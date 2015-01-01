Unnamed Internal для Escape from Tarkov (EFT)
Информация о чите
Unnamed для Escape from Tarkov — мощный internal-чит от известного разработчика, ориентированный прежде всего на максимально информативный ESP и комфортную игру в любом рейде. Софт сочетает продвинутые визуальные возможности с гибко настраиваемым аимботом, позволяя подобрать оптимальный стиль игры — от максимально легитного до более агрессивного. Помимо классического ESP на игроков, ботов и лут, доступны Chams, отображение выходов, мин, квестовых предметов, тел погибших и множество других полезных элементов. Дополняют функционал Speed Hack, No Inertia, Instant ADS, Night Vision, Thermal Vision, Third Person, изменение FOV, трассеры пуль, Combat Mode для быстрого скрытия лишних визуалов, а также удобная система конфигов с сохранением отдельных профилей. Unnamed — это современное решение для тех, кто ценит информативность, гибкую настройку и стабильную работу.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Battlestate Games Launcher (BSG), Steam
Аимбот (Vector, Silent)
- Enabled – включает аимбот (вектор или сайлент)
- Vector Aim – естественный вид аимбота с плавным наведением на цель
- Silent Aim – пули достигают своей цели в области действия Aim FOV без движения прицела
- Visible Only – наводится только на цели в зоне видимости (вне укрытий/стен)
- Ignore AI – аим не будет работать на ИИ-противников
- Draw FOV – отображает радиус работы аимбота
- Draw Target Line – отображает линию до текущей цели внутри FOV
- Mouse Key – позволяет назначить клавишу активации аимбота
- Mode – позволяет выбрать режим работы аимбота (удерживать кнопку, переключение, работать всегда)
- Filter – позволяет выбрать приоритет поиска целей (ближайший к игроку или к прицелу)
- Bone – позволяет выбрать часть тела для наведения (голова, шея, грудь или ближайшая точка)
- FOV – позволяет изменить область захвата целей (настраивается)
- Smooth – регулирует плавность наведения (настраивается)
- Speed – регулирует скорость наведения на цель (настраивается)
- Stickiness – регулирует силу удержания прицела на выбранной цели (настраивается)
- Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию работы аимбота (настраивается)
Players & AI ESP (ВХ)
- Enabled – включает отображение игроков и ботов через ESP
- Box – отображает игроков и ботов в рамке (боксы)
- Skeleton – отображает скелет игроков и ботов
- Head Circle – отображает окружность головы игроков и ботов
- View Direction – отображает направление взгляда игроков и ботов
- Health Bar – отображает шкалу здоровья игроков и ботов
- OOF Arrows – отображает стрелки на игроков и ботов за пределами экрана
- Name – отображает игровые ники игроков и названия ботов
- Side – отображает принадлежность игрока или бота к фракции
- Weapon – отображает используемое оружие игроков и ботов
- Distance – отображает расстояние до игроков и ботов
- Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения ESP (настраивается)
- Chams – включает подсветку моделей игроков через стены (ВХ)
- Visible – позволяет настроить цвет подсветки видимых игроков
- Not Visible – позволяет настроить цвет подсветки игроков за препятствиями
Loot ESP (ВХ на Лут)
- Enabled – включает отображение предметов и контейнеров с помощью ЕСП
- Name – отображает название предметов
- Price – показывает текущую стоимость предметов
- Distance – отображает расстояние до предметов
- Categories – позволяет выбрать определенные категории предметов для отображения
- All – включает отображение всех категорий предметов
- None – отключает отображение всех категорий предметов
- Min Price – скрывает предметы дешевле указанной стоимости
- Max Price – скрывает предметы дороже указанной стоимости
- Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения предметов (настраивается)
- Search Bar – возможность искать нужные предметы по их названию для отображения их в ESP
Quest ESP (ВХ на Квесты)
- Enabled – включает отображение квестовых предметов
- Name – отображает название квестового предмета
- Trader – отображает торговца, которому требуется квестовый предмет
- Distance – отображает расстояние до квестового предмета
- Kappa Required – отмечает предметы, необходимые для получения контейнера Каппа
- Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения квестовых предметов (настраивается)
Exfil ESP (Точки эвакуации)
- Enabled – включает отображение точек эвакуации
- Name – отображает название точки эвакуации
- Status – отображает текущий статус точки эвакуации
- Distance – отображает расстояние до точки эвакуации
- Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения точек эвакуации (настраивается)
Mine ESP (Мины)
- Enabled – включает отображение мин
- Name – отображает название мины
- Distance – отображает расстояние до мины
- Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения мин (настраивается)
Corpse ESP (Тела убитых)
- Enabled – включает отображение тел погибших игроков
- Ignore Scav – скрывает тела SCAV ботов
- Name – отображает ник/имя мервтого игрока/бота
- Side – отображает принадлежность погибшего игрока к фракции
- Distance – отображает расстояние до тела
- Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения тел (настраивается)
Другие фичи Unnamed Internal EFT
- Speed Hack – увеличивает скорость передвижения персонажа (настраивается)
- No Flash – отключает эффект ослепления от светошумовых гранат
- No Inertia – убирает инерцию оружия и движений персонажа для более отзывчивого управления
- Instant Plant – мгновенно устанавливает квестовые предметы и другие объекты без ожидания анимации
- No Sway – полностью отключает покачивание оружия во время прицеливания
- Instant ADS – убирает задержку при переходе в режим прицеливания
- Extra Lean – увеличивает угол наклона персонажа при выглядывании из-за укрытия
- Ammo Counter – отображает количество оставшихся патронов в текущем магазине
- Bullet Tracer – отображает траекторию полета выпущенных пуль
- Night Vision – включает режим ночного видения
- Thermal Vision – включает режим тепловизора
- FOV Changer – позволяет изменять угол обзора камеры (настраивается)
- Third Person – переключает камеру в режим вида от третьего лица
- Time of Day – позволяет изменять время суток на стороне клиента
- Sky Color – изменяет цветовое оформление неба
- Status – включает отображение статуса функций поверх игры
- Status Font Size – позволяет изменить размер шрифта статусного окна
- Crosshair – отображает прицел в центре экрана
- Visual Font Size – позволяет изменить размер шрифта ESP и других визуальных элементов
- Combat Mode – скрывает лишние ESP элементы и оставляет только отображение игроков (по бинду)
- Combat Disable – позволяет выбрать функции ESP, которые будут отключаться при активации боевого режима
- Config Name – задает название нового конфига
- Create – создает новый конфиг с текущими настройками
- Configs – отображает список сохраненных конфигураций
- Load – загружает выбранный конфиг
- Save – сохраняет текущие настройки в выбранный конфиг
- Delete – удаляет выбранный конфиг
- Refresh – обновляет список доступных конфигураций
- Stream-Proof – интерфейс чита не видно при захвате игры через OBS, Discord и т.п.
