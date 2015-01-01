Информация о чите

Unnamed для Escape from Tarkov — мощный internal-чит от известного разработчика, ориентированный прежде всего на максимально информативный ESP и комфортную игру в любом рейде. Софт сочетает продвинутые визуальные возможности с гибко настраиваемым аимботом, позволяя подобрать оптимальный стиль игры — от максимально легитного до более агрессивного. Помимо классического ESP на игроков, ботов и лут, доступны Chams, отображение выходов, мин, квестовых предметов, тел погибших и множество других полезных элементов. Дополняют функционал Speed Hack, No Inertia, Instant ADS, Night Vision, Thermal Vision, Third Person, изменение FOV, трассеры пуль, Combat Mode для быстрого скрытия лишних визуалов, а также удобная система конфигов с сохранением отдельных профилей. Unnamed — это современное решение для тех, кто ценит информативность, гибкую настройку и стабильную работу.