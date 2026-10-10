Ret9 для GTA Majestic (Internal)

Информация о чите

RET9 для GTA Majestic — Internal мод-меню, разработанное для RP-серверов GTA 5 Majestic. Продукт объединяет боевые функции, подробную визуализацию и обширный набор дополнительных возможностей для взаимодействия с игровым миром. Настраиваемый Аимбот поддерживает Vector и Silent режимы, а ESP позволяет отслеживать игроков, автомобили, животных и объекты окружения. Параметры отображения можно гибко адаптировать под собственный стиль игры. В арсенале RET9 также представлены различные эксплойты, включая God Mode, Teleport, NoClip, No Recoil и инструменты для прокачки транспорта. Однако главная особенность продукта — Server Exploits Executor, отдельный раздел для создания и импорта JavaScript-скриптов непосредственно в игре. Благодаря этому инструменту возможности меню выходят за рамки стандартного набора функций. Пользователи могут разрабатывать собственные скрипты для автоматизации рутинных действий, прокачки навыков и других задач. Такой подход делает RET9 гибким решением для тех, кому недостаточно готовых функций и важна возможность расширять функциональность самостоятельно.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: GTA V Legacy, Steam, Rockstar Games Launcher, Epic Games Store, Majestic
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Аим (Aimbot)

  • Enable – включает аимбот с наведением на цель
  • Aim Key – назначает клавишу активации аимбота
  • Visible Only – аим только на цели в поле зрения (вне укрытиый)
  • Sorting By – настройка приоритета выбора цели
  • FOV – регулирует радиус области поиска целей
  • FOV Multiplier – настраивает множитель размера FOV
  • Deadzone FOV – регулирует размер зоны нечувствительности
  • FOV Type – стиль области для захвата (статичный/динамический)
  • Deadzone – размер зоны в пределах которой корректируется поведение наведения
  • Smooth Y – регулирует плавность наведения по вертикали
  • Smooth X – регулирует плавность наведения по горизонтали
  • Draw FOV – отображает размер области для захвата цели
  • FOV Color – настраивает цвет окружности области
  • Deadzone Color – настраивает цвет зоны нечувствительности
  • Prediction – включает предсказание положения цели с учётом её движения
  • RCS – активирует компенсацию отдачи оружия
  • Type – выбирает тип оружия для точечной настройки аимбота
  • Weapons Settings – включает настройки наведения для выбранного типа оружия
  • Bone – выбирает область тела для наведения
  • In Vehicle – задаёт область наведения если цель в машине
  • Switch Delay – задаёт задержку перед переключением на другую цель
  • Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию захвата целей для аимбота
  • Magic Bullet – пули пробивают цель через различные стены, перегородки и т.п.
  • Exclusions – белый список целей по которым аим не будет работать (админы, семья, фракция, копы, медики и т.д.)
  • Vector Aimbot – естественный вид аима с плавным наведением на цель
  • Silent Aimbot – аим без видимого движения прицела
  • Triggerbot – автоматический выстрел при виде цели на перекрестии прицела (настраивается)

Players ESP (Игроки)

  • Enable ESP – включает отображение информации об игроках
  • Box – отображает боксы/коробки вокруг модели игроков
  • Health – показывать здоровье игроков
  • Armor – отображение уровня брони игроков
  • Skeleton – отображает скелет игрока по его модели
  • Name – включает отображение ника игрока
  • Weapon – показывать какое оружие в руках
  • Static ID – отображает постоянный идентификатор игрока
  • Gender – отображает пол игроков
  • Level – отображает уровень игрока
  • Fraction – отображает фракцию игрока
  • Distance – отображает расстояние до игрока в метрах
  • Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения ESP
  • Exclude Dead – скрывает мёртвых игроков
  • Exclude In Vehicle – не показывать игроков в транспорте
  • Exclude In Local Vehicle – не показывать других игроков в вашем транспорте
  • Players ESP Colors – возможность выбрать свой цвет для разных ESP элементов

Vehicle ESP (Машины)

