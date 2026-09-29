Мод-меню Аркана для ГТА5РП (Маджестик, Россия Онлайн, GTA 5 RP)

Информация о чите

Arcane для GTA 5 RP — новая версия популярного мод-меню, адаптированная для RP-проектов Majestic и RageMP. Продукт предлагает большой набор функций для различных игровых сценариев: от классического Аимбота и красивого ESP до многочисленных дополнительных фич и инструментов для транспорта. Основу боевого функционала составляет мощный Аимбот с большим количеством настроек для игроков и ботов. Визуальная часть представлена информативным ESP с отображением игроков, администраторов, ботов и транспорта, а также гибкой настройкой раздела. Отдельное внимание уделено дополнительным функциям: нет отдачи оружия, мгновенное восстановление здоровья и брони, бесконечная стамина, увеличение урона, разрывные пули, Speed Hack и различные варианты Телепортации — по точке на карте или непосредственно по позиции на экране. Для транспорта предусмотрен большой набор возможностей, включая полноценный редактор физики и тюнинг прямо в меню. Arcane также поддерживает удобный HUD с полезной информацией и систему профилей, благодаря которой можно создавать конфигурации под разные стили игры, быстро переключаться между ними и делиться готовыми настройками.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1, 26H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Majestic, Russia Online, RageMP
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Аимбот (Aim Bot)

  • Enabled – включает/выключает автоматическое наведение
  • Mode – выбор режима работы (при удержании или всегда)
  • Aim Key – клавиша активации аимбота
  • Prediction – прогнозирует движение цели (упреждение)
  • Player Lock – фиксирует аимбот на выбранном игроке
  • Target NPCs – позволяет наводиться на NPC
  • Target Friends – позволяет наводиться на друзей
  • Visible Check – наведение только на игроков в поле зрения
  • Aim with Melee Weapons – включает аимбот для оружия ближнего боя
  • Aim with Throwable Weapons – включает аимбот для метательного оружия
  • Smooth – настраивает плавность наведения
  • Max Distance – устанавливает расстояние срабатывания аимбота
  • Draw Aim FOV – отображает область действия аимбота в виде окружности
  • Hide Aim FOV – скрывает FOV для отключённых типов оружия
  • FOV Color – настраивает цвет FOV
  • FOV Thickness – настраивает толщину FOV
  • FOV Radius – изменяет радиус FOV
  • Target Bone Mode – выбор приоритета хитбоксов для аимбота (выбранные кости или ближайшая к прицелу)
  • Selected Bone – выбор кости для наведения (голова, шея, грудь, живот)

Players ESP (ВХ Игроки)

  • Enabled – включает ESP для игроков
  • Visibility Check – определяет видимость игроков
  • Admins Color – настраивает цвет отображения администраторов
  • Player Info – отображает имя, фракцию, дистанцию и иконку игрока
  • Info Color – настраивает цвет информации об игроке
  • Health Bar – отображает здоровье в виде полосы с выбором стиля
  • Health Text – показывает числовое значение здоровья
  • Armor Bar – отображает броню в виде полосы с выбором стиля
  • Armor Text – показывает числовое значение брони
  • Bars Render Condition – задаёт условие отображения полос: всегда или только если значение не равно нулю
  • Bounding Box – отображает прямоугольную или угловую рамку
  • Bounding Box Color – настраивает цвет рамки
  • Fill Box – добавляет сплошную или градиентную заливку
  • Fill Box Color – настраивает цвет заливки
  • Skeleton – отображает скелет игрока
  • Skeleton Color – настраивает цвет скелета
  • Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения

NPC ESP (ВХ Боты)

