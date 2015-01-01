Unnamed Internal для Escape from Tarkov (EFT)

Информация о чите

Unnamed для Escape from Tarkov — мощный internal-чит от известного разработчика, ориентированный прежде всего на максимально информативный ESP и комфортную игру в любом рейде. Софт сочетает продвинутые визуальные возможности с гибко настраиваемым аимботом, позволяя подобрать оптимальный стиль игры — от максимально легитного до более агрессивного. Помимо классического ESP на игроков, ботов и лут, доступны Chams, отображение выходов, мин, квестовых предметов, тел погибших и множество других полезных элементов. Дополняют функционал Speed Hack, No Inertia, Instant ADS, Night Vision, Thermal Vision, Third Person, изменение FOV, трассеры пуль, Combat Mode для быстрого скрытия лишних визуалов, а также удобная система конфигов с сохранением отдельных профилей. Unnamed — это современное решение для тех, кто ценит информативность, гибкую настройку и стабильную работу.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Battlestate Games Launcher (BSG), Steam
Купить Инструкция

Аимбот (Vector, Silent)

  • Enabled – включает аимбот (вектор или сайлент)
  • Vector Aim – естественный вид аимбота с плавным наведением на цель
  • Silent Aim – пули достигают своей цели в области действия Aim FOV без движения прицела
  • Visible Only – наводится только на цели в зоне видимости (вне укрытий/стен)
  • Ignore AI – аим не будет работать на ИИ-противников
  • Draw FOV – отображает радиус работы аимбота
  • Draw Target Line – отображает линию до текущей цели внутри FOV
  • Mouse Key – позволяет назначить клавишу активации аимбота
  • Mode – позволяет выбрать режим работы аимбота (удерживать кнопку, переключение, работать всегда)
  • Filter – позволяет выбрать приоритет поиска целей (ближайший к игроку или к прицелу)
  • Bone – позволяет выбрать часть тела для наведения (голова, шея, грудь или ближайшая точка)
  • FOV – позволяет изменить область захвата целей (настраивается)
  • Smooth – регулирует плавность наведения (настраивается)
  • Speed – регулирует скорость наведения на цель (настраивается)
  • Stickiness – регулирует силу удержания прицела на выбранной цели (настраивается)
  • Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию работы аимбота (настраивается)

Players & AI ESP (ВХ)

  • Enabled – включает отображение игроков и ботов через ESP
  • Box – отображает игроков и ботов в рамке (боксы)
  • Skeleton – отображает скелет игроков и ботов
  • Head Circle – отображает окружность головы игроков и ботов
  • View Direction – отображает направление взгляда игроков и ботов
  • Health Bar – отображает шкалу здоровья игроков и ботов
  • OOF Arrows – отображает стрелки на игроков и ботов за пределами экрана
  • Name – отображает игровые ники игроков и названия ботов
  • Side – отображает принадлежность игрока или бота к фракции
  • Weapon – отображает используемое оружие игроков и ботов
  • Distance – отображает расстояние до игроков и ботов
  • Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения ESP (настраивается)
  • Chams – включает подсветку моделей игроков через стены (ВХ)
  • Visible – позволяет настроить цвет подсветки видимых игроков
  • Not Visible – позволяет настроить цвет подсветки игроков за препятствиями

Loot ESP (ВХ на Лут)

  • Enabled – включает отображение предметов и контейнеров с помощью ЕСП
  • Name – отображает название предметов
  • Price – показывает текущую стоимость предметов
  • Distance – отображает расстояние до предметов
  • Categories – позволяет выбрать определенные категории предметов для отображения
  • All – включает отображение всех категорий предметов
  • None – отключает отображение всех категорий предметов
  • Min Price – скрывает предметы дешевле указанной стоимости
  • Max Price – скрывает предметы дороже указанной стоимости
  • Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения предметов (настраивается)
  • Search Bar – возможность искать нужные предметы по их названию для отображения их в ESP

Quest ESP (ВХ на Квесты)

  • Enabled – включает отображение квестовых предметов
  • Name – отображает название квестового предмета
  • Trader – отображает торговца, которому требуется квестовый предмет
  • Distance – отображает расстояние до квестового предмета
  • Kappa Required – отмечает предметы, необходимые для получения контейнера Каппа
  • Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения квестовых предметов (настраивается)

