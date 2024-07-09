Софт Ancient для Marvel Rivals
Информация о чите
Встречайте очередной софт для Marvel Rivals - Ancient. Игра по мотивам вселенной Марвел продолжает сохранять популярность, поэтому всё больше разработчиков делают свои читы для неё. ПО от Ancient обычно отличается базовым функционалом и стабильной работой. Если вы использовали продукты этого бренда в других играх, то вы знаете, что ожидать. Здесь вас ждёт аимбот с достаточно гибкой настройкой, отлично подойдёт для игры в стиле Legit. Также здесь есть ESP со всеми необходимыми элементами. Приятным бонусом будет встроенный Spoofer, который поможет в борьбе с HWID баном. Данный товар отлично подойдёт тем, кому нужен базовый набор видов взлома для Marvel, а также тем, кто предпочитает софт от бренда Ancient. За разумную плату вы получаете все необходимые функции, низкий шанс бана и стабильную работоспособность утилиты. Удачи!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games (EGS)
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AIMBOT (Legit)
- Enabled - включить/выключить работу аима
- FOV Value - значение размера области аима
- Draw FOV - показывать размер рабочей области аима с помощью окружности вокруг прицела
- FOV Color - цвет круга аима
- Use Smoothing - использовать сглаживание движений аимбота
- Smooth Value - значение сглаживания, больше значение - слабее аим
- Aim Delay - задержка перед началом работы наведения
- Aim Key First - первая клавиша для активации аима (удерживать)
- Aim Key Second - вторая клавиша для активации аима (удерживать)
- Bone - хитбоксы (части тела) в которые будет целиться аим
- Visible Check - аиминг только по целям не за стенами
- Team Check - по умолчанию в качестве целей выбираются только враги
- Lock Target - фиксация аима на цели до её уничтожения или прекращения огня
- Prediction - предугадывание траектории движения врага
Player ESP (WH)
- Player ESP - вх для отображения игроков и информации о них
- Box ESP - в Ancient Marvel Rivals доступен ЕСП в виде коробки
- Health - показывать количество ХП у игроков с помощью бара
- Skeleton - есп в виде скелетов
- Distance - расстояние до целей
- Character Name - имена героев за которых играют игроки
- Target Mark -
- Draw Teammates - в Ancient вы можете включить ЕСП для отображения союзников также (по умолчанию выключено)
- Visible Check - цели за стенами и в прямой видимости окрашены по разному
Другие Функции Ancient для Marvel Rivals
- Configs - возможность сохранить свои настройки чита
- StreamProof - чит полностью невидим на записи экрана или трансляции
- Spoofer - встроенный HWID-spoofer для обхода бана