  • Enabled – включает ВХ для NPC
  • Visibility Check – определяет видимость NPC
  • NPC Info – отображает имя, дистанцию и иконку NPC
  • Info Color – настраивает цвет информации о NPC
  • Health Bar – отображает здоровье NPC в виде полосы
  • Health Text – показывает числовое значение здоровья
  • Armor Bar – отображает броню в виде полосы
  • Armor Text – показывает числовое значение брони
  • Bars Render Condition – задаёт условие отображения полос
  • Bounding Box – отображает прямоугольную или угловую рамку
  • Bounding Box Color – настраивает цвет рамки
  • Fill Box – добавляет сплошную или градиентную заливку
  • Fill Box Color – настраивает цвет заливки
  • Skeleton – отображает скелет NPC
  • Skeleton Color – настраивает цвет скелета
  • Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения

Vehicle ESP (ВХ Тачки)

  • Network Vehicles – отображает машины других игроков
  • NPC Vehicles – отображает транспорт NPC
  • Vehicle Info – показывает название, дистанцию и иконку транспорта
  • Vehicle Info Color – настраивает цвет информации о транспорте
  • Draw Self Vehicle – отображает собственный транспорт
  • Draw Empty Vehicles – отображает пустой транспорт
  • Network Passengers Render Mode – выбирает режим отображения пассажиров сетевого транспорта
  • Network Passengers Info Mode – выбирает краткий или подробный режим информации о пассажирах
  • Network Passengers Info Condition – задаёт условие отображения информации о пассажирах
  • NPC Passengers Render Mode – выбирает режим отображения пассажиров NPC
  • NPC Passengers Info Mode – выбирает краткий или подробный режим информации о пассажирах NPC
  • NPC Passengers Info Condition – задаёт условие отображения информации о пассажирах NPC
  • Render Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения

Эксплойты (Игрок)

  • Instant Death – мгновенно убивает персонажа
  • Wanted Level – позволяет изменять уровень розыска
  • Health – мгновенно восстанавливает здоровье
  • Armor – мгновенно восстанавливает броню
  • Stamina – мгновенно восстанавливает выносливость
  • Bullets – защищает от урона пулями
  • Friends – защищает от урона союзников
  • Collision / Fall – защищает от урона при столкновениях и падениях
  • Melee – защищает от урона в ближнем бою
  • Teleport – позволяет перемещать игрока в указанное место
  • To Waypoint Key – клавиша телепортации к установленной метке на карте
  • Raycast Teleport Key – клавиша выбора точки на экране и телепортации
  • No Spread – отключает разброс оружия
  • No Recoil – отключает отдачу оружия
  • Extended Damage – увеличивает урон оружия
  • Explosive Ammo – добавляет взрывные патроны
  • Speedhack – изменяет скорость передвижения (спидхак)
  • Speedhack Key – клавиша активации ускорения
  • Speedhack Multiplier – настраивает множитель скорости
  • Speedhack Mode – выбор режима (при удержании или всегда)

Экслойты (Транспорт)

  • Infinite Vehicle Health – сохраняет бесконечную прочность транспорта
  • No Collision Damage – отключает урон от столкновений
  • No Weapon Damage – отключает урон от оружия
  • No Deformation – отключает деформацию транспорта
  • No Engine Damage – отключает повреждение двигателя
  • No Tire Damage – отключает повреждение шин
  • Color Mode – выбирает режим цвета транспорта (Custom, Common Random, Separate Random или Rainbow)
  • Configurable Color Mode – выбирает общий или раздельный режим настройки цветов
  • Random Color Delay – настраивает задержку смены случайного цвета
  • Common Color – задаёт общий цвет
  • Primary Color – настраивает основной цвет
  • Secondary Color – настраивает дополнительный цвет
  • Tire Smoke Color – настраивает цвет дыма от шин
  • Neon Color – настраивает цвет неона
  • Max Engine – устанавливает максимальное улучшение двигателя
  • Max Brakes – устанавливает максимальное улучшение тормозов
  • Max Transmission – устанавливает максимальное улучшение трансмиссии
  • Max Suspension – устанавливает максимальное улучшение подвески
  • Max Armor – устанавливает максимальное улучшение брони
  • Max Turbo – устанавливает максимальное улучшение турбо
  • Max Headlights – устанавливает максимальное улучшение фар
  • Max Neon – устанавливает максимальное улучшение неона