- K/D Dropper – сбрасывает статистику убийств/смертей
- BTR ESP – отображает БТР
Категории Loot ESP
- Ammo – отображение боеприпасов
- Ammo Container – отображение контейнеров с боеприпасами
- Arm Band – отображение нарукавных повязок
- Armor – отображение бронежилетов
- Armor Plate – отображение бронепластин
- Armored Equipment – отображение бронированной экипировки
- Assault Carbine – отображение штурмовых карабинов
- Assault Rifle – отображение штурмовых винтовок
- Assault Scope – отображение штурмовых прицелов
- Auxiliary Mod – отображение вспомогательных оружейных модулей
- Backpack – отображение рюкзаков
- Barrel – отображение оружейных стволов
- Battery – отображение аккумуляторов
- Bipod – отображение сошек
- Building Material – отображение строительных материалов
- Charging Handle – отображение рукояток взведения
- Chest Rig – отображение разгрузочных жилетов
- Combined Muzzle Device – отображение комбинированных дульных устройств
- Combined Tactical Device – отображение комбинированных тактических модулей
- Common Container – отображение обычных контейнеров
- Compact Reflex Sight – отображение компактных коллиматорных прицелов
- Compass – отображение компасов
- Cylinder Magazine – отображение барабанных магазинов
- Drink – отображение напитков
- Drug – отображение медикаментов и препаратов
- Electronics – отображение электроники
- Face Cover – отображение масок и лицевой экипировки
- Flash Hider – отображение пламегасителей
- Flashlight – отображение фонарей
- Flyer – отображение информационных листовок
- Food – отображение продуктов питания
- Foregrip – отображение передних рукояток
- Fuel – отображение топлива
- Gas Block – отображение газовых блоков
- Grenade Launcher – отображение подствольных гранатометов
- Handguard – отображение цевья
- Handgun – отображение пистолетов
- Headphones – отображение активных наушников
- Headwear – отображение головных уборов
- Household Goods – отображение бытовых предметов
- Info – отображение информационных предметов
- Ironsight – отображение механических прицельных приспособлений
- Keycard – отображение ключ-карт
- Knife – отображение ножей
- Locking Container – отображение защищённых контейнеров
- Lubricant – отображение смазочных материалов
- Machinegun – отображение пулеметов
- Magazine – отображение магазинов
- Map – отображение карт
- Marksman Rifle – отображение марксманских винтовок
- Mechanical Key – отображение механических ключей
- Medical Item – отображение медицинских предметов
- Medical Supplies – отображение медицинских принадлежностей
- Medkit – отображение аптечек
- Money – отображение игровой валюты
- Mount – отображение оружейных креплений
- Multitools – отображение мультитулов
- Night Vision – отображение приборов ночного видения
- Other – отображение прочих предметов
- Pistol Grip – отображение пистолетных рукояток
- Planting Kits – отображение комплектов для установки устройств
- Portable Range Finder – отображение лазерных дальномеров
- Receiver – отображение ствольных коробок
- Recorder – отображение диктофонов
- Reflex Sight – отображение коллиматорных прицелов
- Repair Kits – отображение ремонтных наборов
- Revolver – отображение револьверов
- Rocket – отображение ракет
- Rocket Launcher – отображение ракетных установок
- SMG – отображение пистолетов-пулеметов
- Scope – отображение оптических прицелов
- Shotgun – отображение дробовиков
- Silencer – отображение глушителей
- Sniper Rifle – отображение снайперских винтовок
- Special Item – отображение специальных предметов
- Special Scope – отображение специальных прицелов
- Spring Driven Cylinder – отображение пружинных цилиндров
- Stimulant – отображение стимуляторов
- Stock – отображение оружейных прикладов
- Thermal Vision – отображение тепловизионных устройств
- Throwable Weapon – отображение метательного оружия
- Tool – отображение инструментов
- UBGL – отображение подствольных гранатометов
- Vision Observation Device – отображение приборов наблюдения
- Weapon Mod – отображение оружейных модификаций
- Weapon Parts – отображение оружейных комплектующих
- Weapon – отображение оружия
- Wearable – отображение носимой экипировки
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