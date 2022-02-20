Приватный чит для Call of Duty: Modern Warfare 2 (MW2)
Информация о чите
Представляем вашему вниманию новинку в нашем магазине - приватный чит для новой Call of Duty: Modern Warfare 2. Софт включает в себя все необходимые функции: ВХ, Аимбот, Loot ESP и некоторые другие возможности. Программа подходит как для Варзон 2, так и для остальных режимов в Call of Duty: Modern Warfare 2(в том числе DMZ). Мы постарались выпустить этот продукт максимально быстро, чтобы порадовать вас в первые дни после релиза Варзон 2! Наш чит хорошо зарекомендовал себя: работает в Королевской битве(Battle Royale), DMZ и обычных режимах MW2. Если вы искали самый дешёвый и надёжный чит для Warzone 2.0, то вы нашли его. Используя взлом COD MW2 от Wh-Satano, вы сможете достигнуть невероятных результатов в любом режиме Call of Duty: Modern Warfare 2. Мы надеемся, что вы не пройдёте мимо нашего уникального предложения, ведь с нашим читом вы сможете играть в Warzone 2 без бана максимально долго!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 [2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22h2], Windows 11 [21H2, 22H2, 23H2]
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Battle.net, MW2, MW3, WZ2, DMZ
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Player ESP (ВХ на Warzone)
- Player ESP - wallhack работающий против игроков
- Bots ESP - валлхак против ботов
- ox ESP - подсветка врагов за стенами с помощью коробок
- Box Style - выбор вида боксов (2D Boxes или Corner)
- Filled Boxes - заливка боксов прозрачным фоном
- Skeleton - показывать врагов с помощью скелетов
- Health - даёт информацию о количестве хп у игроков
- Distance - расстояние до персонажей в метрах
- Limit dist - ограничить дистанцию работы валлхака
- Nickname - показывать ники других игроков
- SnapLines - проводит линии от вашей модели до моделей вражеских персонажей
- Team Check(Enemy Only) - показывать только вражеских игроков
- Weapons - показывает какое оружие у игрока в руках
- Line Thickness - позволяет настроить толщину линий WH
Аимбот (Аимбот на Варзон)
- Bone - выбор частей тела для аима
- Binds - выбор клавиши для активации аимбота
- Prediction - предугадывание траектории движения движущихся целей
- Draw FOV - показывать радиус работы аима в виде окружности вокруг прицела
- FOV - размер рабочей области аимбота
- Smooth - плавность движений чита при наводке
- Team Check(Enemy Only) - если данный параметр активирован, то функция будет работать только против врагов
- Limit dist - ограничение дистанции на которой будет работать аим
- Bots - если параметр активирован, то аимбот будет также липнуть к ботам
- Aim Lock - в данном режиме работы аимбот блокируется на цели до тех пор пока цель не будет уничтожена
- Ignore Knocked - игнорировать сбитых врагов
- Aim Priority - приоритет выбора целей аимботом(ближайший к прицелу или по дистанции)
Выбор Цветов для WH в Warzone
- Color visible - цвет подсветки целей в прямой видимости
- Color Invisible - цвет подсветки целей за препятствиями
- Color InVisible team - выбор цвета для союзников за стенами и другими объектами
- Color Visible Team - настройка цвета видимых тиммейтов
- Visible Bots - цвет котором будут выделяться боты в прямой видимости
- Invisible Bots - цвет валлхака для невидимых ботов
- Knocked - этим цветом будут окрашиваться нокнутые персонажи
- Nicknames Color - цвета текста никнеймов
- Distance Color - цвет отображения расстояния
- Gradient - в этом режиме вместо одного цвета будет использован градиент
Loot ESP (ВХ для Лут Warzone 2)
- Armor Plate - показывает пластины брони
- Armor Heavy - показывает тяжелую броню
- Ammo - дает информацию о местонахождении боеприпасов
- GasMask - показывает где находятся противогазы
- Weapon - информация о том где лежат оружия
- Money - подсвечивает деньги
- Kill Streak - раскрывает расположение игроков со стриками
- Crates - показывает ящики
- Stimulators - показывает расположение стимуляторов(бустов)
- Limit Dist - позволяет настроить расстояние на котором будут показываться предметы
Radar (Радар на WZ2)
- Enable Radar - при активации данной фичи поверх окна игры появляется окошко радара
- Show Bots - показывать информацию о местоположении ботов на радаре
- Show Team - показывать где находятся союзники на радаре
- Show Distance - показывать расстояние в метрах до целей на радаре
- Limit Dist - ограничить рабочую область функции
- Enemies - радар по умолчанию показывает расположение врагов
Misc (Другие Функции чита на MW2)
- FOV Changer
- Чит работает в MW2
- Чит работает в WZ2
- Чит работает в DMZ
- Чит работает в MW3