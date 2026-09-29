Мод-меню Аркана для ГТА5РП (Маджестик, Россия Онлайн, GTA 5 RP)
Информация о чите
Arcane для GTA 5 RP — новая версия популярного мод-меню, адаптированная для RP-проектов Majestic и RageMP. Продукт предлагает большой набор функций для различных игровых сценариев: от классического Аимбота и красивого ESP до многочисленных дополнительных фич и инструментов для транспорта. Основу боевого функционала составляет мощный Аимбот с большим количеством настроек для игроков и ботов. Визуальная часть представлена информативным ESP с отображением игроков, администраторов, ботов и транспорта, а также гибкой настройкой раздела. Отдельное внимание уделено дополнительным функциям: нет отдачи оружия, мгновенное восстановление здоровья и брони, бесконечная стамина, увеличение урона, разрывные пули, Speed Hack и различные варианты Телепортации — по точке на карте или непосредственно по позиции на экране. Для транспорта предусмотрен большой набор возможностей, включая полноценный редактор физики и тюнинг прямо в меню. Arcane также поддерживает удобный HUD с полезной информацией и систему профилей, благодаря которой можно создавать конфигурации под разные стили игры, быстро переключаться между ними и делиться готовыми настройками.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1, 26H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Majestic, Russia Online, RageMP
Аимбот (Aim Bot)
- Enabled – включает/выключает автоматическое наведение
- Mode – выбор режима работы (при удержании или всегда)
- Aim Key – клавиша активации аимбота
- Prediction – прогнозирует движение цели (упреждение)
- Player Lock – фиксирует аимбот на выбранном игроке
- Target NPCs – позволяет наводиться на NPC
- Target Friends – позволяет наводиться на друзей
- Visible Check – наведение только на игроков в поле зрения
- Aim with Melee Weapons – включает аимбот для оружия ближнего боя
- Aim with Throwable Weapons – включает аимбот для метательного оружия
- Smooth – настраивает плавность наведения
- Max Distance – устанавливает расстояние срабатывания аимбота
- Draw Aim FOV – отображает область действия аимбота в виде окружности
- Hide Aim FOV – скрывает FOV для отключённых типов оружия
- FOV Color – настраивает цвет FOV
- FOV Thickness – настраивает толщину FOV
- FOV Radius – изменяет радиус FOV
- Target Bone Mode – выбор приоритета хитбоксов для аимбота (выбранные кости или ближайшая к прицелу)
- Selected Bone – выбор кости для наведения (голова, шея, грудь, живот)
Players ESP (ВХ Игроки)
- Enabled – включает ESP для игроков
- Visibility Check – определяет видимость игроков
- Admins Color – настраивает цвет отображения администраторов
- Player Info – отображает имя, фракцию, дистанцию и иконку игрока
- Info Color – настраивает цвет информации об игроке
- Health Bar – отображает здоровье в виде полосы с выбором стиля
- Health Text – показывает числовое значение здоровья
- Armor Bar – отображает броню в виде полосы с выбором стиля
- Armor Text – показывает числовое значение брони
- Bars Render Condition – задаёт условие отображения полос: всегда или только если значение не равно нулю
- Bounding Box – отображает прямоугольную или угловую рамку
- Bounding Box Color – настраивает цвет рамки
- Fill Box – добавляет сплошную или градиентную заливку
- Fill Box Color – настраивает цвет заливки
- Skeleton – отображает скелет игрока
- Skeleton Color – настраивает цвет скелета
- Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения
NPC ESP (ВХ Боты)
- Enabled – включает ВХ для NPC
- Visibility Check – определяет видимость NPC
- NPC Info – отображает имя, дистанцию и иконку NPC
- Info Color – настраивает цвет информации о NPC
- Health Bar – отображает здоровье NPC в виде полосы
- Health Text – показывает числовое значение здоровья
- Armor Bar – отображает броню в виде полосы
- Armor Text – показывает числовое значение брони
- Bars Render Condition – задаёт условие отображения полос
- Bounding Box – отображает прямоугольную или угловую рамку
- Bounding Box Color – настраивает цвет рамки
- Fill Box – добавляет сплошную или градиентную заливку
- Fill Box Color – настраивает цвет заливки
- Skeleton – отображает скелет NPC
- Skeleton Color – настраивает цвет скелета
- Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения
Vehicle ESP (ВХ Тачки)
- Network Vehicles – отображает машины других игроков
- NPC Vehicles – отображает транспорт NPC
- Vehicle Info – показывает название, дистанцию и иконку транспорта
- Vehicle Info Color – настраивает цвет информации о транспорте
- Draw Self Vehicle – отображает собственный транспорт
- Draw Empty Vehicles – отображает пустой транспорт
- Network Passengers Render Mode – выбирает режим отображения пассажиров сетевого транспорта
- Network Passengers Info Mode – выбирает краткий или подробный режим информации о пассажирах
- Network Passengers Info Condition – задаёт условие отображения информации о пассажирах
- NPC Passengers Render Mode – выбирает режим отображения пассажиров NPC
- NPC Passengers Info Mode – выбирает краткий или подробный режим информации о пассажирах NPC
- NPC Passengers Info Condition – задаёт условие отображения информации о пассажирах NPC
- Render Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения
Эксплойты (Игрок)
- Instant Death – мгновенно убивает персонажа
- Wanted Level – позволяет изменять уровень розыска
- Health – мгновенно восстанавливает здоровье
- Armor – мгновенно восстанавливает броню
- Stamina – мгновенно восстанавливает выносливость
