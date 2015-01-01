Dullwave Dune Awakening (Дуллвейв для Дюны)
Информация о чите
Приватный чит Dullwave для Dune Awakening — это новинка от популярного и проверенного разработчика, созданная специально для новой MMO-игры. Софт отличается высокой безопасностью, стабильной работой и широкой функциональностью. Внутри вас ждёт мощный Aimbot с гибкими настройками, который подойдёт как для легитной, так и для агрессивной игры. Система WH позволяет видеть игроков, NPC, их трупы и сопутствующую информацию. Loot ESP помогает находить нужные предметы, включая функцию фильтрации по типам объектов. Также чит оснащён полезными дополнительными возможностями — телепортацией, No Clip, спидхаком и другими удобными функциями. Всё это делает Dullwave лучшим выбором для тех, кто хочет упростить фарм, ускорить прокачку и получить максимум удовольствия от Dune Awakening без риска для аккаунта.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Funcom Launcher
Aimbot (Аимбот)
- Enabled - включить/выключить аимбот
- Bind - выбор клавиши для активации аима
- Bone - выбор частей тела в которые будет целиться аимбот
- FOV - размер рабочей области аимбота
- Draw FOV - показывать область работы аима на экране
- Aim Lock - фиксация аима на цели до её уничтожения или прекращения огня
- Humanize - подражание человеческим движениям во время прицеливания
- Invisibles (Visible Check) - аим против целей вне прямой видимости
- Bots - аим против ботов (npc)
- Draw Snapline - отмечать текущую цель аима с помощью линии
- Smooth - сглаживание движений аима, больше значение - слабее аим
- Distance - дальность работы аима
WH (ВХ)
- Player ESP - показывать игроков с помощью ЕСП
- Box (Corner, 2D Box, Filled) - ВХ в виде коробок и его настройки
- Health Bar - показывать количество ХП целей с помощью индикатора
- Nickname - имена персонажей
- Distance - расстояние в метрах до целей
- Skeleton - ВХ в виде скелетов
- Snapline - ВХ в виде линий
- Weapon - оружие в руках у цели
- Corpse - трупы игроков и мобов
- Bots - показывать мобов с помощью ВХ
Loot (Предметы)
- Loot ESP - включить показ предметов и объектов
- Box (Corner, 2D Box, Filled) - показывать лут с помощью боксов
- Name - названия отображаемых предметов
- Fuel Generator - генератор топлива
- Medical Box - аптечки
- Ammo Box - ящики с боеприпасами
- Drop Box - ящики с оружием
- Loot Box - коробки с предметами
- Lore Item - предметы для сюжета, для квестов
Misc (Другие Функции Dullwave Dune)
- Teleport Bot - позволяет телепортироваться
- Instant Kill - мгновенное убийство противников
- No Clip - режим свободного полёта, позволяет проходить сквозь препятствия
- Speedhack - вы можете перемещаться с увеличенной скоростью в No Clip
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
Похожие Товары
Byster Marvel Rivals
- Недорогой и надёжный чит для Marvel Rivals
- Мощный Аимбот с очень гибкой настройкой (Legit & Rage)
- Рабочий и безопасный Skinchanger для Marvel Rivals!
The Finals Hack
- Первый Рабочий Чит для The Finals
- Мощный Аимбот с гибкой настройкой
- Качественный ESP на Игроков(Wallhack)
PUBG WALLHACK (ESP)
- Стабильность и регулярные обновления чита
- ВХ для ПУБГ по самой доступной цене
- Удобный чит с низким шансом бана
SMG SQUAD
- Мощный Аимбот для Сквад (Сайлент, Магические Пули)
- Удобный и стильный ESP (WH) для отображения игроков и объектов
- Доступная цена, конфиги, удобное меню и встроенный HWID-Spoofer