Exfil ESP (Точки эвакуации)

  • Enabled – включает отображение точек эвакуации
  • Name – отображает название точки эвакуации
  • Status – отображает текущий статус точки эвакуации
  • Distance – отображает расстояние до точки эвакуации
  • Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения точек эвакуации (настраивается)

Mine ESP (Мины)

  • Enabled – включает отображение мин
  • Name – отображает название мины
  • Distance – отображает расстояние до мины
  • Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения мин (настраивается)

Corpse ESP (Тела убитых)

  • Enabled – включает отображение тел погибших игроков
  • Ignore Scav – скрывает тела SCAV ботов
  • Name – отображает ник/имя мервтого игрока/бота
  • Side – отображает принадлежность погибшего игрока к фракции
  • Distance – отображает расстояние до тела
  • Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения тел (настраивается)

Другие фичи Unnamed Internal EFT

  • Speed Hack – увеличивает скорость передвижения персонажа (настраивается)
  • No Flash – отключает эффект ослепления от светошумовых гранат
  • No Inertia – убирает инерцию оружия и движений персонажа для более отзывчивого управления
  • Instant Plant – мгновенно устанавливает квестовые предметы и другие объекты без ожидания анимации
  • No Sway – полностью отключает покачивание оружия во время прицеливания
  • Instant ADS – убирает задержку при переходе в режим прицеливания
  • Extra Lean – увеличивает угол наклона персонажа при выглядывании из-за укрытия
  • Ammo Counter – отображает количество оставшихся патронов в текущем магазине
  • Bullet Tracer – отображает траекторию полета выпущенных пуль
  • Night Vision – включает режим ночного видения
  • Thermal Vision – включает режим тепловизора
  • FOV Changer – позволяет изменять угол обзора камеры (настраивается)
  • Third Person – переключает камеру в режим вида от третьего лица
  • Time of Day – позволяет изменять время суток на стороне клиента
  • Sky Color – изменяет цветовое оформление неба
  • Status – включает отображение статуса функций поверх игры
  • Status Font Size – позволяет изменить размер шрифта статусного окна
  • Crosshair – отображает прицел в центре экрана
  • Visual Font Size – позволяет изменить размер шрифта ESP и других визуальных элементов
  • Combat Mode – скрывает лишние ESP элементы и оставляет только отображение игроков (по бинду)
  • Combat Disable – позволяет выбрать функции ESP, которые будут отключаться при активации боевого режима
  • Config Name – задает название нового конфига
  • Create – создает новый конфиг с текущими настройками
  • Configs – отображает список сохраненных конфигураций
  • Load – загружает выбранный конфиг
  • Save – сохраняет текущие настройки в выбранный конфиг
  • Delete – удаляет выбранный конфиг
  • Refresh – обновляет список доступных конфигураций
  • Stream-Proof – интерфейс чита не видно при захвате игры через OBS, Discord и т.п.
  • K/D Dropper – сбрасывает статистику убийств/смертей
  • BTR ESP – отображает БТР

