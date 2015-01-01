Информация о чите

Ancient — продвинутый приватный софт для Rainbow Six Siege X, предлагающий стабильную работу, удобное меню и широкий набор функций для контроля ситуации на карте. Решение отлично подходит для динамичных матчей, где важна информация о противниках и их способностях. В софте реализован гибкий аимбот с настройкой FOV, плавности и чувствительности наведения. Пользователь может выбрать конкретную кость для прицеливания или использовать режим автоматического выбора ближайшей части тела. Функция Target Lock удерживает прицел на цели, а отображение зоны FOV помогает точно настроить параметры. ESP предоставляет всю необходимую информацию о противниках: боксы, скелеты, линии до целей и полоску здоровья. Отдельно реализован Skills ESP, позволяющий видеть способности операторов атакующей и обороняющейся сторон, что даёт значительное тактическое преимущество. Дополнительно доступны гибкая настройка цветов ESP, система конфигов и встроенный спуфер для обхода HWID-блокировок. Ancient — надёжное решение для уверенной игры в Rainbow Six Siege X.