait Cards - карточки
- OPT Shield - щиты
- JetPack - джетпаки (реактивные ранцы)
- Helmet - шлемы
- Magazine Bag - сумки для магазинов
- Medkit - аптечки
- Shield Storage - хранилища для щитов
- OPT Growth
- Weapon (With Filters) - отображать оружие, есть фильтры
- Attachments (With Filters) - отображать модификации для оружия