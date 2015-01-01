Ancient для Rainbow Six Siege X (R6S)

Информация о чите

Ancient — продвинутый приватный софт для Rainbow Six Siege X, предлагающий стабильную работу, удобное меню и широкий набор функций для контроля ситуации на карте. Решение отлично подходит для динамичных матчей, где важна информация о противниках и их способностях. В софте реализован гибкий аимбот с настройкой FOV, плавности и чувствительности наведения. Пользователь может выбрать конкретную кость для прицеливания или использовать режим автоматического выбора ближайшей части тела. Функция Target Lock удерживает прицел на цели, а отображение зоны FOV помогает точно настроить параметры. ESP предоставляет всю необходимую информацию о противниках: боксы, скелеты, линии до целей и полоску здоровья. Отдельно реализован Skills ESP, позволяющий видеть способности операторов атакующей и обороняющейся сторон, что даёт значительное тактическое преимущество. Дополнительно доступны гибкая настройка цветов ESP, система конфигов и встроенный спуфер для обхода HWID-блокировок. Ancient — надёжное решение для уверенной игры в Rainbow Six Siege X.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: UPlay (Ubisoft Connect), Steam, Epic Games, Microsoft Store
Aimbot (Аимбот)

  • Enable – включает или отключает аимбот
  • Aim Key – клавиша активации аимбота
  • Draw FOV – отображает круг радиуса действия аимбота
  • FOV – радиус зоны захвата цели
  • Smooth – регулирует плавность наведения для более естественного движения прицела
  • Sensitivity – настройка чувствительности движения аимбота
  • Target Bone – выбор части тела для наведения
  • Nearest Bone – автоматически наводит прицел на ближайшую к прицелу часть тела
  • Target Lock – удерживает прицел на цели пока она находится в зоне действия аимбота

Visuals (ВХ)

  • Box – отображает рамку вокруг игрока
  • Skeleton – отображает скелет модели игрока
  • Skeleton Thickness – регулирует толщину линии у скелетов (слайдер)
  • Lines – отображает линии от экрана до игроков
  • Line Thickness – регулирует толщину снэплайнов
  • Health – показывать уровень здоровья игроков в виде полоски

Skills ESP (Способности)

  • Abilities – ЕСП для отображения способностей операторов
  • Abilities Icon Size – регулирует размер иконок со способностями
  • Attacker – отображение различных способностей атакующей стороны
  • Defender – отображение различных способностей обороняющейся стороны

Другие возможности Ancient R6SX

  • Custom ESP Colors – возможность настроить свои цвета для ЕСП элементов
  • Built-in Spoofer – присутствует встроенный спуфер для обхода ЖД банов в игре
  • Configs – система конфигов для разных настроек чита (создать, импорт, загрузить, поделиться, удалить)
  • Languages – меню поддерживает несколько языков (английский, русский)