Физика машины (Handling)

  • Handling Data – редактирование параметров управления (хэндлиги)
  • Read from Vehicle – считывает параметры из транспорта
  • Write to Vehicle – применяет параметры к транспорту
  • Mass – настраивает массу транспорта
  • Gravity – настраивает влияние гравитации
  • Downforce Multiplier – изменяет множитель прижимной силы
  • Centre of Mass – настраивает положение центра масс по осям X, Y и Z
  • Drive Inertia – настраивает инерцию привода
  • Upshift – настраивает переключение на повышенную передачу
  • Downshift – настраивает переключение на пониженную передачу
  • Initial Drive Force – настраивает начальную силу привода
  • Drive Max Flat Velocity – устанавливает максимальную скорость
  • Initial Drive Max Flat Velocity – устанавливает начальную максимальную скорость
  • Brake Force – настраивает силу торможения
  • Handbrake Force – настраивает силу ручного тормоза
  • Steering Lock – устанавливает максимальный угол поворота
  • Traction Curve Max – настраивает максимальное значение кривой сцепления
  • Traction Curve Lateral – настраивает боковую кривую сцепления
  • Traction Curve Min – настраивает минимальное значение кривой сцепления
  • Traction Curve Ratio – настраивает соотношение кривой сцепления
  • Traction Spring Delta Max – устанавливает максимальную дельту пружины сцепления
  • Traction Spring Delta Max Ratio – настраивает соотношение максимальной дельты пружины сцепления
  • Low Speed Traction Loss Multiplier – настраивает потерю сцепления на низкой скорости
  • Traction Bias Front – настраивает смещение сцепления вперёд
  • Traction Bias Rear – настраивает смещение сцепления назад
  • Traction Loss Multiplier – настраивает множитель потери сцепления
  • Suspension Force – настраивает силу подвески
  • Suspension Compression Damping – настраивает демпфирование сжатия подвески
  • Suspension Rebound Damping – настраивает демпфирование отбоя подвески
  • Suspension Upper Limit – устанавливает верхний предел подвески
  • Suspension Lower Limit – устанавливает нижний предел подвески
  • Suspension Raise – настраивает высоту подвески
  • Suspension Bias Front – настраивает смещение подвески вперёд
  • Suspension Bias Rear – настраивает смещение подвески назад
  • Anti-Rollbar Force – настраивает силу стабилизатора поперечной устойчивости
  • Anti-Rollbar Bias Front – настраивает смещение стабилизатора вперёд
  • Anti-Rollbar Bias Rear – настраивает смещение стабилизатора назад

HUD

  • Crosshair – включает кастомный прицел по центру экрана
  • Crosshair Color – настраивает цвет прицела
  • Crosshair Style – выбирает стиль прицела (плюс, круг, точка, Х, половина, галактический компасс, треугольник)
  • Crosshair Size – настраивает размер прицела
  • Crosshair Thickness – настраивает толщину прицела
  • Reduce ESP Opacity When Hovered – уменьшает прозрачность ESP при наведении
  • Show Hover Circle – отображает круг наведения
  • Hover Radius – настраивает радиус круга наведения
  • Players – отображает игроков в HUD
  • Admins – отображает администраторов в HUD

Другие фичи Arcane GTA5RP

  • Battle Mode – скрывает отображение лишних категорий ESP по нажатию кнопки (настраивается)
  • Menu Key – кнопка открытия мод-меню
  • Unload Key – кнопка безопасного отключения из игры
  • DPI Scale – настраивает масштаб интерфейса оверлея/ESP
  • FPS Limit – устанавливает ограничение FPS оверлея
  • Create – создаёт конфигурацию
  • Delete – удаляет конфигурацию
  • Load – загружает конфигурацию
  • Save – сохраняет текущую конфигурацию
  • Share – позволяет поделиться конфигурацией
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