Bloodhunt приватный мультихак

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Информация о чите

Мультихак для Bloodhunt - отличный чит с очень хорошей оптимизацией. Софт очень хорошо сделан, поэтому если вы будете играть с ним, то ваш фпс в игре точно не упадёт. В хаке присутствует отличный аимбот, очень приятный валлхак с некоторым количеством настроек, есп на лут, без отдачи и некоторые менее значительные функции. Мы предлагаем этот товар по очень приятной цене. Данный продукт определенно является лучшим дешевым читом для бладхант.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 [1903, 1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2]
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Epic Games

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Аимбот

  • FOV - размер рабочей области аимбота
  • Smooth - сглаживание движений аимбота
  • Bone - выбор частей тела на которые будет работать аимбот
  • Ignore Knocked - игнорировать нокнутых игроков
  • Invisibles - включить аимбот против невидимок
  • DrawFOV - показывать рабочую область аимбота с помощью окружности вокруг прицела
  • Aim Key - выбор клавиши которая будет отвечать за активацию аима

ВХ

  • Player ESP - активация вх против игроков
  • Style - выбор дизайна коробок. 2D - стандартные коробки, Corner - только уголки
  • Glow - красная обводка силуэтов противников
  • Skeleton - рисует селеты поверх моделек вражеских персонажей
  • Health Bar - показывает количество хп у врагов с помощью полоски возле их модельки
  • Distance - показывает расстояние до цели в метрах
  • Nickname - показывает ники других игроков
  • Enemy Traps - показывает расположение ловушек установленных врагами
  • Loot ESP - показывать весь лут
  • Loot Distance - настройка дистанции для отображения предметов

Дополнительно

  • No Recoil - нет отдачи при стерьбе
  • No Spread - нет разброса пуль при стрельбе из оружия