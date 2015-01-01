Руководство по запуску читов RET9XYZ (Гайд)

GTA 5, CS 2, Инструкции

На данной странице находится инструкция по использованию следующих продуктов: RET9 Majestic Internal, RET9 Hybrid, RET9 CS2.

Инструкция по запуску ПО RET9 XYZ

Пошаговый гайд по активации ключа, загрузке и запуску софта:

  1. После оплаты вы получаете ключ для активации подписки на чит и все необходимые ссылки.
  2. Для начала необходимо создать аккаунт в на сайте RET9. Ссылку для регистрации вы получаете после оплаты вместе с ключом.
  3. После завершения регистрации необходимо активировать ключ на сайте в разделе Подписки. Ссылку на раздел активации вы также получаете после оплаты.
  4. Теперь нужно подготовиться к загрузке лоадера:
    • Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
    • Мы настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
    • Полностью удалите через Панель Управления (Установка и удаление программ) следующее ПО: Faceit AC, Riot Vanguard, ACE (AntiCheatExpert). Данные античиты могут препятствовать запуску читов.
  5. Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер на странице, ссылку на которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом.
  6. Перед запуском лоадера обязательно убедитесь, что все игры закрыты. Строго не рекомендуется запускать лоадер при наличии открытых игр!
  7. Запустите скачанный ранее лоадер от имени администратора.
  8. Войдите в свой аккаунт в лоадере. Данные аккаунта будут сохранены автоматически, при следующем запуске повторная авторизация не требуется.
  9. Спустя несколько секунд перед вами появится интерфейс лоадера со списком доступных вам приложений и информацией о них.
  10. Выберите нужный вам чит и нажмите "Inject".
  11. Когда появится надпись "Waiting for game..." - можно запускать игру.
  12. После полной загрузки главного меню игры меню чита откроется автоматически (для Internal-софта), для External читов RET9 нужно нажать кнопку Delete.

Поздравляем, вы успешно запустили чит RET9!
Далее меню чита открывается/закрывается нажатием клавиш Insert или Delete (зависит от запущенного чита).

Видео-инструкция: как скачать и запустить чит RET9

Видео с регистрацией, активацией, загрузкой и запуском ПО RET9 XYZ:

Видео демонстрация читов RET9 для разных игр

RET9 GTA 5 Majestic Internal:

RET9 CS2:

Известные ошибки и способы их решения

Некоторые известные нам проблемы и способы их исправления:

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