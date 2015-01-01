Информация о чите

Arcane Full для PUBG – это расширенная версия популярного приватного софта Arcane, созданная для максимального контроля и эффективности в игре. В основе — мощный Aimbot с предсказанием траектории движения целей, идеально работающий как на ближних, так и на дальних дистанциях. Он оснащён системой контроля отдачи, выбором зоны прицеливания и гибкой настройкой под индивидуальный стиль игры. Детализированный ESP отображает противников, лут, транспорт и аирдропы, обеспечивая полную информированность о поле боя. Комбат-режим с горячей клавишей убирает лишние визуальные элементы, помогая сосредоточиться на перестрелках. Особое преимущество — защита StreamProof, скрывающая интерфейс софта на записях, скриншотах и стримах. В комплекте также встроенный HWID-спуфер, позволяющий обходить бан по железу. Arcane Full сочетает функциональность, стабильность и высокий уровень безопасности, оставаясь одним из лучших решений для PUBG.