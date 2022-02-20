Приватный Чит Dullwave для Fortnite (Игроки + Лут)

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Информация о чите

На этой странице вы можете приобрести чит Dullwave для Фортнайт. Качественный и безопасный софт для Фортнайт, сделанный совместно с нашими партнёрами из Dullwave. В данный момент в этом продукте нет ничего лишнего: удобный ESP показывающий игроков и ESP показывающий лут (сундки и предметы на земле). Помимо качества, данный продукт также имеет доступную цену, что тоже является его преимуществом. Если вы хотите играть легитно и с комфортом, то чит Dullwave для Фортнайт отлично подойдёт вам. Надеемся, что мы смогли заинтересовать вас!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 [2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2]
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Epic Games

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Player ESP (ВХ Игроки)

  • Player ESP - вх на игроков
  • Box ESP - вх в виде коробок
  • Box Style (Corner, 2D Boxes) - стиль коробок, углы или полные 2Д коробки
  • Nickname - показывать имена игроков
  • Distance - расстояние до игроков
  • Skeleton - валлхак в виде скелетов
  • Snapline - wh в виде линий до игроков
  • Weapon - показывать оружие в руках у игроков
  • Filled - залить фон боксов тёмным прозрачным цветом
  • Head - отдельно выделять хитбокс головы
  • Vehicle ESP - показывать транспортные средства

Loot ESP (ВХ на Лут Fortnite)

  • Loot ESP - вх показывающий лут
  • Show Loot - показывать лут лежащий на земле
  • Show Chests - показывать сундуки
  • Min Tier - фильтр предметов по минимальному тиру
  • Distance - ограничить дистанцию работы loot ESP