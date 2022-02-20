Приватный Чит Dullwave для Fortnite (Игроки + Лут)
Информация о чите
На этой странице вы можете приобрести чит Dullwave для Фортнайт. Качественный и безопасный софт для Фортнайт, сделанный совместно с нашими партнёрами из Dullwave. В данный момент в этом продукте нет ничего лишнего: удобный ESP показывающий игроков и ESP показывающий лут (сундки и предметы на земле). Помимо качества, данный продукт также имеет доступную цену, что тоже является его преимуществом. Если вы хотите играть легитно и с комфортом, то чит Dullwave для Фортнайт отлично подойдёт вам. Надеемся, что мы смогли заинтересовать вас!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 [2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2]
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Epic Games
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Player ESP (ВХ Игроки)
- Player ESP - вх на игроков
- Box ESP - вх в виде коробок
- Box Style (Corner, 2D Boxes) - стиль коробок, углы или полные 2Д коробки
- Nickname - показывать имена игроков
- Distance - расстояние до игроков
- Skeleton - валлхак в виде скелетов
- Snapline - wh в виде линий до игроков
- Weapon - показывать оружие в руках у игроков
- Filled - залить фон боксов тёмным прозрачным цветом
- Head - отдельно выделять хитбокс головы
- Vehicle ESP - показывать транспортные средства
Loot ESP (ВХ на Лут Fortnite)
- Loot ESP - вх показывающий лут
- Show Loot - показывать лут лежащий на земле
- Show Chests - показывать сундуки
- Min Tier - фильтр предметов по минимальному тиру
- Distance - ограничить дистанцию работы loot ESP