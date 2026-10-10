Ret9 для Counter-Strike 2 (External)

Информация о чите

RET9 для CS2 — доступный приватный External-чит для Counter-Strike 2, который отлично подойдет для игры на паблик-серверах. Продукт предлагает базовый набор функций без лишней перегруженности: Legit Aimbot помогает при наведении на противников, а Triggerbot автоматизирует выстрел при наведении на цель. Параметры обеих функций можно настроить под собственные предпочтения. Для получения дополнительной информации о противниках предусмотрен ESP, отображающий игроков и основные сведения о них. Главная особенность RET9 — встроенный редактор скриптов, позволяющий создавать и выполнять собственные скрипты прямо через меню чита. Это расширяет возможности продукта и делает его интереснее стандартных решений с ограниченным набором функций. Также RET9 оснащен удобной системой конфигураций. Вы можете сохранять собственные настройки, делиться ими с другими пользователями с помощью специального кода или импортировать чужой конфиг. Софт продолжает развиваться, сохраняя доступную стоимость.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Legitbot (Аим)

  • Enable – включает автоматическое наведение на игроков/ботов
  • Aim Key – назначает клавишу активации аимбота
  • Aim Mode – выбирает режим активации (удерживать кнопку или вкл/выкл)
  • FOV Size – регулирует радиус захвата целей
  • FOV Draw – отображает область аимбота в виде окружности
  • FOV Color – настраивает цвет круга FOV
  • FOV Dynamic – включает динамическое изменение области захвата целей
  • Smooth – настройка плавности наведения
  • Only Visible – аим только по целя в поле зрения
  • Hitbox – выбирает область тела для наведения (голову, шею или грудь)
  • Body-Aim if Lethal – переключает аим на цель с малым хп (добивание)

TriggerBot (Авто-выстрел)

  • Triggerbot – включает автоматический выстрел при наведении прицела на противника
  • Triggerbot Key – назначает клавишу активации триггера
  • Trigger Mode – выбирает режим активации (удерживать кей или переключение)
  • Reaction Time – регулирует задержку перед автоматическим выстрелом
  • Shot Delay – задаёт задержку после выстрела

Player ESP (ВХ)

  • Dormancy ESP – отображает последнее известное место игроков (дормант)
  • Bounding Box – отображает боксы вокруг игроков
  • Box Color – настраивает цвет рамок игроков
  • Name – отображение никнеймов игроков
  • Health Bar – отображает полоску здоровья противника
  • Team Check – выделяет/скрывает тиммейтов
  • Distance – отображает расстояние до игрока
  • Custom ESP Color – возможность настроить свои цвета для ESP

Другие функции RET9 CS2

  • Config List – отображает список сохранённых конфигураций
  • Refresh Configs – обновляет список конфигураций
  • Config Name – задаёт имя новой конфигурации
  • Create Config – создаёт новую конфигурацию
  • Remove Config – удаляет выбранную конфигурацию
  • Save Config – сохраняет текущие настройки в выбранную конфигурацию
  • Load Config – загружает настройки выбранной конфигурации
  • Shared Key – можно расшарить/импортировать ключ с конфигом чита (поделиться с другом и т.п.)
  • Refresh Scripts – обновляет список Lua-скриптов
  • Script List – показывает список скриптов
  • Load Script – загружает выбранный скрипт
  • Unload Script – выгружает активный скрипт
  • OpenFolder – открывает папку со скриптами
  • Edit Script – открывает скрипт во встроенном редакторе
  • Unload Cheat – выгружает чит из игры
  • Unload + Clear Tracers – выгружает чит и выполняет очистку следов
  • Particles – включает или отключает визуальные эффекты и частицы в меню
  • Menu Color – позволяет настроить основной цвет интерфейса
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