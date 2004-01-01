Информация о чите

Представляем Byster для Dead by Daylight (DBD) – приватное решение, созданное для того, чтобы сделать каждый матч более контролируемым и информативным. Этот софт сочетает в себе точность, удобство и полный набор функций для отслеживания выживших, маньяка и ключевых объектов на карте. Byster отображает выживших с помощью ESP: бокс, имя, предмет в руках, индикатор перка «Одолженное время», дистанцию и ауру, а маньяка можно отслеживать по коробке, имени, дистанции и ауре. Для объектов на карте доступны генераторы, сундуки, выходы, паллеты, тотемы, люки и крюки с детальной информацией об их состоянии и аурами. Отдельно можно следить за косметикой через Unlocker. Среди дополнительных возможностей — автоматическая проверка скилл-чеков, мгновенные анимации, регулировка угла обзора, прыжок, SpeedHack, кастомное масштабирование, а также удобное сохранение и загрузка конфигов для быстрого старта. Все это делает Byster мощным инструментом с низким шансом бана для эффективной игры в Dead by Daylight.