Arcane для Pioner (Аркейн Пионер)

Информация о чите

Встречайте премиальный чит Arcane для Pioner — новое слово в мире приватных решений для сталкеров и охотников за лутом. Данный софт вобрал в себя весь опыт разработчика Arcane, известного своими надёжными и гибкими инструментами. В арсенале вас ждёт мощный векторный аимбот с множеством настроек под разные стили игры, детализированный ESP для игроков, ботов и предметов, с возможностью фильтрации по категориям, редкости или конкретным названиям айтемов. Это делает поиск квестовых или редких предметов быстрым и удобным. Встроенный Speedhack ускорит передвижение, а такие функции, как No Recoil, отключение тряски камеры и “Длинный нож”, делают геймплей максимально комфортным. Чит выполнен в фирменном стиле Arcane — с аккуратным и стильным меню, системой конфигов и продвинутой защитой, обеспечивающей минимальный риск блокировки. Если вы ищете идеальное сочетание функциональности, надёжности и эстетики — Arcane для Pioner станет вашим лучшим напарником в игре.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)

  • Enable - активировать Аимбот
  • Players - аимбот на реальных игроков
  • NPCs - аимбот на неигровых персонажей (ботов)
  • Aim Key - клавиша для активации наведения на цель
  • Aim Mode - режим работы аимбота (удерживать кнопку, включен постоянно)
  • Adaptive FOV - область аимбота будет изменяться в зависимости от близости врага или типа прицела
  • Visible Check - аим только по целям в зоне видимости
  • Bones - выбор кости куда будет попадать аимбот (голова, шея, тело, таз)
  • FOV - область действия аимбота
  • FOV Style - дополнительный стиль для окружности аимбота
  • Smooth - сглаживание движений аима
  • Max Distance - дальность срабатывания аимбота в метрах

Visuals (Игроки, Боты)

  • Box - ВХ в виде боксов
  • Box Style - настройка внешнего вида боксов (тип, цвет, заливка и т.п.)
  • Visible Check - видимые/невидимые игроки отмечены разными цветами
  • Health - показать ХП в виде полоски и/или текста
  • Snaplines - ВХ в виде линий
  • Skeleton - ВХ в виде скелетов
  • Thickness - толщина линий у скелетов
  • View Line - направление взгляда врагов
  • Name - показывать ники/имена игроков
  • Kill - сколько убийств совершил противник
  • Level - уровень других игроков
  • Weapon - текуйщий ган в руках игроков
  • Equipment - текущая надетая экпировка
  • Distance - расстояниец до целей в метрах

Items ESP (Предметы)

  • Cost - отображать стоимость предмета
  • Count - показывает количество предметов
  • Distance - отобразить расстояние до айтема
  • Max Distance - дальность отображения айтемов
  • Rarity Filter - фильтр отображаемых предметов по редкости
  • Categories Filter - фильтр отображаемых айтемов по их классу

Эксплойты

  • No Recoil - полное отключение отдачи у оружия
  • No Sway - отключить тряску оружия
  • Disable Camera Shake - убрать анимацию тряски экрана
  • Extended Melee Range - увеличивает дальность атаки из ближнего оружия (длинный нож)
  • Speedhack - изменить скорость передвижения

Другие возможности Arcane Pioner

  • Battle Mode - при активации выключает весь ESP кроме игроков
  • Menu Key - возможность назначить свою кнопку для вызова меню Arcane
  • Unload Key - кнопка для безопасного отключения чита из игры
  • Crosshair - кастомный прицел по центру экрана с настройкой
  • Off-Screen Arrows - показывать направление врагов стрелочками вне поле зрения
  • Configs - система профилей с настройками под разные стили игры (создать, сохранить, загрузить, поделиться, редактировать, удалить)
  • Languages - Arcane Pioner поддерживает несколько языков (английский, русский, китайский)
  • Stream-Proof - чит Arcane не видно на скриншотах, записи видео или стримах

Список предметов

  • Обычные предметы
  • Необычные предметы
  • Редкие предметы
  • Уникальные предметы
  • Легендарные вещи
  • Контейнеры с лутом
  • Оружие
  • Экипировка
  • Модули
  • Медицина
  • Еда
  • Валюта
  • Метательные предметы
  • Квестовые вещи
  • Заметки
  • Рецепты
  • Компоненты
  • Катализатор
  • Ремонтный набор
  • Патроны
  • Коллекционные предметы
  • Эмоции
  • Другое

