Чит Crusader для R6S (АИМ + ЕСП для Радуги)

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Информация о чите

Рады приветствовать вас на этой странице нашего магазина! Знакомьтесь - Crusader для R6S. В этот раз к нам в продажу попал реально мощный продукт, который подарит вам наилучшие эмоции после использования. Красивейшее меню, плавный и удобный ESP (WH), мощный аимбот. Полный набор взлома для R6S! Кроме того, Крестоносец оснащён мощным обходом антчита, который максимально снижает риск обнаружения античитом и позволит софту оставаться в статусе "UNDETECTED" максимально долго. Расхваливать Crusader можно сколько угодно долго, ведь этот чит оказался реально достойными и премиальным, поэтом не теряйте время и скорее опробуйте его в действии. Вы не пожалеете!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: UPlay (Ubisoft Connect), Steam, Epic Games

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Player ESP для R6S

  • Player ESP - есп для радуги, показывает игроков за стенами
  • ESP Box - есп в виде коробок
  • ESP Line (Up, Center, Bottom) - wh в виде линий (от верха, центра, низа)
  • Player Distance - расстояние в метрах до игроков
  • Skeleton - валлхак в виде скелетов
  • Name - никнеймы игроков
  • Head - отдельно выделять хитбокс головы с помощью ESP
  • Health (Bar, Text) - отображение ХП игроков (Бар, Текст)
  • Team Check - если поставить галочку здесь, то союзники не будут показываться (не ставьте в аркаде)
  • Max Distance - ограничить дальность работы wallhack

Aimbot (Аим для R6S)

  • Active Aimbot - включить аимбот, помощь в наведении при стрельбе
  • Aimbot Keys - возможность установить 2 клавиши для активации аимбота
  • FOV Size - размер области внутри которой аимбот будет захватывать цели
  • Draw FOV - показывать размер рабочей области аимбота в виде окружности вокруг прицела
  • Hitboxes - выбор частей тела (костей) в которые аимбот будет целиться во время работы
  • Mark Target - визуально отмечать текущую цель аимбота
  • Sensitivity - резкость, плавность движений аимбота
  • Crosshair - статичный прицел посередине экрана