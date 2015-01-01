Информация о чите

Встречайте премиальный чит Arcane для Pioner — новое слово в мире приватных решений для сталкеров и охотников за лутом. Данный софт вобрал в себя весь опыт разработчика Arcane, известного своими надёжными и гибкими инструментами. В арсенале вас ждёт мощный векторный аимбот с множеством настроек под разные стили игры, детализированный ESP для игроков, ботов и предметов, с возможностью фильтрации по категориям, редкости или конкретным названиям айтемов. Это делает поиск квестовых или редких предметов быстрым и удобным. Встроенный Speedhack ускорит передвижение, а такие функции, как No Recoil, отключение тряски камеры и “Длинный нож”, делают геймплей максимально комфортным. Чит выполнен в фирменном стиле Arcane — с аккуратным и стильным меню, системой конфигов и продвинутой защитой, обеспечивающей минимальный риск блокировки. Если вы ищете идеальное сочетание функциональности, надёжности и эстетики — Arcane для Pioner станет вашим лучшим напарником в игре.