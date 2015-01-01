Мирон, безусловно, самый остроумный и забавный участник группы поддержки. Почти час мы болтали без остановки, и я не мог перестать смеяться. Просто вспоминая наши моменты, все, через что мы прошли... Мирон всегда был рядом и останется моим другом даже в трудные времена! Если серьезно, разговор с Мироном сделал мой вечер незабываемым, и я хочу выразить свою благодарность за поддержку.
Чит Crusader для R6S (АИМ + ЕСП для Радуги)
Информация о читеРады приветствовать вас на этой странице нашего магазина! Знакомьтесь - Crusader для R6S. В этот раз к нам в продажу попал реально мощный продукт, который подарит вам наилучшие эмоции после использования. Красивейшее меню, плавный и удобный ESP (WH), мощный аимбот. Полный набор взлома для R6S! Кроме того, Крестоносец оснащён мощным обходом антчита, который максимально снижает риск обнаружения античитом и позволит софту оставаться в статусе "UNDETECTED" максимально долго. Расхваливать Crusader можно сколько угодно долго, ведь этот чит оказался реально достойными и премиальным, поэтом не теряйте время и скорее опробуйте его в действии. Вы не пожалеете!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: UPlay (Ubisoft Connect), Steam, Epic Games, Microsoft Store
Player ESP (ВХ)
- Players - wh для радуги, показывает игроков за стенами
- ESP Box - есп в виде коробок
- ESP Line (Up, Center, Bottom) - wh в виде линий (от верха, центра, низа)
- Skeleton - валлхак в виде скелетов
- Name - никнеймы игроков
- Head - отдельно выделять хитбокс головы с помощью ESP
- Health (Bar, Text) - отображение ХП игроков (Бар, Текст)
- Team Check - если поставить галочку здесь, то союзники не будут показываться (не ставьте в аркаде)
- Operator Name - показывать имена оперативников
- Player Distance - расстояние в метрах до игроков
- Max Distance - ограничить дальность работы wallhack
Aimbot (Аимбот)
- Active Aimbot - включить аимбот, помощь в наведении при стрельбе
- Aimbot Keys - возможность установить 2 клавиши для активации аимбота
- FOV Size - размер области внутри которой аимбот будет захватывать цели
- Draw FOV - показывать размер рабочей области аимбота в виде окружности вокруг прицела
- Hitboxes - выбор частей тела (костей) в которые аимбот будет целиться во время работы
- Mark Target - визуально отмечать текущую цель аимбота
- Sensitivity - резкость, плавность движений аимбота
Misc (Другие Возможности Crusader R6S)
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана
- Hit Damage Effect - показывать нанесенный игрокам урон от выстрелов
- Gadget ESP - отображать дроны и другие устройства с помощью WH
Отзывы о Crusader Hack R6S
Здесь вы можете ознакомиться с отзывами других пользователей об этом продукте.
KKB
Crusader Hack для R6S
Лучшие читы в истории!
Slimee
потрясающая поддержка Мирона
Ash
CRUSADER
BEST FOR EVER
Slimee
потрясающая поддержка
Я пользуюсь Crusader уже около 4 месяцев и помогаю многим людям благодаря знаниям, которыми делится служба поддержки. Что касается них, то они просто потрясающие, у меня никогда не было с ними проблем, потому что они действительно профессионалы и умны. У чита практически нет недостатков, что делает его ещё лучше. Я очень доволен и буду пользоваться Crusader до конца своих дней, лол. Ещё раз огромное спасибо службе поддержки за то, что делаете этот сайт лучше, особенно Вадиму и Мирону.
Noid
Удивительный чит + Отличная поддержка.
Я пользуюсь этим читом уже около года, и сегодня впервые за долгое время столкнулся с проблемой. Я обратился в службу поддержки и мгновенно получил ответ + компенсацию за время, потраченное на мой ключ. Обязательно продолжу покупки.
Респект сотруднику службы поддержки Алексу, он просто король.
bun
Долгосрочный обзор Crusader R6S
Без сомнений, лучший чит, который я когда-либо использовал. Он абсолютно незаметен, я прокачал с его помощью 15–20 аккаунтов до уровня чемпиона, и только 3–4 из них получили ручную или статическую блокировку, ни разу не было реального обнаружения. Это само по себе показывает, насколько он безопасен. Его также очень легко отключить, он работает идеально плавно, без просадок FPS и лагов, и в целом кажется гораздо более отлаженным, чем всё остальное. Кроме того, поддержка отличная, отвечает быстро...
Notpiggin
Отзыв о Crusader R6S
Лучший чит на рынке, пока не забанен
DRagon
Отзыв о крусейдер для радуги
Классный чит, который сломался, но отзывчивая поддержка смогла помочь даже такому тупому мне 5/5
Steve
Удивительный разработчик и идеальное приложение
Это потрясающе, и меня не забанили. Спасибо за софт.
cK
GOOD ESP
Я использую Crusader только для ESP. Хороший чит, но дороговато за то, что он предлагает. Хотелось бы, чтобы он также показывал chams Валькирии, ледяные ловушки, капканы и клейморы. Спасибо создателю...
bdl
хорошая поддержка
Мирон очень быстро помог мне с моими проблемами, если вам нужна помощь, обратитесь к нему. Чит отличный, я бы рекомендовал.
HOLD
+rep
Чит отличный, рекомендую, цена приятная.
Aqua real
помощь с радугой
Dr. Michael лучший сапорт всё на высшем уровне спасибо
ronnie
ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЛУЧШАЯ ЦЕНА
Программа приятна в использовании и очень проста, если пользоваться ею грамотно, то ее невозможно обнаружить.
KingGeorge
Хороший Проверенный Софт
пользуюсь им уже месяц ничего не случилось со мной также хорошо для рейтинга для aimbot ставьте 16
Squzeq
Крусейдер R6X
Отличный софт , максимально легитен и прост в использовании правда иногда вылетает , мб у меня проблема, было бы прекрасно если был бы отдельный чит только с вх
WananTV
Хороший софт для siege X 👍
Очень хороший Crusader, он сделал все три моих аккаунта чемпионами.
Jermo
BEST CHEEZE FOR R6 +Rep
ЛУЧШИЙ ВЗЛОМ ДЛЯ R6, ПОТОМУ ЧТО ДЕШЕВЫЙ И НАДЕЖНЫЙ!
jaquavius
Отзыв на мод крусадер
Алекс помог мне вернуть время на моем ключе из-за обновления Rainbow Six Siege, я был глупым, а он все равно мне помогал
Butteggs
лучший софт для радуги
Лучший чит на осаду на самом деле, меня не забанили, я все еще использую его по сей день, куплю снова!!
Peter
Фидбек
Алекс хороший модератор, помог мне во всем
r6dream
Лучший софт для радуги в 2025 (Крусадер)
ты можешь даже играть по рейджу в каждом матче с любым кда, изи даймонд ранк
SatanoYT
Crusader - лучший софт для r6
Единственный рабочий чит с приятной ценой для работяг. Есть аналоги по оверпрайсу, но они чуть-чуть визуально лучше, но кто готов переплачивать в 10 раз?! Правильно только гой ! Разраб сидит и обновляет софт по кд, вышла обнова - чит обновили ,через 30 мин. Если не палиться - можно прям войти в топ-топ ! Пейте пиво мужики - будите счастливыми!
