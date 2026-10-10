Информация о чите

RET9 Hybrid для GTA RageMP и Majestic — универсальное External мод-меню, разработанное для работы сразу с двумя популярными GTA 5 RP-клиентами. Продукт ориентирован на легитный стиль игры и предлагает гибкую настройку основных функций. В арсенале представлены два режима интеллектуального Aimbot, а также Triggerbot с настройками под индивидуальные предпочтения. Дополняет боевые возможности подробный ESP, параметры которого можно адаптировать под собственный стиль игры. Для большего удобства предусмотрен набор дополнительных функций, включая God Mode, Free Camera, Auto Heal, Auto Armor и Infinite Stamina. Отдельного внимания заслуживает Server Exploits Executor для Majestic — инструмент, позволяющий выполнять собственные JS-скрипты/эксплойты и расширять возможности меню за пределами стандартного набора функций. RET9 Hybrid также выделяется наличием встроенного спуфера и инструмента для очистки следов. В результате продукт объединяет функции для разных игровых сценариев, сохраняя удобство External-формата и совместимость с двумя RP-проектами.