- Bullets – защищает от урона пулями
- Friends – защищает от урона союзников
- Collision / Fall – защищает от урона при столкновениях и падениях
- Melee – защищает от урона в ближнем бою
- Teleport – позволяет перемещать игрока в указанное место
- To Waypoint Key – клавиша телепортации к установленной метке на карте
- Raycast Teleport Key – клавиша выбора точки на экране и телепортации
- No Spread – отключает разброс оружия
- No Recoil – отключает отдачу оружия
- Extended Damage – увеличивает урон оружия
- Explosive Ammo – добавляет взрывные патроны
- Speedhack – изменяет скорость передвижения (спидхак)
- Speedhack Key – клавиша активации ускорения
- Speedhack Multiplier – настраивает множитель скорости
- Speedhack Mode – выбор режима (при удержании или всегда)
Экслойты (Транспорт)
- Infinite Vehicle Health – сохраняет бесконечную прочность транспорта
- No Collision Damage – отключает урон от столкновений
- No Weapon Damage – отключает урон от оружия
- No Deformation – отключает деформацию транспорта
- No Engine Damage – отключает повреждение двигателя
- No Tire Damage – отключает повреждение шин
- Color Mode – выбирает режим цвета транспорта (Custom, Common Random, Separate Random или Rainbow)
- Configurable Color Mode – выбирает общий или раздельный режим настройки цветов
- Random Color Delay – настраивает задержку смены случайного цвета
- Common Color – задаёт общий цвет
- Primary Color – настраивает основной цвет
- Secondary Color – настраивает дополнительный цвет
- Tire Smoke Color – настраивает цвет дыма от шин
- Neon Color – настраивает цвет неона
- Max Engine – устанавливает максимальное улучшение двигателя
- Max Brakes – устанавливает максимальное улучшение тормозов
- Max Transmission – устанавливает максимальное улучшение трансмиссии
- Max Suspension – устанавливает максимальное улучшение подвески
- Max Armor – устанавливает максимальное улучшение брони
- Max Turbo – устанавливает максимальное улучшение турбо
- Max Headlights – устанавливает максимальное улучшение фар
- Max Neon – устанавливает максимальное улучшение неона
Физика машины (Handling)
- Handling Data – редактирование параметров управления (хэндлиги)
- Read from Vehicle – считывает параметры из транспорта
- Write to Vehicle – применяет параметры к транспорту
- Mass – настраивает массу транспорта
- Gravity – настраивает влияние гравитации
- Downforce Multiplier – изменяет множитель прижимной силы
- Centre of Mass – настраивает положение центра масс по осям X, Y и Z
- Drive Inertia – настраивает инерцию привода
- Upshift – настраивает переключение на повышенную передачу
- Downshift – настраивает переключение на пониженную передачу
- Initial Drive Force – настраивает начальную силу привода
- Drive Max Flat Velocity – устанавливает максимальную скорость
- Initial Drive Max Flat Velocity – устанавливает начальную максимальную скорость
- Brake Force – настраивает силу торможения
- Handbrake Force – настраивает силу ручного тормоза
- Steering Lock – устанавливает максимальный угол поворота
- Traction Curve Max – настраивает максимальное значение кривой сцепления
- Traction Curve Lateral – настраивает боковую кривую сцепления
- Traction Curve Min – настраивает минимальное значение кривой сцепления
- Traction Curve Ratio – настраивает соотношение кривой сцепления
- Traction Spring Delta Max – устанавливает максимальную дельту пружины сцепления
- Traction Spring Delta Max Ratio – настраивает соотношение максимальной дельты пружины сцепления
- Low Speed Traction Loss Multiplier – настраивает потерю сцепления на низкой скорости
- Traction Bias Front – настраивает смещение сцепления вперёд
- Traction Bias Rear – настраивает смещение сцепления назад
- Traction Loss Multiplier – настраивает множитель потери сцепления
- Suspension Force – настраивает силу подвески
- Suspension Compression Damping – настраивает демпфирование сжатия подвески
- Suspension Rebound Damping – настраивает демпфирование отбоя подвески
- Suspension Upper Limit – устанавливает верхний предел подвески
- Suspension Lower Limit – устанавливает нижний предел подвески
- Suspension Raise – настраивает высоту подвески
- Suspension Bias Front – настраивает смещение подвески вперёд
- Suspension Bias Rear – настраивает смещение подвески назад
- Anti-Rollbar Force – настраивает силу стабилизатора поперечной устойчивости
- Anti-Rollbar Bias Front – настраивает смещение стабилизатора вперёд
- Anti-Rollbar Bias Rear – настраивает смещение стабилизатора назад
HUD
- Crosshair – включает кастомный прицел по центру экрана
- Crosshair Color – настраивает цвет прицела
- Crosshair Style – выбирает стиль прицела (плюс, круг, точка, Х, половина, галактический компасс, треугольник)
- Crosshair Size – настраивает размер прицела
- Crosshair Thickness – настраивает толщину прицела
- Reduce ESP Opacity When Hovered – уменьшает прозрачность ESP при наведении
- Show Hover Circle – отображает круг наведения
- Hover Radius – настраивает радиус круга наведения
- Players – отображает игроков в HUD
- Admins – отображает администраторов в HUD
Другие фичи Arcane GTA5RP
- Battle Mode – скрывает отображение лишних категорий ESP по нажатию кнопки (настраивается)
- Menu Key – кнопка открытия мод-меню
- Unload Key – кнопка безопасного отключения из игры
- DPI Scale – настраивает масштаб интерфейса оверлея/ESP
- FPS Limit – устанавливает ограничение FPS оверлея
- Create – создаёт конфигурацию
- Delete – удаляет конфигурацию
- Load – загружает конфигурацию
- Save – сохраняет текущую конфигурацию
- Share – позволяет поделиться конфигурацией
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