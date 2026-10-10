Ret9 Hybrid для ГТА РейджМП и Маджестик
Информация о чите
RET9 Hybrid для GTA RageMP и Majestic — универсальное External мод-меню, разработанное для работы сразу с двумя популярными GTA 5 RP-клиентами. Продукт ориентирован на легитный стиль игры и предлагает гибкую настройку основных функций. В арсенале представлены два режима интеллектуального Aimbot, а также Triggerbot с настройками под индивидуальные предпочтения. Дополняет боевые возможности подробный ESP, параметры которого можно адаптировать под собственный стиль игры. Для большего удобства предусмотрен набор дополнительных функций, включая God Mode, Free Camera, Auto Heal, Auto Armor и Infinite Stamina. Отдельного внимания заслуживает Server Exploits Executor для Majestic — инструмент, позволяющий выполнять собственные JS-скрипты/эксплойты и расширять возможности меню за пределами стандартного набора функций. RET9 Hybrid также выделяется наличием встроенного спуфера и инструмента для очистки следов. В результате продукт объединяет функции для разных игровых сценариев, сохраняя удобство External-формата и совместимость с двумя RP-проектами.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: GTA V Legacy, Steam, Rockstar Games Launcher, Epic Games Store, Majestic, RageMP
Aimbot
- Aimbot – включает аимбот с плавным наведением на цель
- Aim Key – клавишу активации аимбота
- Aim Mode – выбирает режим активации аимбота (удержание клавиши или переключение)
- Aim FOV – настраивает радиус области захвата целей аимбота
- Show FOV Circle – включает отображение круга области действия аимбота
- FOV Color – настраивает цвет круга FOV
- Visible Only – наведение только на цели в прямой видимости
- Ignore NPCs – исключает NPC из списка целей аимбота
- Prediction – включает предсказание положения цели с учётом её движения (упрждение)
- Separate Smooth (H/V) – позволяет отдельно настраивать плавность наведения по горизонтали и вертикали
- Aimbot Speed – регулирует скорость и плавность наведения на цель
- Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию работы аимбота
- Target Bone – выбирает кость/область тела на которую будет работать аимбот
- Silent Aim – аимбот без видимого движения прицела
- Silent Key – клавиша активации тихого аима
- Silent Visible Only – аим работает только по целям в зоне видимости
- Silent Ignore NPCs – исключает NPC из списка целей тихого аима
- Silent FOV – регулирует область работы тихого аимбота
- Silent Max Distance – максимальная дистанцию работы сайлент аима
- Silent Miss Chance – задаёт вероятность промаха/попадания в процентах
- Silent FOV Circle – показывать круг области действия тихого аима
- Silent FOV Color – настраивает цвет для сайлент FOV
Trigger Bot
- Enable – включает автоматический выстрел при наведении на цель
- Key – кнопка активации триггербота
- Mode – режим активации триггера (удержание хоткея или переключение)
- Smart Trigger – включает умный режим срабатывания триггера
- Visible Only – триггер только по целям в прямой видимости
- Ignore NPCs – исключает NPC из списка целей триггербота
- FOV – регулирует радиус области срабатывания триггера
- FOV Circle – включает отображение круга области действия триггера
- FOV Color – настраивает цвет круга FOV для триггера
- Delay – задаёт задержку перед автоматическим выстрелом в ms
- Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию работы триггера
ESP (ВХ)
- Players ESP – включает визуальное отображение информации об игроках
- Box – отображает коробок вокруг игроков
- Visible Check – определяет видимость игроков разными цветами
- Outline – добавляет обводку для лучшей различимости
- Glow Effect – добавляет свечение силуэтам игроков
- Pulse Effect – включает эффект пульсации свечения
- Include LocalPlayer – включает отображение ESP на собственном персонаже
- Exclude NPCs – скрывает NPC из ESP
- Exclude Deads – скрывает мёртвых игроков из ESP
- Max Distance – максимальная дистанцию отображения ESP
- Text Size – регулирует размер текста визуальных элементов
- Usernames – отображает никнеймы игроков
- Weapon Names – отображает названия оружия у игроков в руках
- Distance – отображает расстояние до игроков
- Skeleton – отображает скелеты моделей игроков
- Health Bar – отображает полоску здоровья игроков
- Armor Bar – отображает полоску брони игроков
- Head Circle – отображает круговой маркер в области головы игрока
- Vehicle ESP – включает отображение информации о транспорте и его визуальную подсветку
Другие функции Ret9 GTA V Hybrid
- God Mode – включает режим полного бессмертия персонажа
- Semi-God Mode – автоматически восстанавливает здоровье при получении урона
- Auto Heal/Armor – автоматически использует восстановление здоровья и брони
- Freecam – позволяет свободно перемещать камеру независимо от персонажа
- No Recoil – отключает отдачу оружия
- No Spread – отключает разброс пуль
- NoClip – позволяет перемещаться сквозь объекты и текстуры
- Teleport to Waypoint – телепортирует персонажа к установленной точке на карте
- Infinite Stamina – обеспечивает бесконечный запас выносливости для бега
- Infinite Combat Roll – позволяет выполнять перекаты без ограничений и задержек
- No Ragdoll – отключает физическую реакцию персонажа на удары, выстрелы и столкновения с транспортом
- Seat Belt – предотвращает вылет персонажа из транспорта при авариях
- Server Exploits Executor (Majestic Only) – позволяет создавать/выполнять скрипты-эксплойты на JS (например: прокачка навыков, анти-перевес, фарм-боты, инвиз и т.п.)
- Built-in Spoofer – встроенный спуфер для скрытия ID вашего железа и обхода аппаратных банов на серверах
- Tracers Cleaner – автоматически очищает все следы софта при выходе из игры
Похожие Товары
Arcane GTA V Online Enhanced + Legacy
- Полная поддержка GTA Online Enhanced Edition + Legacy
- Аимбот + ESP/ВХ на Игроков, Педов, Транспорт и Предметы
- Бессмертие, Без отдачи/разброса, Телепорт, Нет розыска и многое другое
Midnight GTA V (BE, Online)
- Версия Midnight для GTA Online с античитом BattlEye
- Огромный функционал под любую задачу в игре
- ESP/ВХ, Прокачка персонажа, защита от читеров и многое другое
Unicore FiveM (GTA V)
- Самый Дешёвый чит для FiveM
- Безопасен уже долгое время
- ESP, Aimbot и Эксплойты с детальной настройкой
Unicore (RageMP, Majestic, ALT:V)
- Самый дешёвый чит для Rage MP
- Также поддерживаются Majestic RP и Alt:V
- Aimbot, ESP и множество других видов взлома для ГТА