  • Enable ESP – включает отображение информации о транспорте
  • Box – отображает рамку вокруг транспорта
  • Owner – показывает владельца транспорта
  • Last Driver – показывает последнего водителя
  • Fraction – отображает принадлежность машины к фракции
  • Model – отображает модель транспорта
  • Fuel – отображает уровень топлива
  • Engine – отображает состояние двигателя
  • Lock – состояние замков транспорта (открыто/закрыто)
  • Speed – показать текущую скорость транспорта
  • Distance – отображает расстояние до транспорта
  • Hijacker – показать угонщика транспорта
  • Trunk – отображает информацию о багажнике транспорта
  • Vehicle ESP Colors – возможность кастомизировать цвета для разных ESP настроек транспорта
  • Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения транспорта
  • Hide Local Vehicle – исключает локальный транспорт из отображения
  • Hide Locked – не показывать транспорт с закрытыми замками
  • Hide Engine OFF – скрыть ЕСП на тачки с выключенным двигателем

Objects ESP (Окружение)

  • Objects Box – включает отображение боксов вокруг объектов окружения
  • Animals ESP – включает отображение животных
  • Show Saved Only – показывать только выбранные объекты
  • Show Hash – отображает хеш объекта
  • Show Distance – отображает расстояние до объекта
  • Color – настраивает цвет отображения объектов
  • Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения объектов
  • Add – добавляет объект в список отслеживаемых (по имени или хэшу)
  • Objects List – список добавленных объектов

Эксплойты

  • Health – изменяет значение здоровья персонажа
  • Armor – изменяет значение брони персонажа
  • Bind – можно назначить разные хоткеи для выполнения экслойтов (хп, броня, ноклип и т.п.)
  • Armor – задаёт значение брони
  • NoClip – режим свободного полета без ограничений коллизии (настраивается)
  • Freecam – включает камеру для свободного полета
  • Clear Tasks – очищает текущие задачи персонажа
  • No Recoil – отключает отдачу оружия
  • No Ragdoll – отключает физическую реакцию персонажа при падениях и столкновениях
  • Godmode – активирует режим неуязвимости
  • Fast Reload – ускоряет перезарядку оружия
  • Reload Rate – регулирует скорость перезарядки
  • Teleport to Waypoint – телепортирует персонажа к установленной точке на карте
  • Remove Wheels – удаляет колёса транспорта
  • Jumping – включает возможность прыжка на транспорте
  • Parachute – активирует парашют для транспорта
  • Ramp – включает рампу для транспорта
  • Boost – активирует ускорение транспорта
  • Boost Multiplier – регулирует множитель ускорения
  • Max Speed – задаёт максимальную скорость транспорта при ускорении
  • Repair – ремонтирует текущий автомобиль
  • Flip – переворачивает транспорт в нормальное положение
  • Rotate 180 – разворачивает машину на 180 градусов
  • Drift Mode – включает приятный режим дрифта
  • Seat Belt – включает ремень безопасности
  • Disable Damage on Collision – отключает повреждения транспорта при столкновениях
  • Fast Leave – ускоряет выход из транспорта
  • Handling – настройка силы управляемости и гравитации транспорта
  • Brakes Multiplier – регулирует множитель торможения
  • No Rotation Block – отключает блокировку вращения
  • No Collision – настраивает режим отключения столкновений
  • Remove Fog – отключает туман
  • FOV Changer – позволяет увеличить поля зрения (настраивается)
  • Zoom Hack – позволяет изменить масштаб приближения камеры (зумхак)
  • Rapid Fire – активирует ускоренную стрельбу

Другие функции Ret9 Majestic

  • Server Exploits Executor – позволяет создавать/выполнять скрипты-эксплойты на JS (например: прокачка навыков, анти-перевес, фарм-боты, инвиз и т.п.)
  • Refresh List – обновляет список сохранённых конфигураций
  • Load Selected – загружает выбранную конфигурацию
  • Save to Selected – сохраняет текущие настройки в выбранную конфигурацию
  • Delete Selected – удаляет выбранную конфигурацию
  • New Config Name – задаёт название новой конфигурации
  • Create New Config – создаёт новую конфигурацию с указанным названием
  • Show Menu – позволяет назначить клавишу открытия и закрытия меню
  • Color – настраивает основной цвет интерфейса
  • Scaling – регулирует масштаб интерфейса
  • Unload – выгружает чит из игры
  • Reconnect – выполняет повторное подключение к серверу
  • Thickness – регулирует толщину боксов и линий ESP
  • Min Text Size – задаёт минимальный размер текста
  • Max Text Size – задаёт максимальный размер текста
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