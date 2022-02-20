Спуфер для Escape from Tarkov (ЕФТ Спуфер)

Информация о чите

Встречайте новинку в нашем магазине: HWID-спуфер для Escape from Tarkov. Данный софт позволит вам продолжить играть в любимую игру после получения ЖД-бана. Также, если изначально играть со спуфером, то вы избежите получения бана по железу в случае детекта чита или бана вашего аккаунта по репортам. Данный Spoofer спуфает все необходимые компоненты для обхода хвид бана в EFT и большинстве других игр защищённых античитом BE(Battle Eye), таких как Dayz, R6s и других. Софт сделан качественно и отлично работает в комбинации со всеми известными нам софтами для EFT не препятствуя их работе. Исходя из всего сказанного выше, советуем играть со спуфером всем: как тем кто уже получил бан по ЖД, так и тем кто не хотел бы его получать.