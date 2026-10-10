Ret9 для GTA Majestic (Internal)
Информация о чите
RET9 для GTA Majestic — Internal мод-меню, разработанное для RP-серверов GTA 5 Majestic. Продукт объединяет боевые функции, подробную визуализацию и обширный набор дополнительных возможностей для взаимодействия с игровым миром. Настраиваемый Аимбот поддерживает Vector и Silent режимы, а ESP позволяет отслеживать игроков, автомобили, животных и объекты окружения. Параметры отображения можно гибко адаптировать под собственный стиль игры. В арсенале RET9 также представлены различные эксплойты, включая God Mode, Teleport, NoClip, No Recoil и инструменты для прокачки транспорта. Однако главная особенность продукта — Server Exploits Executor, отдельный раздел для создания и импорта JavaScript-скриптов непосредственно в игре. Благодаря этому инструменту возможности меню выходят за рамки стандартного набора функций. Пользователи могут разрабатывать собственные скрипты для автоматизации рутинных действий, прокачки навыков и других задач. Такой подход делает RET9 гибким решением для тех, кому недостаточно готовых функций и важна возможность расширять функциональность самостоятельно.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: GTA V Legacy, Steam, Rockstar Games Launcher, Epic Games Store, Majestic
Аим (Aimbot)
- Enable – включает аимбот с наведением на цель
- Aim Key – назначает клавишу активации аимбота
- Visible Only – аим только на цели в поле зрения (вне укрытиый)
- Sorting By – настройка приоритета выбора цели
- FOV – регулирует радиус области поиска целей
- FOV Multiplier – настраивает множитель размера FOV
- Deadzone FOV – регулирует размер зоны нечувствительности
- FOV Type – стиль области для захвата (статичный/динамический)
- Deadzone – размер зоны в пределах которой корректируется поведение наведения
- Smooth Y – регулирует плавность наведения по вертикали
- Smooth X – регулирует плавность наведения по горизонтали
- Draw FOV – отображает размер области для захвата цели
- FOV Color – настраивает цвет окружности области
- Deadzone Color – настраивает цвет зоны нечувствительности
- Prediction – включает предсказание положения цели с учётом её движения
- RCS – активирует компенсацию отдачи оружия
- Type – выбирает тип оружия для точечной настройки аимбота
- Weapons Settings – включает настройки наведения для выбранного типа оружия
- Bone – выбирает область тела для наведения
- In Vehicle – задаёт область наведения если цель в машине
- Switch Delay – задаёт задержку перед переключением на другую цель
- Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию захвата целей для аимбота
- Magic Bullet – пули пробивают цель через различные стены, перегородки и т.п.
- Exclusions – белый список целей по которым аим не будет работать (админы, семья, фракция, копы, медики и т.д.)
- Vector Aimbot – естественный вид аима с плавным наведением на цель
- Silent Aimbot – аим без видимого движения прицела
- Triggerbot – автоматический выстрел при виде цели на перекрестии прицела (настраивается)
Players ESP (Игроки)
- Enable ESP – включает отображение информации об игроках
- Box – отображает боксы/коробки вокруг модели игроков
- Health – показывать здоровье игроков
- Armor – отображение уровня брони игроков
- Skeleton – отображает скелет игрока по его модели
- Name – включает отображение ника игрока
- Weapon – показывать какое оружие в руках
- Static ID – отображает постоянный идентификатор игрока
- Gender – отображает пол игроков
- Level – отображает уровень игрока
- Fraction – отображает фракцию игрока
- Distance – отображает расстояние до игрока в метрах
- Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения ESP
- Exclude Dead – скрывает мёртвых игроков
- Exclude In Vehicle – не показывать игроков в транспорте
- Exclude In Local Vehicle – не показывать других игроков в вашем транспорте
- Players ESP Colors – возможность выбрать свой цвет для разных ESP элементов
Vehicle ESP (Машины)
- Enable ESP – включает отображение информации о транспорте
- Box – отображает рамку вокруг транспорта
- Owner – показывает владельца транспорта
- Last Driver – показывает последнего водителя
