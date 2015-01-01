bun

Без сомнений, лучший чит, который я когда-либо использовал. Он абсолютно незаметен, я прокачал с его помощью 15–20 аккаунтов до уровня чемпиона, и только 3–4 из них получили ручную или статическую блокировку, ни разу не было реального обнаружения. Это само по себе показывает, насколько он безопасен. Его также очень легко отключить, он работает идеально плавно, без просадок FPS и лагов, и в целом кажется гораздо более отлаженным, чем всё остальное. Кроме того, поддержка отличная, отвечает быстро... Читать дальше

Без сомнений, лучший чит, который я когда-либо использовал. Он абсолютно незаметен, я прокачал с его помощью 15–20 аккаунтов до уровня чемпиона, и только 3–4 из них получили ручную или статическую блокировку, ни разу не было реального обнаружения. Это само по себе показывает, насколько он безопасен. Его также очень легко отключить, он работает идеально плавно, без просадок FPS и лагов, и в целом кажется гораздо более отлаженным, чем всё остальное. Кроме того, поддержка отличная, отвечает быстро и всегда готова помочь, когда вам что-то нужно. Если вы ищете что-то надёжное, безопасное и производительное, это оно.