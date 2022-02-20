Спуфер для Escape from Tarkov (ЕФТ Спуфер)
Информация о чите
Встречайте новинку в нашем магазине: HWID-спуфер для Escape from Tarkov. Данный софт позволит вам продолжить играть в любимую игру после получения ЖД-бана. Также, если изначально играть со спуфером, то вы избежите получения бана по железу в случае детекта чита или бана вашего аккаунта по репортам. Данный Spoofer спуфает все необходимые компоненты для обхода хвид бана в EFT и большинстве других игр защищённых античитом BE(Battle Eye), таких как Dayz, R6s и других. Софт сделан качественно и отлично работает в комбинации со всеми известными нам софтами для EFT не препятствуя их работе. Исходя из всего сказанного выше, советуем играть со спуфером всем: как тем кто уже получил бан по ЖД, так и тем кто не хотел бы его получать.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Battlestate Games Launcher, Steam
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Возможности Спуфера для EFT
- Обход HWID-бана в Escape from Tarkov.
- Предотвращение получения HWID-бана в Escape From Tarkov.
- Обхода бана от разработчиков в Battlestate Games Launcher
- Очищает все следы после подмены данных.
- Очищает логи от BattleEye банов в Windows
- Очищает логи игры Escape From Tarkov (EFT)
Поддерживаемы игры (помимо Таркова)
- EFT(Escape from Tarkov)
- R6S(Tom Clancy's Rainbow Six Siege)
- DayZ(DayZ StandAlone)
- SQUAD
- Arma 2
- Arma 3
- The Cycle: Frontier
- Insurgency Sandstorm
- Scum
- Deadside
- World War 3(WW3)
- Другие игры защищённые Анти-Читом Battle Eye(BE)
Подменяемые EFT Спуфером Компоненты
- BIOS серийные номера(Bios serials)
- ID процессора (CPU ID)
- Серийные номера материнской платы(Motherboard serials)
- Серийные номера оперативной памяти (RAM)
- Серийные номера дисков (HDD/SSD/NVMe/M2)
- GUID разделов дисков(Partition GUIDs)
- MAC-адреса сетевых адаптеров
- Информация о PCI-устройствах
- Серийные номера продуктов Windows