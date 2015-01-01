Софт Ancient Arena Breakout (ABI)

Информация о чите

Приватный чит Ancient для Arena Breakout Infinite — мощный и надёжный софт от проверенного разработчика. Программа сочетает в себе широкий функционал и высокий уровень безопасности, оставаясь в статусе Undetected на протяжении долгого времени. Внутри вы найдёте точный и гибко настраиваемый Aimbot, который одинаково хорошо подойдёт как для Legit, так и для Rage стиля игры. Player ESP (WH) с детальной фильтрацией позволяет отдельно отображать игроков, ботов и диких (SCAV), а также предоставляет важную информацию о противниках. Loot ESP с кастомным фильтром поможет легко находить ценные предметы, экономя ваше время. Дополнительно в чит встроен радар, обеспечивающий тактическое преимущество. Особая гордость — мощный StreamProof, делающий софт полностью невидимым на стримах, скриншотах и видео. Идеально подойдёт стримерам и создателям контента. Если вы ищете безопасный и рабочий чит на ABIAncient станет отличным выбором!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Epic Games, Arena Breakout Launcher (Global)
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Aimbot (Аимбот)

  • Enable Aimbot - включить аимбот
  • Aimbot Type - режим работы аимбота
  • Aim Key - клавиша для активации функции
  • FOV - радиус работы аима
  • Draw FOV - показывать радиус работы аима
  • FOV Color - цвет окружности показывающий радиус аима
  • Smooth - сглаживание движений аима, больше значение - слабее аим
  • Bone - выбор части тела в которую будет наводиться аим
  • Force Bone - выбор альтернативной части тела для аима
  • Force Bone Key - клавиша при удержании которой целью будет альтернативная часть тела
  • Visible Check - огонь только по целям в прямой видимости
  • Lock Target - фиксация аимбота на цели до её уничтожения или остановки огня
  • RCS (Pitch / Yaw) - система контроля отдачи оружия и её настройки

Player ESP (ВХ)

  • Players - показывать игроков с помощью ВХ
  • AI (Bots) - отображать ботов с помощью WH
  • Scavs - показывать диких (SCAVs)
  • Box - есп в виде коробок
  • Skeleton - esp в виде скелетов
  • Health - количество хп у целей ЕСП
  • Line - валхак в виде линий
  • Nickname - имена отображаемых персонажей
  • Distance - расстояние в метрах до целей
  • Draw Distance - настройки дальности работы ESP
  • Weapon - оружие в руках у целей
  • Ammo - количество пуль у персонажей
  • Price - стоимость инвентаря врагов
  • Player Type - тип игрока (Игрок / Дикий / Бот)
  • Team - показывать союзников
  • Kills - количество убийств у игрока
  • Dead - показывать мертвых

Loot ESP (Предметы)

  • Loot ESP - возможность видеть расположение лута
  • Items - показывать предметы
  • Containers - показывать контейнеры содержащие лут
  • Name - названия отображаемых объектов
  • Description - описание предметов
  • Distance - расстояние до лута
  • Max Distance - ограничить дальность работы
  • Price - стоимость отображаемых предметов
  • Filter By Category - фильтр лута по категориям
  • Custom Filter (Search) - кастомный лут фильтр, поиск предметов по названию
  • Loot Configs - возможность создавать разные конфиги для лут есп

Misc (Другие Возможности Ancient ABI)

  • Radar - окно радара для отображения игроков на нем
  • Configs - возможность сохранять настройки и делиться ими
  • Custom Colors - выбор цветов для почти всех визуальных функций в чите Ancient для ABI
  • Language (English, Chinese) - меню софта доступно на 2 языках: английском и китайском
  • StreamProof - чит Ancient для Arena Breakout полностью невидим на скриншотах, видео и стримах

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