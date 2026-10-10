Ret9 для Counter-Strike 2 (External)
Информация о чите
RET9 для CS2 — доступный приватный External-чит для Counter-Strike 2, который отлично подойдет для игры на паблик-серверах. Продукт предлагает базовый набор функций без лишней перегруженности: Legit Aimbot помогает при наведении на противников, а Triggerbot автоматизирует выстрел при наведении на цель. Параметры обеих функций можно настроить под собственные предпочтения. Для получения дополнительной информации о противниках предусмотрен ESP, отображающий игроков и основные сведения о них. Главная особенность RET9 — встроенный редактор скриптов, позволяющий создавать и выполнять собственные скрипты прямо через меню чита. Это расширяет возможности продукта и делает его интереснее стандартных решений с ограниченным набором функций. Также RET9 оснащен удобной системой конфигураций. Вы можете сохранять собственные настройки, делиться ими с другими пользователями с помощью специального кода или импортировать чужой конфиг. Софт продолжает развиваться, сохраняя доступную стоимость.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Legitbot (Аим)
- Enable – включает автоматическое наведение на игроков/ботов
- Aim Key – назначает клавишу активации аимбота
- Aim Mode – выбирает режим активации (удерживать кнопку или вкл/выкл)
- FOV Size – регулирует радиус захвата целей
- FOV Draw – отображает область аимбота в виде окружности
- FOV Color – настраивает цвет круга FOV
- FOV Dynamic – включает динамическое изменение области захвата целей
- Smooth – настройка плавности наведения
- Only Visible – аим только по целя в поле зрения
- Hitbox – выбирает область тела для наведения (голову, шею или грудь)
- Body-Aim if Lethal – переключает аим на цель с малым хп (добивание)
TriggerBot (Авто-выстрел)
- Triggerbot – включает автоматический выстрел при наведении прицела на противника
- Triggerbot Key – назначает клавишу активации триггера
- Trigger Mode – выбирает режим активации (удерживать кей или переключение)
- Reaction Time – регулирует задержку перед автоматическим выстрелом
- Shot Delay – задаёт задержку после выстрела
Player ESP (ВХ)
- Dormancy ESP – отображает последнее известное место игроков (дормант)
- Bounding Box – отображает боксы вокруг игроков
- Box Color – настраивает цвет рамок игроков
- Name – отображение никнеймов игроков
- Health Bar – отображает полоску здоровья противника
- Team Check – выделяет/скрывает тиммейтов
- Distance – отображает расстояние до игрока
- Custom ESP Color – возможность настроить свои цвета для ESP
Другие функции RET9 CS2
- Config List – отображает список сохранённых конфигураций
- Refresh Configs – обновляет список конфигураций
- Config Name – задаёт имя новой конфигурации
- Create Config – создаёт новую конфигурацию
- Remove Config – удаляет выбранную конфигурацию
- Save Config – сохраняет текущие настройки в выбранную конфигурацию
- Load Config – загружает настройки выбранной конфигурации
- Shared Key – можно расшарить/импортировать ключ с конфигом чита (поделиться с другом и т.п.)
- Refresh Scripts – обновляет список Lua-скриптов
- Script List – показывает список скриптов
- Load Script – загружает выбранный скрипт
- Unload Script – выгружает активный скрипт
- OpenFolder – открывает папку со скриптами
- Edit Script – открывает скрипт во встроенном редакторе
- Unload Cheat – выгружает чит из игры
- Unload + Clear Tracers – выгружает чит и выполняет очистку следов
- Particles – включает или отключает визуальные эффекты и частицы в меню
- Menu Color – позволяет настроить основной цвет интерфейса
Похожие Товары
Midnight CS2
- Ультрагибкий аимбот с точной подстройкой под ваш стиль игры
- Продвинутый ESP и визуальные настройки: Viewmodel, Night Mode, окраска стен
- Огромное количество настроек, OBS Bypass, Safe Mode, стабильная защита от бана
Predator Systems CS2
- Отличный Аимбот + Триггербот, много настроек под разные стили игры
- Очень красивый ВХ + Чамсы, очень много визуальных настроек
- Inventory Changer, Grenade Helper, Night Mode и куча других опций
Mason CS2 Internal
- Хороший набор функций для пабликов и MM
- Гибкий Аимбот и красивые Визуалы (ЕСП) + ВХ Чамсы
- SkinChanger, World Changer, BunnyHop, Edge Jump и другие эксплойты
FECURITY CS2 Cheat
- Гибкий Aimbot + RCS и профилями под каждое оружие
- Детализированный ESP на Игроков и Объекты
- Премиум чит, SkinChanger, Auto-Accept и т.п.