Dead by Daylight Byster (DBD Бустер)
Информация о чите
Представляем Byster для Dead by Daylight (DBD) – приватное решение, созданное для того, чтобы сделать каждый матч более контролируемым и информативным. Этот софт сочетает в себе точность, удобство и полный набор функций для отслеживания выживших, маньяка и ключевых объектов на карте. Byster отображает выживших с помощью ESP: бокс, имя, предмет в руках, индикатор перка «Одолженное время», дистанцию и ауру, а маньяка можно отслеживать по коробке, имени, дистанции и ауре. Для объектов на карте доступны генераторы, сундуки, выходы, паллеты, тотемы, люки и крюки с детальной информацией об их состоянии и аурами. Отдельно можно следить за косметикой через Unlocker. Среди дополнительных возможностей — автоматическая проверка скилл-чеков, мгновенные анимации, регулировка угла обзора, прыжок, SpeedHack, кастомное масштабирование, а также удобное сохранение и загрузка конфигов для быстрого старта. Все это делает Byster мощным инструментом с низким шансом бана для эффективной игры в Dead by Daylight.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (2004, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam, Epic Games, Microsoft Store (XBox Gamepass PC)
Wallhack (ВХ на Выживших и Киллера)
- Enable – включить/выключить ЕСП
- Survivors ESP – ВХ на Выживших
- Killer ESP – ВХ на Маньяка
- Box – ВХ в виде боксов (коробок)
- Name – отображает ники игроков
- Distance – расстояние до цели в метрах
- Held Item – отображение предмета в руках вышившего
- Aura – wallhack в виде ауры (чамсов)
- Borrowed Time Indicator – показывает индикатор перка "Одолженное время"
World ESP (ВХ на Объекты)
- Enable – включает/отключает отображение объектов
- Aura - показывать объекты с помощью ауры (подсветки)
- Distance - расстояние в метрах до объекта
- Generators – расположение всех генераторов
- Chests – отображает сундуки и их ауру
- Escapes – отображение точек эвакуации
- Pallets – показывать паллеты и их состояние
- Totems – вх на тотемы, их ауру, состояние и статус
- Hatches – расположение люков на карте
- Meat Hooks – расположение крюков
Другие возможности DBD Byster
- Unlocker – разблокирует доступ к косметике (скинам)
- Auto Skill-Check – автоматически проходит проверку на скилл за вас
- Instant Animation – очень быстро проигрывает анимацию действий
- FOV – позволяет увеличить поле зрения для лучшего обзора
- SpeedHack – возможность увеличить свою скорость передвижения
- Configs (Save, Load) – возможность сохранять и загружать свои настройки чита Byster
- StreamProof - ESP функции невидимы на скриншотах/видео/стримах
