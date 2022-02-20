Приватный чит для Call of Duty: Modern Warfare 2 (MW2)

Скриншот Warzone 2.0 Private Hack (MW 2)_0
Скриншот Warzone 2.0 Private Hack (MW 2)_1
Скриншот Warzone 2.0 Private Hack (MW 2)_2
Скриншот Warzone 2.0 Private Hack (MW 2)_3
Скриншот Warzone 2.0 Private Hack (MW 2)_4
Скриншот Warzone 2.0 Private Hack (MW 2)_5
Скриншот Warzone 2.0 Private Hack (MW 2)_6

Информация о чите

Представляем вашему вниманию новинку в нашем магазине - приватный чит для новой Call of Duty: Modern Warfare 2. Софт включает в себя все необходимые функции: ВХ, Аимбот, Loot ESP и некоторые другие возможности. Программа подходит как для Варзон 2, так и для остальных режимов в Call of Duty: Modern Warfare 2(в том числе DMZ). Мы постарались выпустить этот продукт максимально быстро, чтобы порадовать вас в первые дни после релиза Варзон 2! Наш чит хорошо зарекомендовал себя: работает в Королевской битве(Battle Royale), DMZ и обычных режимах MW2. Если вы искали самый дешёвый и надёжный чит для Warzone 2.0, то вы нашли его. Используя взлом COD MW2 от Wh-Satano, вы сможете достигнуть невероятных результатов в любом режиме Call of Duty: Modern Warfare 2. Мы надеемся, что вы не пройдёте мимо нашего уникального предложения, ведь с нашим читом вы сможете играть в Warzone 2 без бана максимально долго!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 [2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22h2], Windows 11 [21H2, 22H2, 23H2]
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Battle.net, MW2, MW3, WZ2, DMZ

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Player ESP (ВХ на Warzone)

  • Player ESP - wallhack работающий против игроков
  • Bots ESP - валлхак против ботов
  • ox ESP - подсветка врагов за стенами с помощью коробок
  • Box Style - выбор вида боксов (2D Boxes или Corner)
  • Filled Boxes - заливка боксов прозрачным фоном
  • Skeleton - показывать врагов с помощью скелетов
  • Health - даёт информацию о количестве хп у игроков
  • Distance - расстояние до персонажей в метрах
  • Limit dist - ограничить дистанцию работы валлхака
  • Nickname - показывать ники других игроков
  • SnapLines - проводит линии от вашей модели до моделей вражеских персонажей
  • Team Check(Enemy Only) - показывать только вражеских игроков
  • Weapons - показывает какое оружие у игрока в руках
  • Line Thickness - позволяет настроить толщину линий WH

Аимбот (Аимбот на Варзон)

  • Bone - выбор частей тела для аима
  • Binds - выбор клавиши для активации аимбота
  • Prediction - предугадывание траектории движения движущихся целей
  • Draw FOV - показывать радиус работы аима в виде окружности вокруг прицела
  • FOV - размер рабочей области аимбота
  • Smooth - плавность движений чита при наводке
  • Team Check(Enemy Only) - если данный параметр активирован, то функция будет работать только против врагов
  • Limit dist - ограничение дистанции на которой будет работать аим
  • Bots - если параметр активирован, то аимбот будет также липнуть к ботам
  • Aim Lock - в данном режиме работы аимбот блокируется на цели до тех пор пока цель не будет уничтожена
  • Ignore Knocked - игнорировать сбитых врагов
  • Aim Priority - приоритет выбора целей аимботом(ближайший к прицелу или по дистанции)

Выбор Цветов для WH в Warzone

  • Color visible - цвет подсветки целей в прямой видимости
  • Color Invisible - цвет подсветки целей за препятствиями
  • Color InVisible team - выбор цвета для союзников за стенами и другими объектами
  • Color Visible Team - настройка цвета видимых тиммейтов
  • Visible Bots - цвет котором будут выделяться боты в прямой видимости
  • Invisible Bots - цвет валлхака для невидимых ботов
  • Knocked - этим цветом будут окрашиваться нокнутые персонажи
  • Nicknames Color - цвета текста никнеймов
  • Distance Color - цвет отображения расстояния
  • Gradient - в этом режиме вместо одного цвета будет использован градиент

Loot ESP (ВХ для Лут Warzone 2)

  • Armor Plate - показывает пластины брони
  • Armor Heavy - показывает тяжелую броню
  • Ammo - дает информацию о местонахождении боеприпасов
  • GasMask - показывает где находятся противогазы
  • Weapon - информация о том где лежат оружия
  • Money - подсвечивает деньги
  • Kill Streak - раскрывает расположение игроков со стриками
  • Crates - показывает ящики
  • Stimulators - показывает расположение стимуляторов(бустов)
  • Limit Dist - позволяет настроить расстояние на котором будут показываться предметы

Radar (Радар на WZ2)

  • Enable Radar - при активации данной фичи поверх окна игры появляется окошко радара
  • Show Bots - показывать информацию о местоположении ботов на радаре
  • Show Team - показывать где находятся союзники на радаре
  • Show Distance - показывать расстояние в метрах до целей на радаре
  • Limit Dist - ограничить рабочую область функции
  • Enemies - радар по умолчанию показывает расположение врагов

Misc (Другие Функции чита на MW2)

  • FOV Changer
  • Чит работает в MW2
  • Чит работает в WZ2
  • Чит работает в DMZ
  • Чит работает в MW3