Arcane для Pioner (Аркейн Пионер)
Информация о чите
Встречайте премиальный чит Arcane для Pioner — новое слово в мире приватных решений для сталкеров и охотников за лутом. Данный софт вобрал в себя весь опыт разработчика Arcane, известного своими надёжными и гибкими инструментами. В арсенале вас ждёт мощный векторный аимбот с множеством настроек под разные стили игры, детализированный ESP для игроков, ботов и предметов, с возможностью фильтрации по категориям, редкости или конкретным названиям айтемов. Это делает поиск квестовых или редких предметов быстрым и удобным. Встроенный Speedhack ускорит передвижение, а такие функции, как No Recoil, отключение тряски камеры и “Длинный нож”, делают геймплей максимально комфортным. Чит выполнен в фирменном стиле Arcane — с аккуратным и стильным меню, системой конфигов и продвинутой защитой, обеспечивающей минимальный риск блокировки. Если вы ищете идеальное сочетание функциональности, надёжности и эстетики — Arcane для Pioner станет вашим лучшим напарником в игре.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)
- Enable - активировать Аимбот
- Players - аимбот на реальных игроков
- NPCs - аимбот на неигровых персонажей (ботов)
- Aim Key - клавиша для активации наведения на цель
- Aim Mode - режим работы аимбота (удерживать кнопку, включен постоянно)
- Adaptive FOV - область аимбота будет изменяться в зависимости от близости врага или типа прицела
- Visible Check - аим только по целям в зоне видимости
- Bones - выбор кости куда будет попадать аимбот (голова, шея, тело, таз)
- FOV - область действия аимбота
- FOV Style - дополнительный стиль для окружности аимбота
- Smooth - сглаживание движений аима
- Max Distance - дальность срабатывания аимбота в метрах
Visuals (Игроки, Боты)
- Box - ВХ в виде боксов
- Box Style - настройка внешнего вида боксов (тип, цвет, заливка и т.п.)
- Visible Check - видимые/невидимые игроки отмечены разными цветами
- Health - показать ХП в виде полоски и/или текста
- Snaplines - ВХ в виде линий
- Skeleton - ВХ в виде скелетов
- Thickness - толщина линий у скелетов
- View Line - направление взгляда врагов
- Name - показывать ники/имена игроков
- Kill - сколько убийств совершил противник
- Level - уровень других игроков
- Weapon - текуйщий ган в руках игроков
- Equipment - текущая надетая экпировка
- Distance - расстояниец до целей в метрах
Items ESP (Предметы)
- Cost - отображать стоимость предмета
- Count - показывает количество предметов
- Distance - отобразить расстояние до айтема
- Max Distance - дальность отображения айтемов
- Rarity Filter - фильтр отображаемых предметов по редкости
- Categories Filter - фильтр отображаемых айтемов по их классу
Эксплойты
- No Recoil - полное отключение отдачи у оружия
- No Sway - отключить тряску оружия
- Disable Camera Shake - убрать анимацию тряски экрана
- Extended Melee Range - увеличивает дальность атаки из ближнего оружия (длинный нож)
- Speedhack - изменить скорость передвижения
Другие возможности Arcane Pioner
- Battle Mode - при активации выключает весь ESP кроме игроков
- Menu Key - возможность назначить свою кнопку для вызова меню Arcane
- Unload Key - кнопка для безопасного отключения чита из игры
- Crosshair - кастомный прицел по центру экрана с настройкой
- Off-Screen Arrows - показывать направление врагов стрелочками вне поле зрения
- Configs - система профилей с настройками под разные стили игры (создать, сохранить, загрузить, поделиться, редактировать, удалить)
- Languages - Arcane Pioner поддерживает несколько языков (английский, русский, китайский)
- Stream-Proof - чит Arcane не видно на скриншотах, записи видео или стримах
Список предметов
- Обычные предметы
- Необычные предметы
- Редкие предметы
- Уникальные предметы
- Легендарные вещи
- Контейнеры с лутом
- Оружие
- Экипировка
- Модули
- Медицина
- Еда
- Валюта
- Метательные предметы
- Квестовые вещи
- Заметки
- Рецепты
- Компоненты
- Катализатор
- Ремонтный набор
- Патроны
- Коллекционные предметы
- Эмоции
- Другое
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
Похожие Товары
Memez War Thunder Cheat
- Удобный ESP для Вар Тандер без снижения ФПС
- Prediction, Радар и список техники врага
- Возможность поставить русский язык в меню софта
EFT Spoofer
- Обход бана по железу
- Самый дешёвый спуфер для EFT
- Софт высокого качества
Unicore Marvel Rivals
- Продвинутый Аим с детальной и гибкой настройкой
- Удобный ESP (WH) для отображения врагов и информации о них
- Красивое меню, много настроек и доступная цена
Texas Chain Saw Massacre Hack
- Лучший Чит для Texas Chain Saw Massacre
- Безопасный взлом - низкий шанс бана
- Удобный Wallhack позволяет видеть всё что нужно