Чит Medusa Rage для Таркова (Медуза ЕФТ)

Информация о чите

Ищите интересный софт для Таркова? Предлагаем вам обратить внимание на нашу новинку: приватный чит Medusa Rage для Escape From Tarkov. Данный продукт станет для вас отличными инструментом, который поможет получить больше ощущений от игры. В нём присутствует огромное количество функций, можно очень долго листать и изучать меню, не переставая удивляться новым эксплойтам. Здесь есть мощный аимбот, который очень хорошо работает и имеет возможности для гибкой настройки. Также в чите вы найдёте огромное количество визуальных ESP фич, от WH показывающего игроков до Loot ESP и отображения мин и других объектов. Меню софта Medusa доступно на 3 языках: русском, английском и китайском. Проще будет опробовать этот продукт в игре, чтобы составить представление о нём, поэтому мы надеемся, что вы заинтересовались!