Категории Loot ESP

  • Ammo – отображение боеприпасов
  • Ammo Container – отображение контейнеров с боеприпасами
  • Arm Band – отображение нарукавных повязок
  • Armor – отображение бронежилетов
  • Armor Plate – отображение бронепластин
  • Armored Equipment – отображение бронированной экипировки
  • Assault Carbine – отображение штурмовых карабинов
  • Assault Rifle – отображение штурмовых винтовок
  • Assault Scope – отображение штурмовых прицелов
  • Auxiliary Mod – отображение вспомогательных оружейных модулей
  • Backpack – отображение рюкзаков
  • Barrel – отображение оружейных стволов
  • Battery – отображение аккумуляторов
  • Bipod – отображение сошек
  • Building Material – отображение строительных материалов
  • Charging Handle – отображение рукояток взведения
  • Chest Rig – отображение разгрузочных жилетов
  • Combined Muzzle Device – отображение комбинированных дульных устройств
  • Combined Tactical Device – отображение комбинированных тактических модулей
  • Common Container – отображение обычных контейнеров
  • Compact Reflex Sight – отображение компактных коллиматорных прицелов
  • Compass – отображение компасов
  • Cylinder Magazine – отображение барабанных магазинов
  • Drink – отображение напитков
  • Drug – отображение медикаментов и препаратов
  • Electronics – отображение электроники
  • Face Cover – отображение масок и лицевой экипировки
  • Flash Hider – отображение пламегасителей
  • Flashlight – отображение фонарей
  • Flyer – отображение информационных листовок
  • Food – отображение продуктов питания
  • Foregrip – отображение передних рукояток
  • Fuel – отображение топлива
  • Gas Block – отображение газовых блоков
  • Grenade Launcher – отображение подствольных гранатометов
  • Handguard – отображение цевья
  • Handgun – отображение пистолетов
  • Headphones – отображение активных наушников
  • Headwear – отображение головных уборов
  • Household Goods – отображение бытовых предметов
  • Info – отображение информационных предметов
  • Ironsight – отображение механических прицельных приспособлений
  • Keycard – отображение ключ-карт
  • Knife – отображение ножей
  • Locking Container – отображение защищённых контейнеров
  • Lubricant – отображение смазочных материалов
  • Machinegun – отображение пулеметов
  • Magazine – отображение магазинов
  • Map – отображение карт
  • Marksman Rifle – отображение марксманских винтовок
  • Mechanical Key – отображение механических ключей
  • Medical Item – отображение медицинских предметов
  • Medical Supplies – отображение медицинских принадлежностей
  • Medkit – отображение аптечек
  • Money – отображение игровой валюты
  • Mount – отображение оружейных креплений
  • Multitools – отображение мультитулов
  • Night Vision – отображение приборов ночного видения
  • Other – отображение прочих предметов
  • Pistol Grip – отображение пистолетных рукояток
  • Planting Kits – отображение комплектов для установки устройств
  • Portable Range Finder – отображение лазерных дальномеров
  • Receiver – отображение ствольных коробок
  • Recorder – отображение диктофонов
  • Reflex Sight – отображение коллиматорных прицелов
  • Repair Kits – отображение ремонтных наборов
  • Revolver – отображение револьверов
  • Rocket – отображение ракет
  • Rocket Launcher – отображение ракетных установок
  • SMG – отображение пистолетов-пулеметов
  • Scope – отображение оптических прицелов
  • Shotgun – отображение дробовиков
  • Silencer – отображение глушителей
  • Sniper Rifle – отображение снайперских винтовок
  • Special Item – отображение специальных предметов
  • Special Scope – отображение специальных прицелов
  • Spring Driven Cylinder – отображение пружинных цилиндров
  • Stimulant – отображение стимуляторов
  • Stock – отображение оружейных прикладов
  • Thermal Vision – отображение тепловизионных устройств
  • Throwable Weapon – отображение метательного оружия
  • Tool – отображение инструментов
  • UBGL – отображение подствольных гранатометов
  • Vision Observation Device – отображение приборов наблюдения
  • Weapon Mod – отображение оружейных модификаций
  • Weapon Parts – отображение оружейных комплектующих
  • Weapon – отображение оружия
  • Wearable – отображение носимой экипировки
Оставить отзыв

Похожие Товары

EFT COVCHEG
  • Quest Helper: отображает место квестов и квестовые айтемы
  • Гибкий аимбот и информативный ESP для комфортной игры
  • Много эксплойтов, доступная цена, хороший обход античита
EFT
от 299

Mason EFT
  • Аимбот + Silent Aim для максимальной точности
  • Информативный ВХ на Игроков, Лут и Предметы
  • Эксплойты, StreamProof, низкий шанс бана
EFT
от 299

Ancient EFT Full
  • Гибкий Аимбот с Smart Bone и Prediction
  • Продвинутый ESP (ВХ) на Игроков и Боссов + Чамсы
  • Мощный Loot ESP и Радар для фарма
EFT
от 399

Phoenix Spoofer (Satano)
  • Проверенный Временем HWID Spoofer
  • Отлично справляется с анти-читами EAC и BE
  • Доступная цена и отличная работоспособность
Fortnite
от 129