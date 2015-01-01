Arcane PUBG Full (Аркейн ПАБГ Фулл)

Информация о чите

Arcane Full для PUBG – это расширенная версия популярного приватного софта Arcane, созданная для максимального контроля и эффективности в игре. В основе — мощный Aimbot с предсказанием траектории движения целей, идеально работающий как на ближних, так и на дальних дистанциях. Он оснащён системой контроля отдачи, выбором зоны прицеливания и гибкой настройкой под индивидуальный стиль игры. Детализированный ESP отображает противников, лут, транспорт и аирдропы, обеспечивая полную информированность о поле боя. Комбат-режим с горячей клавишей убирает лишние визуальные элементы, помогая сосредоточиться на перестрелках. Особое преимущество — защита StreamProof, скрывающая интерфейс софта на записях, скриншотах и стримах. В комплекте также встроенный HWID-спуфер, позволяющий обходить бан по железу. Arcane Full сочетает функциональность, стабильность и высокий уровень безопасности, оставаясь одним из лучших решений для PUBG.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: AMD & INTEL
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam, Kakao, Epic Games
Купить Инструкция

Aimbot (AIM)

  • Enable Aimbot – включить/отключить Аимбот
  • FOV – радиус работы Аимбота
  • Smooth – сглаживание движений аима, больше значение - слабее АИМ
  • Distance – дистанция работы Аимбота
  • Bone – хитбокс куда будет попадать аимбот (голова, шея, тело)
  • Prediction – предсказывает траекторию движения целей
  • Lock Target – Аим фокусируется на активной цели до прекращения огня/уничтожения цели
  • Recoil Control System (RCS) – система контроля отдачи
  • No Sway – убирает покачивание оружия (только при прицеливании)
  • Aim Knocked – наводит прицел на нокнутых противников
  • Prediction cross – добавляет метку траектории на экран
  • Draw FOV Cirlce – отображает радиус работы аимбота
  • Visibility Check – проверка на видимость противника в поле зрения

Players ESP (ВХ)

  • 2D Boxes – включить ВХ на игроков в виде прямоугольников (боксов)
  • Box Fill – заполнить боксы фоновым цветом для лучшей видимости
  • Health (Text, Bar) – выводит ХП игроков
  • Nickname – узнать никнеймы игроков
  • Visibility Check – игроки в прямой видимости окрашиваются в другой цвет
  • Skeleton – отображает валхак в виде скелета
  • Weapon – текущее оружие в руках в врага
  • Ammo Count – текущее количество патронов в обойме врага
  • Level – показывает текущий уровень игроков
  • Show Knocked – показывает нокнутых игроков
  • Spectator Count – выводит количество наблюдателей за вашей игрой
  • Kill Count – количество убийств у игроков
  • Team ID – показывает номер команды
  • Team Colors – отображает цвета по командам в игре
  • Equipment – показывает текущую экипировку игрока (постоянно или при наведении прицела)
  • Distance – расстояние до целей ВХ
  • Snaplines – ЕСП линии до игроков
  • Render Distance – дальность работы WH
  • Off-Screen Arrows – направление стрелками на врагов, находящиеся за пределами поля зрения

World & Loot ESP (Предметы, Лут, Объекты)

  • Weapons – показывает оружие (автоматы, снайперские винтовки, ПП, пулеметы и т.п.)
  • Attachments – отображает модули для оружия (Обвесы)
  • Equipment - показывать шлемы, бронежилеты и рюкзаки
  • Meds - показывать аптечки, бинты и бусты
  • Ammo - показывать боеприпасы для оружий
  • Categories – фильтры для отображения предметов (оружие, патроны, бафы и т.п.)
  • Vehicles – включить/выключить отображение транспорта (Наземный, воздушный, водный)
  • Vehicle Info – отображает информацию о транспорте (топливо, уровень хп, дистанция)
  • Airdropds – показывать расположение аирдропов
  • Corpses – показывать ящики убитых игроков
  • Drop Contents – показывать содержимое контейнеров (аирдроп, трупы)
  • Distance – показывать дистанцию до объекта
  • Render Distance – расстояние работы ВХ на лут и объекты

Другие Функции Arcane PUBG Full

  • Grenade ESP – показывать активированные гранаты, их таймеры и область взрыва
  • Colors – позволяет задать свой цвет для отображения различных объектов
  • Notify Position – угол отображения уведомлений
  • Crosshair – выводит кастомный прицел на экран
  • StreamProof – защита от записи (софт не видно на стриме, скриншотах и записи видео)
  • HWID-Spoofer – встроенный спуфер для обхода и избежания блокировки по железу в PUBG
  • Languages – чит поддерживает несколько языков (русский, английский, китайский)
  • Battle Mode – убирает лишние визуальные функции для концентрации на перестрелках

Оставить отзыв


Похожие Товары

Arcane PUBG
  • Достаточно Мощный и Умный Аимбот для ПУБГ
  • ПУБГ ЕСП: Игроки, Транспорт, Лут, Аирдропы и др.
  • Полный StreamProof, Radar и встроенный HWID-Spoofer
PUBG
от 399

Ancient PUBG Hack
  • Мощный AIM: много настроек, точная стрельба
  • 2 Вида Радара: На Мини-карте и на Большой карте
  • Полный СтримПруф - Чит не видно нигде!
PUBG
от 319

PUBG WALLHACK (ESP)
  • Стабильность и регулярные обновления чита
  • ВХ для ПУБГ по самой доступной цене
  • Удобный чит с низким шансом бана
PUBG
от 149

PUBG COVCHEG
  • Просто WH для PUBG - Ничего Лишнего (Легит)
  • Player ESP: Boxes, Health, Skeleton и Distance
  • Весьма доступная цена и низкий шанс бана
PUBG
от 209