Спуфер для Escape from Tarkov (ЕФТ Спуфер)

Скриншот EFT Spoofer_0

Информация о чите

Встречайте новинку в нашем магазине: HWID-спуфер для Escape from Tarkov. Данный софт позволит вам продолжить играть в любимую игру после получения ЖД-бана. Также, если изначально играть со спуфером, то вы избежите получения бана по железу в случае детекта чита или бана вашего аккаунта по репортам. Данный Spoofer спуфает все необходимые компоненты для обхода хвид бана в EFT и большинстве других игр защищённых античитом BE(Battle Eye), таких как Dayz, R6s и других. Софт сделан качественно и отлично работает в комбинации со всеми известными нам софтами для EFT не препятствуя их работе. Исходя из всего сказанного выше, советуем играть со спуфером всем: как тем кто уже получил бан по ЖД, так и тем кто не хотел бы его получать.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Battlestate Games Launcher, Steam

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Возможности Спуфера для EFT

  • Обход HWID-бана в Escape from Tarkov.
  • Предотвращение получения HWID-бана в Escape From Tarkov.
  • Обхода бана от разработчиков в Battlestate Games Launcher
  • Очищает все следы после подмены данных.
  • Очищает логи от BattleEye банов в Windows
  • Очищает логи игры Escape From Tarkov (EFT)

Поддерживаемы игры (помимо Таркова)

  • EFT(Escape from Tarkov)
  • R6S(Tom Clancy's Rainbow Six Siege)
  • DayZ(DayZ StandAlone)
  • SQUAD
  • Arma 2
  • Arma 3
  • The Cycle: Frontier
  • Insurgency Sandstorm
  • Scum
  • Deadside
  • World War 3(WW3)
  • Другие игры защищённые Анти-Читом Battle Eye(BE)

Подменяемые EFT Спуфером Компоненты

  • BIOS серийные номера(Bios serials)
  • ID процессора (CPU ID)
  • Серийные номера материнской платы(Motherboard serials)
  • Серийные номера оперативной памяти (RAM)
  • Серийные номера дисков (HDD/SSD/NVMe/M2)
  • GUID разделов дисков(Partition GUIDs)
  • MAC-адреса сетевых адаптеров
  • Информация о PCI-устройствах
  • Серийные номера продуктов Windows