Ancient для Rainbow Six Siege X (R6S)
Информация о чите
Ancient — продвинутый приватный софт для Rainbow Six Siege X, предлагающий стабильную работу, удобное меню и широкий набор функций для контроля ситуации на карте. Решение отлично подходит для динамичных матчей, где важна информация о противниках и их способностях. В софте реализован гибкий аимбот с настройкой FOV, плавности и чувствительности наведения. Пользователь может выбрать конкретную кость для прицеливания или использовать режим автоматического выбора ближайшей части тела. Функция Target Lock удерживает прицел на цели, а отображение зоны FOV помогает точно настроить параметры. ESP предоставляет всю необходимую информацию о противниках: боксы, скелеты, линии до целей и полоску здоровья. Отдельно реализован Skills ESP, позволяющий видеть способности операторов атакующей и обороняющейся сторон, что даёт значительное тактическое преимущество. Дополнительно доступны гибкая настройка цветов ESP, система конфигов и встроенный спуфер для обхода HWID-блокировок. Ancient — надёжное решение для уверенной игры в Rainbow Six Siege X.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: UPlay (Ubisoft Connect), Steam, Epic Games, Microsoft Store
Aimbot (Аимбот)
- Enable – включает или отключает аимбот
- Aim Key – клавиша активации аимбота
- Draw FOV – отображает круг радиуса действия аимбота
- FOV – радиус зоны захвата цели
- Smooth – регулирует плавность наведения для более естественного движения прицела
- Sensitivity – настройка чувствительности движения аимбота
- Target Bone – выбор части тела для наведения
- Nearest Bone – автоматически наводит прицел на ближайшую к прицелу часть тела
- Target Lock – удерживает прицел на цели пока она находится в зоне действия аимбота
Visuals (ВХ)
- Box – отображает рамку вокруг игрока
- Skeleton – отображает скелет модели игрока
- Skeleton Thickness – регулирует толщину линии у скелетов (слайдер)
- Lines – отображает линии от экрана до игроков
- Line Thickness – регулирует толщину снэплайнов
- Health – показывать уровень здоровья игроков в виде полоски
Skills ESP (Способности)
- Abilities – ЕСП для отображения способностей операторов
- Abilities Icon Size – регулирует размер иконок со способностями
- Attacker – отображение различных способностей атакующей стороны
- Defender – отображение различных способностей обороняющейся стороны
Другие возможности Ancient R6SX
- Custom ESP Colors – возможность настроить свои цвета для ЕСП элементов
- Built-in Spoofer – присутствует встроенный спуфер для обхода ЖД банов в игре
- Configs – система конфигов для разных настроек чита (создать, импорт, загрузить, поделиться, удалить)
- Languages – меню поддерживает несколько языков (английский, русский)
