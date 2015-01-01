Информация о чите

Приватный чит Ancient для Arena Breakout Infinite — мощный и надёжный софт от проверенного разработчика. Программа сочетает в себе широкий функционал и высокий уровень безопасности, оставаясь в статусе Undetected на протяжении долгого времени. Внутри вы найдёте точный и гибко настраиваемый Aimbot, который одинаково хорошо подойдёт как для Legit, так и для Rage стиля игры. Player ESP (WH) с детальной фильтрацией позволяет отдельно отображать игроков, ботов и диких (SCAV), а также предоставляет важную информацию о противниках. Loot ESP с кастомным фильтром поможет легко находить ценные предметы, экономя ваше время. Дополнительно в чит встроен радар, обеспечивающий тактическое преимущество. Особая гордость — мощный StreamProof, делающий софт полностью невидимым на стримах, скриншотах и видео. Идеально подойдёт стримерам и создателям контента. Если вы ищете безопасный и рабочий чит на ABI — Ancient станет отличным выбором!