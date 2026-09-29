Информация о чите

Arcane для GTA 5 RP — новая версия популярного мод-меню, адаптированная для RP-проектов Majestic и RageMP. Продукт предлагает большой набор функций для различных игровых сценариев: от классического Аимбота и красивого ESP до многочисленных дополнительных фич и инструментов для транспорта. Основу боевого функционала составляет мощный Аимбот с большим количеством настроек для игроков и ботов. Визуальная часть представлена информативным ESP с отображением игроков, администраторов, ботов и транспорта, а также гибкой настройкой раздела. Отдельное внимание уделено дополнительным функциям: нет отдачи оружия, мгновенное восстановление здоровья и брони, бесконечная стамина, увеличение урона, разрывные пули, Speed Hack и различные варианты Телепортации — по точке на карте или непосредственно по позиции на экране. Для транспорта предусмотрен большой набор возможностей, включая полноценный редактор физики и тюнинг прямо в меню. Arcane также поддерживает удобный HUD с полезной информацией и систему профилей, благодаря которой можно создавать конфигурации под разные стили игры, быстро переключаться между ними и делиться готовыми настройками.