Чит Medusa Rage для Таркова (Медуза ЕФТ)

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Информация о чите

Ищите интересный софт для Таркова? Предлагаем вам обратить внимание на нашу новинку: приватный чит Medusa Rage для Escape From Tarkov. Данный продукт станет для вас отличными инструментом, который поможет получить больше ощущений от игры. В нём присутствует огромное количество функций, можно очень долго листать и изучать меню, не переставая удивляться новым эксплойтам. Здесь есть мощный аимбот, который очень хорошо работает и имеет возможности для гибкой настройки. Также в чите вы найдёте огромное количество визуальных ESP фич, от WH показывающего игроков до Loot ESP и отображения мин и других объектов. Меню софта Medusa доступно на 3 языках: русском, английском и китайском. Проще будет опробовать этот продукт в игре, чтобы составить представление о нём, поэтому мы надеемся, что вы заинтересовались!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Battlestate Games Launcher

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Aimbot (Аимбот)

  • Enabled - включить/выключить аим
  • Aim Key - выбор клавиши для аима
  • Silent Melee - сайлент аим для оружий ближнего боя
  • Instant Hit - пули мгновенно попадают в цель
  • Only Visible - наводка только в видимые цели
  • Force Body Aim - отдельный бинд для аима, который всегда целится в тело
  • FOV - настройка размера рабочей области для аима
  • Max Distance - ограничить дальность работы aimbot
  • Nearest Bone - наводка на ближайшую к прицелу часть тела
  • Bone (Bots / Players) - выбор хитбоксов для аима для игроков/ботов
  • Ignored Roles - выбрать виды персонажей, которые будут игнорироваться при работе аима
  • Line To Target - рисовать линию до текущей цели аима
  • Draw FOV (Filled, Color, Style) - показывать текущий размер FOV в виде окружности вокруг прицела

Players ESP (Wallhack)

  • Players ESP - wh показывающий игроков
  • Bot ESP - wh показывающий ботов
  • Box ESP - валлхак в виде коробок
  • Box Style (Corners, Outline, Box) - стиль коробок (углы, доп.обводка, 2Д коробки)
  • Skeleton - wh в виде скелетов
  • Chams - подсветка игроков с помощью чамсов (закраска модели игрока)
  • Chams Style (Latex, Glow, Glass Glow, Xray, Amogus, Depth, In-Depth) - стиль чамсов
  • Chams Settings (Power, Intensity, Colors) - настройки чамсов (яркость, интенсивность свечения, цвета)
  • Health ESP - индикатор показывающий количество ХП, возможность выбрать стиль и цвет
  • Player Info (Name, Distance, Level, K/D, Time in game, Survived streak)
  • Weapon - оружие в руках у игроков
  • Inventory - содержимое инвентаря игроков (показывает только надетые на игроков предметы)
  • Inventory Min Price - минимальная стоимость инвентаря для отображения
  • Max Distance - дальность работы wallhack
  • Tracers - линии от центра экрана до моделей игроков
  • Show Full Bot Names - показывать полные никнеймы ботов
  • Custom Colors (Players / SCAVS / Bots / Bosses) - детальная настройка цветов для игроков / диких / ботов / боссов

Loot ESP (Items)

  • Enable - активировать esp показывающий предметы
  • Distance - расстояние до предметов
  • Price - цена предметов
  • Names - названия предметов
  • Shorten Names - сокращать названия
  • Max Distance - ограничить дистанцию работы Loot ESP
  • Font Size - размер шрифта используемого для текста Loot ESP
  • Hide in Scope - скрывать лут в прицеле
  • Hide In Battle Mode - скрывать лут в батл моде
  • Quest Items - предметы для заданий, квест хелпер
  • Min Price Filter - фильтр предметов по минимальной цене
  • Custom Loot Filter - полностью настраиваемый фильтр лута, гибкая настройка

Loot ESP Categories (Категории Предметов)

  • Weapon - различное оружие
  • Ammo - боеприпасы
  • Ammo Boxes - ящики с пулями
  • Magazines - магазины для оружия
  • Sights - прицелы
  • Suppressors - глушители
  • Tactical Devices - тактические устройства
  • Weapon Parts - части оружия
  • Special Equipment - специальное снаряжение
  • Repair - предметы для ремонта
  • Keys - ключи
  • Barter - предметы для бартера
  • Containers - контейнеры содержащие лут
  • Maps - карты
  • Provisions - предметы связанные с питанием
  • Gear - armor
  • Meds - медицина
  • Currency - рубли, доллары, евро

World ESP

  • Grenades (Frag / Flash / Smoke) - показывать гранаты (боевые, световые, дымовые)
  • Grenades Settings (Distance / Timer / Trajectory / Sphere / Radius) - настройки гранат (дистанция, таймер, траектория, сфера взрыва, радиус)
  • Trajectory / Radius Style - настройки визуального стиля траектории и радиуса гранат
  • Danger Zones (Mines / Snipers) - показывать опасные зоны (мины, снайперы, растяжки)
  • Mounted Weapons - стационарное оружие (пулеметы)
  • Exits - точки выхода
  • Show Exit Requirements - требования точек эвакуации
  • BTR - бронетранспортеры
  • Bullet Lines (Tracers) - показывать траектории выпущенных пуль
  • Hit Marker - помечать точки в которые попали пули
  • Hit Sound - звуки попаданий
  • Time Changer - возможность установить любое время суток
  • Map Info - окно с информацией о карте (лут, игроки, боссы и прочее)
  • Local Player Chams - отображать чамсы на вашем персонаже
  • Ammo Count - показывать остаток патронов в обойме
  • Crosshair - статичный прицел посередине экрана

Misc (Эксплойты)

  • Silent Loot - мгновенный подъем предметов, можно лутать через стены на небольшом расстоянии (2 метра)
  • Auto Loot - автоматически поднимать всё ценное (Loot Vacuum)
  • Speedhack - увеличить скорость передвижения
  • Run and Shoot - возможность стрелять во время спринта
  • No Recoil - отключить отдачу оружия при стрельбе
  • No Sway - отключить эффект покачивания камеры при стрельбе
  • Instant ADS - мгновенное открытие прицела (без анимации)
  • Extra Lean - длинные руки (например при нажатии Q / E)
  • K/D Dropper - автоматический слив КД, чит всё сделает за вас
  • Thermal Vision - режим теплового зрения
  • Night Vision - режим ночного зрения
  • No Visor - отключить визуальный эффект забрала шлема
  • Third Person - активировать вид от третьего лица (как в ГТА)
  • FOV Changer - изменить поле зрение
  • Aspect Ratio Changer - изменить соотношение сторон в игре (растянуть изображение)
  • Post FX - визуально изменить цвет изображения игры
  • Zoom Hack - уникальный зумхак, приближение камеры без оптики
  • Auto examine & Fast examine — изучает предметы без вашего участия в считанные секунды (работает только в связки с Silent loot, аналогично методу работы Auto loot)

Другие Возможности (Misc)

  • Menu Key - возможность изменить клавишу для вызова меню
  • Panic Key - кнопка по нажатию которой чит бут полностью отключен
  • Battle Mode Key - переход в боевой режим, отключает лут и лишние визуалы
  • Menu Customization - настройки изменяющие внешний вид меню чита
  • CFG System - система сохранения/загрузки конфигов
  • Update Item Names / Prices - получить актуальные названия предметов и цены на них