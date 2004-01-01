Dead by Daylight Byster (DBD Бустер)

Информация о чите

Представляем Byster для Dead by Daylight (DBD) – приватное решение, созданное для того, чтобы сделать каждый матч более контролируемым и информативным. Этот софт сочетает в себе точность, удобство и полный набор функций для отслеживания выживших, маньяка и ключевых объектов на карте. Byster отображает выживших с помощью ESP: бокс, имя, предмет в руках, индикатор перка «Одолженное время», дистанцию и ауру, а маньяка можно отслеживать по коробке, имени, дистанции и ауре. Для объектов на карте доступны генераторы, сундуки, выходы, паллеты, тотемы, люки и крюки с детальной информацией об их состоянии и аурами. Отдельно можно следить за косметикой через Unlocker. Среди дополнительных возможностей — автоматическая проверка скилл-чеков, мгновенные анимации, регулировка угла обзора, прыжок, SpeedHack, кастомное масштабирование, а также удобное сохранение и загрузка конфигов для быстрого старта. Все это делает Byster мощным инструментом с низким шансом бана для эффективной игры в Dead by Daylight.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (2004, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam, Epic Games, Microsoft Store (XBox Gamepass PC)
Купить Инструкция

Wallhack (ВХ на Выживших и Киллера)

  • Enable – включить/выключить ЕСП
  • Survivors ESP – ВХ на Выживших
  • Killer ESP – ВХ на Маньяка
  • Box – ВХ в виде боксов (коробок)
  • Name – отображает ники игроков
  • Distance – расстояние до цели в метрах
  • Held Item – отображение предмета в руках вышившего
  • Aura – wallhack в виде ауры (чамсов)
  • Borrowed Time Indicator – показывает индикатор перка "Одолженное время"

World ESP (ВХ на Объекты)

  • Enable – включает/отключает отображение объектов
  • Aura - показывать объекты с помощью ауры (подсветки)
  • Distance - расстояние в метрах до объекта
  • Generators – расположение всех генераторов
  • Chests – отображает сундуки и их ауру
  • Escapes – отображение точек эвакуации
  • Pallets – показывать паллеты и их состояние
  • Totems – вх на тотемы, их ауру, состояние и статус
  • Hatches – расположение люков на карте
  • Meat Hooks – расположение крюков

Другие возможности DBD Byster

  • Unlocker – разблокирует доступ к косметике (скинам)
  • Auto Skill-Check – автоматически проходит проверку на скилл за вас
  • Instant Animation – очень быстро проигрывает анимацию действий
  • FOV – позволяет увеличить поле зрения для лучшего обзора
  • SpeedHack – возможность увеличить свою скорость передвижения
  • Configs (Save, Load) – возможность сохранять и загружать свои настройки чита Byster
  • StreamProof - ESP функции невидимы на скриншотах/видео/стримах

Оставить отзыв


Похожие Товары

DBD Rage Hack
  • Спидхак (Dash), Freecamera и другие эксплойты для ДБД
  • ESP для отображения выживших, убийц и различных объектов
  • Позволяет открыть все DLC, Скины и прочее, а также накрутить престиж
Dead By Daylight
от 249

DBD SoftHub
  • Самый Доступный Приватный Чит для ДБД
  • Полезные Функции (WH + SkillCheck)
  • Невероятно низкий шанс бана! UD годами
Dead By Daylight
от 149

DBD External Software
  • ВХ на Игроков, ВХ на Убийц и ЕСП на Объекты
  • Максимально безопасный External чит для DBD
  • Поддерживает Steam, Epic Games и Microsoft Store (XBox GamePass PC)
Dead By Daylight
от 199

Fecurity DBD
  • Максимально плавный и производительный ESP
  • Perfect SkillCheck (Проверка на Скилл) + FOV Changer
  • Низкий шанс бана и встроенный HWID-Spoofer для ДБД
Dead By Daylight
от 409