Софт Ancient Arena Breakout (ABI)
Информация о чите
Приватный чит Ancient для Arena Breakout Infinite — мощный и надёжный софт от проверенного разработчика. Программа сочетает в себе широкий функционал и высокий уровень безопасности, оставаясь в статусе Undetected на протяжении долгого времени. Внутри вы найдёте точный и гибко настраиваемый Aimbot, который одинаково хорошо подойдёт как для Legit, так и для Rage стиля игры. Player ESP (WH) с детальной фильтрацией позволяет отдельно отображать игроков, ботов и диких (SCAV), а также предоставляет важную информацию о противниках. Loot ESP с кастомным фильтром поможет легко находить ценные предметы, экономя ваше время. Дополнительно в чит встроен радар, обеспечивающий тактическое преимущество. Особая гордость — мощный StreamProof, делающий софт полностью невидимым на стримах, скриншотах и видео. Идеально подойдёт стримерам и создателям контента. Если вы ищете безопасный и рабочий чит на ABI — Ancient станет отличным выбором!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games, Arena Breakout Launcher (Global)
Aimbot (Аимбот)
- Enable Aimbot - включить аимбот
- Aimbot Type - режим работы аимбота
- Aim Key - клавиша для активации функции
- FOV - радиус работы аима
- Draw FOV - показывать радиус работы аима
- FOV Color - цвет окружности показывающий радиус аима
- Smooth - сглаживание движений аима, больше значение - слабее аим
- Bone - выбор части тела в которую будет наводиться аим
- Force Bone - выбор альтернативной части тела для аима
- Force Bone Key - клавиша при удержании которой целью будет альтернативная часть тела
- Visible Check - огонь только по целям в прямой видимости
- Lock Target - фиксация аимбота на цели до её уничтожения или остановки огня
- RCS (Pitch / Yaw) - система контроля отдачи оружия и её настройки
Player ESP (ВХ)
- Players - показывать игроков с помощью ВХ
- AI (Bots) - отображать ботов с помощью WH
- Scavs - показывать диких (SCAVs)
- Box - есп в виде коробок
- Skeleton - esp в виде скелетов
- Health - количество хп у целей ЕСП
- Line - валхак в виде линий
- Nickname - имена отображаемых персонажей
- Distance - расстояние в метрах до целей
- Draw Distance - настройки дальности работы ESP
- Weapon - оружие в руках у целей
- Ammo - количество пуль у персонажей
- Price - стоимость инвентаря врагов
- Player Type - тип игрока (Игрок / Дикий / Бот)
- Team - показывать союзников
- Kills - количество убийств у игрока
- Dead - показывать мертвых
Loot ESP (Предметы)
- Loot ESP - возможность видеть расположение лута
- Items - показывать предметы
- Containers - показывать контейнеры содержащие лут
- Name - названия отображаемых объектов
- Description - описание предметов
- Distance - расстояние до лута
- Max Distance - ограничить дальность работы
- Price - стоимость отображаемых предметов
- Filter By Category - фильтр лута по категориям
- Custom Filter (Search) - кастомный лут фильтр, поиск предметов по названию
- Loot Configs - возможность создавать разные конфиги для лут есп
Misc (Другие Возможности Ancient ABI)
- Radar - окно радара для отображения игроков на нем
- Configs - возможность сохранять настройки и делиться ими
- Custom Colors - выбор цветов для почти всех визуальных функций в чите Ancient для ABI
- Language (English, Chinese) - меню софта доступно на 2 языках: английском и китайском
- StreamProof - чит Ancient для Arena Breakout полностью невидим на скриншотах, видео и стримах
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