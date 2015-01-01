Чит Medusa Lite на Тарков (Медуза Лайт ЕФТ)

Информация о чите

Знакомьтесь - младшая версия чита Медуза для Таркова. Не смотря на приписку Lite, данный чит выглядит как Lite только на фоне Rage версии. В целом это полноценный многофункциональный софт, внутри которого есть почти всё необходимое для доминирования, РМТ и других прелестей игры с хорошим читом. Основным отличием от старшей версии является меньшее количество эксплойтов и рискованных фич. Также отсутствует КД дроппер. Я бы сказал, что медуза лайт похож на Authority, но со своими особенностями. В целом этот чит можно описать как полноценный софт с широким количеством видов взлома. Если вам нужен надёжный софт с аимботом, ЕСП и базовыми misc, то вы смело можете покупать Medusa Lite, вы точно останетесь довольны своим выбором!