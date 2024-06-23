Чит Crusader для R6S (АИМ + ЕСП для Радуги)
Информация о чите
Рады приветствовать вас на этой странице нашего магазина! Знакомьтесь - Crusader для R6S. В этот раз к нам в продажу попал реально мощный продукт, который подарит вам наилучшие эмоции после использования. Красивейшее меню, плавный и удобный ESP (WH), мощный аимбот. Полный набор взлома для R6S! Кроме того, Крестоносец оснащён мощным обходом антчита, который максимально снижает риск обнаружения античитом и позволит софту оставаться в статусе "UNDETECTED" максимально долго. Расхваливать Crusader можно сколько угодно долго, ведь этот чит оказался реально достойными и премиальным, поэтом не теряйте время и скорее опробуйте его в действии. Вы не пожалеете!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: UPlay (Ubisoft Connect), Steam, Epic Games
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Player ESP для R6S
- Player ESP - есп для радуги, показывает игроков за стенами
- ESP Box - есп в виде коробок
- ESP Line (Up, Center, Bottom) - wh в виде линий (от верха, центра, низа)
- Player Distance - расстояние в метрах до игроков
- Skeleton - валлхак в виде скелетов
- Name - никнеймы игроков
- Head - отдельно выделять хитбокс головы с помощью ESP
- Health (Bar, Text) - отображение ХП игроков (Бар, Текст)
- Team Check - если поставить галочку здесь, то союзники не будут показываться (не ставьте в аркаде)
- Max Distance - ограничить дальность работы wallhack
Aimbot (Аим для R6S)
- Active Aimbot - включить аимбот, помощь в наведении при стрельбе
- Aimbot Keys - возможность установить 2 клавиши для активации аимбота
- FOV Size - размер области внутри которой аимбот будет захватывать цели
- Draw FOV - показывать размер рабочей области аимбота в виде окружности вокруг прицела
- Hitboxes - выбор частей тела (костей) в которые аимбот будет целиться во время работы
- Mark Target - визуально отмечать текущую цель аимбота
- Sensitivity - резкость, плавность движений аимбота
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана