Bloodhunt приватный мультихак
Информация о чите
Мультихак для Bloodhunt - отличный чит с очень хорошей оптимизацией. Софт очень хорошо сделан, поэтому если вы будете играть с ним, то ваш фпс в игре точно не упадёт. В хаке присутствует отличный аимбот, очень приятный валлхак с некоторым количеством настроек, есп на лут, без отдачи и некоторые менее значительные функции. Мы предлагаем этот товар по очень приятной цене. Данный продукт определенно является лучшим дешевым читом для бладхант.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 [1903, 1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2]
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games
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Аимбот
- FOV - размер рабочей области аимбота
- Smooth - сглаживание движений аимбота
- Bone - выбор частей тела на которые будет работать аимбот
- Ignore Knocked - игнорировать нокнутых игроков
- Invisibles - включить аимбот против невидимок
- DrawFOV - показывать рабочую область аимбота с помощью окружности вокруг прицела
- Aim Key - выбор клавиши которая будет отвечать за активацию аима
ВХ
- Player ESP - активация вх против игроков
- Style - выбор дизайна коробок. 2D - стандартные коробки, Corner - только уголки
- Glow - красная обводка силуэтов противников
- Skeleton - рисует селеты поверх моделек вражеских персонажей
- Health Bar - показывает количество хп у врагов с помощью полоски возле их модельки
- Distance - показывает расстояние до цели в метрах
- Nickname - показывает ники других игроков
- Enemy Traps - показывает расположение ловушек установленных врагами
- Loot ESP - показывать весь лут
- Loot Distance - настройка дистанции для отображения предметов
Дополнительно
- No Recoil - нет отдачи при стерьбе
- No Spread - нет разброса пуль при стрельбе из оружия