На данной странице находится инструкция по использованию следующих продуктов: RET9 Majestic Internal, RET9 Hybrid, RET9 CS2.

Инструкция по запуску ПО RET9 XYZ

Пошаговый гайд по активации ключа, загрузке и запуску софта:

После оплаты вы получаете ключ для активации подписки на чит и все необходимые ссылки. Для начала необходимо создать аккаунт в на сайте RET9. Ссылку для регистрации вы получаете после оплаты вместе с ключом. После завершения регистрации необходимо активировать ключ на сайте в разделе Подписки. Ссылку на раздел активации вы также получаете после оплаты. Теперь нужно подготовиться к загрузке лоадера: Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;

Мы настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum .

. Полностью удалите через Панель Управления (Установка и удаление программ) следующее ПО: Faceit AC, Riot Vanguard, ACE (AntiCheatExpert). Данные античиты могут препятствовать запуску читов. Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер на странице, ссылку на которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом. Перед запуском лоадера обязательно убедитесь, что все игры закрыты. Строго не рекомендуется запускать лоадер при наличии открытых игр! Запустите скачанный ранее лоадер от имени администратора . Войдите в свой аккаунт в лоадере. Данные аккаунта будут сохранены автоматически, при следующем запуске повторная авторизация не требуется. Спустя несколько секунд перед вами появится интерфейс лоадера со списком доступных вам приложений и информацией о них. Выберите нужный вам чит и нажмите "Inject". Когда появится надпись " Waiting for game... " - можно запускать игру. После полной загрузки главного меню игры меню чита откроется автоматически (для Internal-софта), для External читов RET9 нужно нажать кнопку Delete.

Поздравляем, вы успешно запустили чит RET9!

Далее меню чита открывается/закрывается нажатием клавиш Insert или Delete (зависит от запущенного чита).

Видео-инструкция: как скачать и запустить чит RET9

Видео с регистрацией, активацией, загрузкой и запуском ПО RET9 XYZ:

Видео демонстрация читов RET9 для разных игр

RET9 GTA 5 Majestic Internal:

RET9 CS2:

Известные ошибки и способы их решения

Некоторые известные нам проблемы и способы их исправления:

Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.

Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.

Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.

Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.

Если у вас установлено неправильное время на компьютере, то вам требуется синхронизировать время в Windows. Откройте приложение "Параметры" сочетанием клавиш Windows + I или через меню "Пуск". Зайдите в категорию "Время и язык". И в разделе "Синхронизация часов" нажмите " Синхронизировать ".

". Иногда софт может не запускаться из-за проблем с подключением к серверам, в таком случае нужно попробовать запускать лоадер с включенным VPN.

Если вы столкнулись с крашем/вылетом игры во время инжекта, выполните следующие шаги: Перезагрузить ПК (это сбросит кэш и обновит вашу HWID-сессию); Для GTA 5 RP / Majesitc: если у вас установлен графический мод Redux, его необходимо удалить. Проверьте целостность файлов игры в игровом лаунчере;

Если после инжекта у вас не появилось меню, отключите все сторонние оверлеи: Discord, Steam, Overwolf, SteelSeries, Razer, MSI Afterburner и другие. Они могут препятствовать отображению мод-меню и ESP.

Если возникнут какие-либо трудности, то вы всегда можете обратиться к нашей поддержке за помощью через виджет онлайн чата здесь на сайте.

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