- Fraction – отображает принадлежность машины к фракции
- Model – отображает модель транспорта
- Fuel – отображает уровень топлива
- Engine – отображает состояние двигателя
- Lock – состояние замков транспорта (открыто/закрыто)
- Speed – показать текущую скорость транспорта
- Distance – отображает расстояние до транспорта
- Hijacker – показать угонщика транспорта
- Trunk – отображает информацию о багажнике транспорта
- Vehicle ESP Colors – возможность кастомизировать цвета для разных ESP настроек транспорта
- Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения транспорта
- Hide Local Vehicle – исключает локальный транспорт из отображения
- Hide Locked – не показывать транспорт с закрытыми замками
- Hide Engine OFF – скрыть ЕСП на тачки с выключенным двигателем
Objects ESP (Окружение)
- Objects Box – включает отображение боксов вокруг объектов окружения
- Animals ESP – включает отображение животных
- Show Saved Only – показывать только выбранные объекты
- Show Hash – отображает хеш объекта
- Show Distance – отображает расстояние до объекта
- Color – настраивает цвет отображения объектов
- Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения объектов
- Add – добавляет объект в список отслеживаемых (по имени или хэшу)
- Objects List – список добавленных объектов
Эксплойты
- Health – изменяет значение здоровья персонажа
- Armor – изменяет значение брони персонажа
- Bind – можно назначить разные хоткеи для выполнения экслойтов (хп, броня, ноклип и т.п.)
- Armor – задаёт значение брони
- NoClip – режим свободного полета без ограничений коллизии (настраивается)
- Freecam – включает камеру для свободного полета
- Clear Tasks – очищает текущие задачи персонажа
- No Recoil – отключает отдачу оружия
- No Ragdoll – отключает физическую реакцию персонажа при падениях и столкновениях
- Godmode – активирует режим неуязвимости
- Fast Reload – ускоряет перезарядку оружия
- Reload Rate – регулирует скорость перезарядки
- Teleport to Waypoint – телепортирует персонажа к установленной точке на карте
- Remove Wheels – удаляет колёса транспорта
- Jumping – включает возможность прыжка на транспорте
- Parachute – активирует парашют для транспорта
- Ramp – включает рампу для транспорта
- Boost – активирует ускорение транспорта
- Boost Multiplier – регулирует множитель ускорения
- Max Speed – задаёт максимальную скорость транспорта при ускорении
- Repair – ремонтирует текущий автомобиль
- Flip – переворачивает транспорт в нормальное положение
- Rotate 180 – разворачивает машину на 180 градусов
- Drift Mode – включает приятный режим дрифта
- Seat Belt – включает ремень безопасности
- Disable Damage on Collision – отключает повреждения транспорта при столкновениях
- Fast Leave – ускоряет выход из транспорта
- Handling – настройка силы управляемости и гравитации транспорта
- Brakes Multiplier – регулирует множитель торможения
- No Rotation Block – отключает блокировку вращения
- No Collision – настраивает режим отключения столкновений
- Remove Fog – отключает туман
- FOV Changer – позволяет увеличить поля зрения (настраивается)
- Zoom Hack – позволяет изменить масштаб приближения камеры (зумхак)
- Rapid Fire – активирует ускоренную стрельбу
Другие функции Ret9 Majestic
- Server Exploits Executor – позволяет создавать/выполнять скрипты-эксплойты на JS (например: прокачка навыков, анти-перевес, фарм-боты, инвиз и т.п.)
- Refresh List – обновляет список сохранённых конфигураций
- Load Selected – загружает выбранную конфигурацию
- Save to Selected – сохраняет текущие настройки в выбранную конфигурацию
- Delete Selected – удаляет выбранную конфигурацию
- New Config Name – задаёт название новой конфигурации
- Create New Config – создаёт новую конфигурацию с указанным названием
- Show Menu – позволяет назначить клавишу открытия и закрытия меню
- Color – настраивает основной цвет интерфейса
- Scaling – регулирует масштаб интерфейса
- Unload – выгружает чит из игры
- Reconnect – выполняет повторное подключение к серверу
- Thickness – регулирует толщину боксов и линий ESP
- Min Text Size – задаёт минимальный размер текста
- Max Text Size – задаёт максимальный размер текста
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