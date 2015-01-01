Информация о чите

Приватный чит Dullwave для Dune Awakening — это новинка от популярного и проверенного разработчика, созданная специально для новой MMO-игры. Софт отличается высокой безопасностью, стабильной работой и широкой функциональностью. Внутри вас ждёт мощный Aimbot с гибкими настройками, который подойдёт как для легитной, так и для агрессивной игры. Система WH позволяет видеть игроков, NPC, их трупы и сопутствующую информацию. Loot ESP помогает находить нужные предметы, включая функцию фильтрации по типам объектов. Также чит оснащён полезными дополнительными возможностями — телепортацией, No Clip, спидхаком и другими удобными функциями. Всё это делает Dullwave лучшим выбором для тех, кто хочет упростить фарм, ускорить прокачку и получить максимум удовольствия от Dune Awakening без риска для аккаунта.