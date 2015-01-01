Arcane PUBG Full (Аркейн ПАБГ Фулл)
Информация о чите
Arcane Full для PUBG – это расширенная версия популярного приватного софта Arcane, созданная для максимального контроля и эффективности в игре. В основе — мощный Aimbot с предсказанием траектории движения целей, идеально работающий как на ближних, так и на дальних дистанциях. Он оснащён системой контроля отдачи, выбором зоны прицеливания и гибкой настройкой под индивидуальный стиль игры. Детализированный ESP отображает противников, лут, транспорт и аирдропы, обеспечивая полную информированность о поле боя. Комбат-режим с горячей клавишей убирает лишние визуальные элементы, помогая сосредоточиться на перестрелках. Особое преимущество — защита StreamProof, скрывающая интерфейс софта на записях, скриншотах и стримах. В комплекте также встроенный HWID-спуфер, позволяющий обходить бан по железу. Arcane Full сочетает функциональность, стабильность и высокий уровень безопасности, оставаясь одним из лучших решений для PUBG.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: AMD & INTEL
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam, Kakao, Epic Games
Aimbot (AIM)
- Enable Aimbot – включить/отключить Аимбот
- FOV – радиус работы Аимбота
- Smooth – сглаживание движений аима, больше значение - слабее АИМ
- Distance – дистанция работы Аимбота
- Bone – хитбокс куда будет попадать аимбот (голова, шея, тело)
- Prediction – предсказывает траекторию движения целей
- Lock Target – Аим фокусируется на активной цели до прекращения огня/уничтожения цели
- Recoil Control System (RCS) – система контроля отдачи
- No Sway – убирает покачивание оружия (только при прицеливании)
- Aim Knocked – наводит прицел на нокнутых противников
- Prediction cross – добавляет метку траектории на экран
- Draw FOV Cirlce – отображает радиус работы аимбота
- Visibility Check – проверка на видимость противника в поле зрения
Players ESP (ВХ)
- 2D Boxes – включить ВХ на игроков в виде прямоугольников (боксов)
- Box Fill – заполнить боксы фоновым цветом для лучшей видимости
- Health (Text, Bar) – выводит ХП игроков
- Nickname – узнать никнеймы игроков
- Visibility Check – игроки в прямой видимости окрашиваются в другой цвет
- Skeleton – отображает валхак в виде скелета
- Weapon – текущее оружие в руках в врага
- Ammo Count – текущее количество патронов в обойме врага
- Level – показывает текущий уровень игроков
- Show Knocked – показывает нокнутых игроков
- Spectator Count – выводит количество наблюдателей за вашей игрой
- Kill Count – количество убийств у игроков
- Team ID – показывает номер команды
- Team Colors – отображает цвета по командам в игре
- Equipment – показывает текущую экипировку игрока (постоянно или при наведении прицела)
- Distance – расстояние до целей ВХ
- Snaplines – ЕСП линии до игроков
- Render Distance – дальность работы WH
- Off-Screen Arrows – направление стрелками на врагов, находящиеся за пределами поля зрения
World & Loot ESP (Предметы, Лут, Объекты)
- Weapons – показывает оружие (автоматы, снайперские винтовки, ПП, пулеметы и т.п.)
- Attachments – отображает модули для оружия (Обвесы)
- Equipment - показывать шлемы, бронежилеты и рюкзаки
- Meds - показывать аптечки, бинты и бусты
- Ammo - показывать боеприпасы для оружий
- Categories – фильтры для отображения предметов (оружие, патроны, бафы и т.п.)
- Vehicles – включить/выключить отображение транспорта (Наземный, воздушный, водный)
- Vehicle Info – отображает информацию о транспорте (топливо, уровень хп, дистанция)
- Airdropds – показывать расположение аирдропов
- Corpses – показывать ящики убитых игроков
- Drop Contents – показывать содержимое контейнеров (аирдроп, трупы)
- Distance – показывать дистанцию до объекта
- Render Distance – расстояние работы ВХ на лут и объекты
Другие Функции Arcane PUBG Full
- Grenade ESP – показывать активированные гранаты, их таймеры и область взрыва
- Colors – позволяет задать свой цвет для отображения различных объектов
- Notify Position – угол отображения уведомлений
- Crosshair – выводит кастомный прицел на экран
- StreamProof – защита от записи (софт не видно на стриме, скриншотах и записи видео)
- HWID-Spoofer – встроенный спуфер для обхода и избежания блокировки по железу в PUBG
- Languages – чит поддерживает несколько языков (русский, английский, китайский)
- Battle Mode – убирает лишние визуальные функции для концентрации на перестрелках
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
Похожие Товары
Arcane PUBG
- Достаточно Мощный и Умный Аимбот для ПУБГ
- ПУБГ ЕСП: Игроки, Транспорт, Лут, Аирдропы и др.
- Полный StreamProof, Radar и встроенный HWID-Spoofer
Ancient PUBG Hack
- Мощный AIM: много настроек, точная стрельба
- 2 Вида Радара: На Мини-карте и на Большой карте
- Полный СтримПруф - Чит не видно нигде!
PUBG WALLHACK (ESP)
- Стабильность и регулярные обновления чита
- ВХ для ПУБГ по самой доступной цене
- Удобный чит с низким шансом бана
PUBG COVCHEG
- Просто WH для PUBG - Ничего Лишнего (Легит)
- Player ESP: Boxes, Health, Skeleton и Distance
- Весьма доступная цена и низкий шанс бана