Dullwave Dune Awakening (Дуллвейв для Дюны)

Информация о чите

Приватный чит Dullwave для Dune Awakening — это новинка от популярного и проверенного разработчика, созданная специально для новой MMO-игры. Софт отличается высокой безопасностью, стабильной работой и широкой функциональностью. Внутри вас ждёт мощный Aimbot с гибкими настройками, который подойдёт как для легитной, так и для агрессивной игры. Система WH позволяет видеть игроков, NPC, их трупы и сопутствующую информацию. Loot ESP помогает находить нужные предметы, включая функцию фильтрации по типам объектов. Также чит оснащён полезными дополнительными возможностями — телепортацией, No Clip, спидхаком и другими удобными функциями. Всё это делает Dullwave лучшим выбором для тех, кто хочет упростить фарм, ускорить прокачку и получить максимум удовольствия от Dune Awakening без риска для аккаунта.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Funcom Launcher
Купить Инструкция

Aimbot (Аимбот)

  • Enabled - включить/выключить аимбот
  • Bind - выбор клавиши для активации аима
  • Bone - выбор частей тела в которые будет целиться аимбот
  • FOV - размер рабочей области аимбота
  • Draw FOV - показывать область работы аима на экране
  • Aim Lock - фиксация аима на цели до её уничтожения или прекращения огня
  • Humanize - подражание человеческим движениям во время прицеливания
  • Invisibles (Visible Check) - аим против целей вне прямой видимости
  • Bots - аим против ботов (npc)
  • Draw Snapline - отмечать текущую цель аима с помощью линии
  • Smooth - сглаживание движений аима, больше значение - слабее аим
  • Distance - дальность работы аима

WH (ВХ)

  • Player ESP - показывать игроков с помощью ЕСП
  • Box (Corner, 2D Box, Filled) - ВХ в виде коробок и его настройки
  • Health Bar - показывать количество ХП целей с помощью индикатора
  • Nickname - имена персонажей
  • Distance - расстояние в метрах до целей
  • Skeleton - ВХ в виде скелетов
  • Snapline - ВХ в виде линий
  • Weapon - оружие в руках у цели
  • Corpse - трупы игроков и мобов
  • Bots - показывать мобов с помощью ВХ

Loot (Предметы)

  • Loot ESP - включить показ предметов и объектов
  • Box (Corner, 2D Box, Filled) - показывать лут с помощью боксов
  • Name - названия отображаемых предметов
  • Fuel Generator - генератор топлива
  • Medical Box - аптечки
  • Ammo Box - ящики с боеприпасами
  • Drop Box - ящики с оружием
  • Loot Box - коробки с предметами
  • Lore Item - предметы для сюжета, для квестов

Misc (Другие Функции Dullwave Dune)

  • Teleport Bot - позволяет телепортироваться
  • Instant Kill - мгновенное убийство противников
  • No Clip - режим свободного полёта, позволяет проходить сквозь препятствия
  • Speedhack - вы можете перемещаться с увеличенной скоростью в No Clip

Оставить отзыв


Похожие Товары

Byster Marvel Rivals
  • Недорогой и надёжный чит для Marvel Rivals
  • Мощный Аимбот с очень гибкой настройкой (Legit & Rage)
  • Рабочий и безопасный Skinchanger для Marvel Rivals!
Marvel Rivals
от 349

The Finals Hack
  • Первый Рабочий Чит для The Finals
  • Мощный Аимбот с гибкой настройкой
  • Качественный ESP на Игроков(Wallhack)
THE FINALS
от 239

PUBG WALLHACK (ESP)
  • Стабильность и регулярные обновления чита
  • ВХ для ПУБГ по самой доступной цене
  • Удобный чит с низким шансом бана
PUBG
от 149

SMG SQUAD
  • Мощный Аимбот для Сквад (Сайлент, Магические Пули)
  • Удобный и стильный ESP (WH) для отображения игроков и объектов
  • Доступная цена, конфиги, удобное меню и встроенный HWID-Spoofer
SQUAD
от 299