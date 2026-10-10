Информация о чите

RET9 для GTA Majestic — Internal мод-меню, разработанное для RP-серверов GTA 5 Majestic. Продукт объединяет боевые функции, подробную визуализацию и обширный набор дополнительных возможностей для взаимодействия с игровым миром. Настраиваемый Аимбот поддерживает Vector и Silent режимы, а ESP позволяет отслеживать игроков, автомобили, животных и объекты окружения. Параметры отображения можно гибко адаптировать под собственный стиль игры. В арсенале RET9 также представлены различные эксплойты, включая God Mode, Teleport, NoClip, No Recoil и инструменты для прокачки транспорта. Однако главная особенность продукта — Server Exploits Executor, отдельный раздел для создания и импорта JavaScript-скриптов непосредственно в игре. Благодаря этому инструменту возможности меню выходят за рамки стандартного набора функций. Пользователи могут разрабатывать собственные скрипты для автоматизации рутинных действий, прокачки навыков и других задач. Такой подход делает RET9 гибким решением для тех, кому недостаточно готовых функций и важна возможность расширять функциональность самостоятельно.