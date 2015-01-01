Чит Medusa Rage для Таркова (Медуза ЕФТ)
Информация о чите
Ищите интересный софт для Таркова? Предлагаем вам обратить внимание на нашу новинку: приватный чит Medusa Rage для Escape From Tarkov. Данный продукт станет для вас отличными инструментом, который поможет получить больше ощущений от игры. В нём присутствует огромное количество функций, можно очень долго листать и изучать меню, не переставая удивляться новым эксплойтам. Здесь есть мощный аимбот, который очень хорошо работает и имеет возможности для гибкой настройки. Также в чите вы найдёте огромное количество визуальных ESP фич, от WH показывающего игроков до Loot ESP и отображения мин и других объектов. Меню софта Medusa доступно на 3 языках: русском, английском и китайском. Проще будет опробовать этот продукт в игре, чтобы составить представление о нём, поэтому мы надеемся, что вы заинтересовались!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Battlestate Games Launcher
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Aimbot (Аимбот)
- Enabled - включить/выключить аим
- Aim Key - выбор клавиши для аима
- Silent Melee - сайлент аим для оружий ближнего боя
- Instant Hit - пули мгновенно попадают в цель
- Only Visible - наводка только в видимые цели
- Force Body Aim - отдельный бинд для аима, который всегда целится в тело
- FOV - настройка размера рабочей области для аима
- Max Distance - ограничить дальность работы aimbot
- Nearest Bone - наводка на ближайшую к прицелу часть тела
- Bone (Bots / Players) - выбор хитбоксов для аима для игроков/ботов
- Ignored Roles - выбрать виды персонажей, которые будут игнорироваться при работе аима
- Line To Target - рисовать линию до текущей цели аима
- Draw FOV (Filled, Color, Style) - показывать текущий размер FOV в виде окружности вокруг прицела
Players ESP (Wallhack)
- Players ESP - wh показывающий игроков
- Bot ESP - wh показывающий ботов
- Box ESP - валлхак в виде коробок
- Box Style (Corners, Outline, Box) - стиль коробок (углы, доп.обводка, 2Д коробки)
- Skeleton - wh в виде скелетов
- Chams - подсветка игроков с помощью чамсов (закраска модели игрока)
- Chams Style (Latex, Glow, Glass Glow, Xray, Amogus, Depth, In-Depth) - стиль чамсов
- Chams Settings (Power, Intensity, Colors) - настройки чамсов (яркость, интенсивность свечения, цвета)
- Health ESP - индикатор показывающий количество ХП, возможность выбрать стиль и цвет
- Player Info (Name, Distance, Level, K/D, Time in game, Survived streak)
- Weapon - оружие в руках у игроков
- Inventory - содержимое инвентаря игроков (показывает только надетые на игроков предметы)
- Inventory Min Price - минимальная стоимость инвентаря для отображения
- Max Distance - дальность работы wallhack
- Tracers - линии от центра экрана до моделей игроков
- Show Full Bot Names - показывать полные никнеймы ботов
- Custom Colors (Players / SCAVS / Bots / Bosses) - детальная настройка цветов для игроков / диких / ботов / боссов
Loot ESP (Items)
- Enable - активировать esp показывающий предметы
- Distance - расстояние до предметов
- Price - цена предметов
- Names - названия предметов
- Shorten Names - сокращать названия
- Max Distance - ограничить дистанцию работы Loot ESP
- Font Size - размер шрифта используемого для текста Loot ESP
- Hide in Scope - скрывать лут в прицеле
- Hide In Battle Mode - скрывать лут в батл моде
- Quest Items - предметы для заданий, квест хелпер
- Min Price Filter - фильтр предметов по минимальной цене
- Custom Loot Filter - полностью настраиваемый фильтр лута, гибкая настройка
Loot ESP Categories (Категории Предметов)
- Weapon - различное оружие
- Ammo - боеприпасы
- Ammo Boxes - ящики с пулями
- Magazines - магазины для оружия
- Sights - прицелы
- Suppressors - глушители
- Tactical Devices - тактические устройства
- Weapon Parts - части оружия
- Special Equipment - специальное снаряжение
- Repair - предметы для ремонта
- Keys - ключи
- Barter - предметы для бартера
- Containers - контейнеры содержащие лут
- Maps - карты
- Provisions - предметы связанные с питанием
- Gear - armor
- Meds - медицина
- Currency - рубли, доллары, евро
World ESP
- Grenades (Frag / Flash / Smoke) - показывать гранаты (боевые, световые, дымовые)
- Grenades Settings (Distance / Timer / Trajectory / Sphere / Radius) - настройки гранат (дистанция, таймер, траектория, сфера взрыва, радиус)
- Trajectory / Radius Style - настройки визуального стиля траектории и радиуса гранат
- Danger Zones (Mines / Snipers) - показывать опасные зоны (мины, снайперы, растяжки)
- Mounted Weapons - стационарное оружие (пулеметы)
- Exits - точки выхода
- Show Exit Requirements - требования точек эвакуации
- BTR - бронетранспортеры
- Bullet Lines (Tracers) - показывать траектории выпущенных пуль
- Hit Marker - помечать точки в которые попали пули
- Hit Sound - звуки попаданий
- Time Changer - возможность установить любое время суток
- Map Info - окно с информацией о карте (лут, игроки, боссы и прочее)
- Local Player Chams - отображать чамсы на вашем персонаже
- Ammo Count - показывать остаток патронов в обойме
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана
Misc (Эксплойты)
- Silent Loot - мгновенный подъем предметов, можно лутать через стены на небольшом расстоянии (2 метра)
- Auto Loot - автоматически поднимать всё ценное (Loot Vacuum)
- Speedhack - увеличить скорость передвижения
- Run and Shoot - возможность стрелять во время спринта
- No Recoil - отключить отдачу оружия при стрельбе
- No Sway - отключить эффект покачивания камеры при стрельбе
- Instant ADS - мгновенное открытие прицела (без анимации)
- Extra Lean - длинные руки (например при нажатии Q / E)
- K/D Dropper - автоматический слив КД, чит всё сделает за вас
- Thermal Vision - режим теплового зрения
- Night Vision - режим ночного зрения
- No Visor - отключить визуальный эффект забрала шлема
- Third Person - активировать вид от третьего лица (как в ГТА)
- FOV Changer - изменить поле зрение
- Aspect Ratio Changer - изменить соотношение сторон в игре (растянуть изображение)
- Post FX - визуально изменить цвет изображения игры
- Zoom Hack - уникальный зумхак, приближение камеры без оптики
- Auto examine & Fast examine — изучает предметы без вашего участия в считанные секунды (работает только в связки с Silent loot, аналогично методу работы Auto loot)
Другие Возможности (Misc)
- Menu Key - возможность изменить клавишу для вызова меню
- Panic Key - кнопка по нажатию которой чит бут полностью отключен
- Battle Mode Key - переход в боевой режим, отключает лут и лишние визуалы
- Menu Customization - настройки изменяющие внешний вид меню чита
- CFG System - система сохранения/загрузки конфигов
- Update Item Names / Prices - получить актуальные названия предметов и цены на них