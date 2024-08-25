Medusa Lite / Rage - Гайд

На данной странице размещена инструкция по запуску софта Medusa Rage и Medusa Lite.
Как скачать и запустить Medusa Rage / Lite.
- После оплаты товара в нашем магазине вы получаете лицензионный ключ для активации подписки на чит.
- Скачайте лоадер для запуска читов Medusa по этой ссылке. Для загрузки вам понадобится ввести свой ключ.
- Рекомендуем перед запуском зайти в игру без чита и установить "Borderless (Безрамочный)" режим экрана.
- Запустите лоадер чита от имени администратора.
- Вставьте свой ключ в поле "License Key" и нажмите "Log In".
- Сейчас вам необходимо нажать "Inject" для дальнейшего запуска софта.
- После небольшой загрузки лоадер закроется, потом появится консоль. Нужно будет немного подождать, консоль должна закрыться без ошибок.
- Запускайте игру. После полной загрузки игры подождите 15 секунд и нажмите F2 в главном меню. Через несколько секунд появится меню чита. Чит успешно запущен, для открытия/закрытия меню используйте клавишу Insert.
Если вы хотите использовать данный софт вместе с каким-либо спуфером, то всегда запускайте сначала лоадер чита и активируйте ключ, только после этого можно запускать спуфер.
При использовании данного чита запрещено запускать Resource Monitor / Process Hacker или любые другие софты для анализа и дебага. Это приведёт к бану вашего ключа.
Также процесс запуска софтов Medusa представлен на видео ниже.
Видео с запуском и демонстрацией работы.
Видео скоро появится здесь.
Возможные проблемы и пути их решения:
- Для работы работы чита необходимо отключить изоляцию ядра, если она есть в вашей Windows. Для Windows 11 также нужно скачать этот файл и запустить его. После проделанных действий необходимо перезагрузить ПК и попробовать запустить софт заново.
- Если лоадер чита не запускается или выдаёт ошибку "unexpected error", то это означает, что у вас есть проблемы с подключением к серверам софта. Проверьте своё подключение к интернету, перезагрузите свой лоадер. Также поможет помочь использование VPN. Лучше всего использовать локации Казахстана, Беларуси или России, но если их в вашем VPN нет, то можно попробовать и другие страны.
- Удалите Faceit античит и Riot Vanguard используя "Установка и удаление программ". Античиты препятствуют работе читов.
- Отключите все антивирусы на компьютере, а также полностью отключите Защитник Windows(Защита в реальном времени).
Отключение защитника Windows (Нажать сюда для открытия)
- Убедитесь, что у вас установлена подходящая версия Windows. Medusa работает только с Windows 10(20h1, 20h2, 21h1, 21h2, 22h2) и Windows 11 (21H2, 22h2, 23h2).
- Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- В открывшемся окне отключите все параметры.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- Если при запуске чита ваш ПК перезагружается, то это значит, что вам нужно синхронизировать время на вашем ПК. Откройте приложение "Параметры" сочетанием клавиш Windows + I или через меню "Пуск". Зайдите в категорию "Время и язык". И в разделе "Синхронизация часов" нажмите "Синхронизировать".
- Если после успешного инжекта меню чита не появляется, то это значит, что нужно попробовать запускать лаунчер игры (BSG Launcher) от имени администратора.
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