Arcane Delta Force (Аркейн Дельта Форс)
Информация о чите
Приватный Чит Arcane для Delta Force – твое скрытое преимущество на поле боя! Этот приватный софт дает тебе полный контроль над ситуацией: с Player ESP ты видишь всех противников даже через стены, а Loot ESP моментально подсвечивает ценную добычу на карте. Больше никаких неожиданных столкновений и пропущенных трофеев – только четкая тактика и уверенные действия. Мы сделали ставку на максимальную безопасность: чит аркейн использует продвинутые методы обхода античита, что сводит риск бана к минимуму. Полная поддержка StreamProof гарантирует, что софт остается невидимым не только в игре, но и на записях экрана, стримах и видео – идеально для контент-мейкеров. Arcane – это не просто ESP, а продуманный инструмент для тех, кто ценит stealth-геймплей и хочет доминировать без лишнего риска. Доступная цена без компромиссов в качестве: стабильная работа, регулярные обновления и надежная защита. Попробуй Arcane и играй в Delta Force на другом уровне – где ты всегда на шаг впереди!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Player ESP (Wallhack)
- Player ESP - показывать игроков с помощью ВХ
- Bots ESP - показывать ботов с помощью ВХ
- 2D Box - есп в виде 2Д коробок
- Filled Box - заливка фона коробок темным прозрачным фоном
- Health Bar - показывать хп игроков с помощью индикатора
- Line ESP - вх в виде линий
- Skeleton - есп в виде скелетов
- Nickname - имена игроков
- Visible Check - показывать цели за стеной и в прямой видимости разными цветами
- Draw Teammates - включить ВХ для отображения союзников
- Draw Knocked - показ нокнутых игроков
- Distance - расстояние в метрах до целей
- Max Distance - дальность работы ЕСП
Loot ESP (Предметы, Трупы, Контейнеры)
- Items - показывать различный лут с помощью ESP
- Corpses - трупы игроков
- Containers - различные ящики с лутом
- Computers - отображение компьютеров
- Safes - показывать сейфы
- Small Safes - маленькие сейфы
- Names - названия отображаемых предметов
- Distance - расстояние до предметов
- Max Distance - дальность работы Loot ESP
Misc (Другие Возможности Delta Force Arcane)
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана
- Language (Russian, English, Chinese) - меню чита Arcane для Delta Force поддерживает 3 языка (Русский, Английский, Китайский)
- Custom Colors - вы можете выбирать цвета для большинства визуальных элементов софта
- Stream Proof - чит полностью невидим для скриншотов экрана, записи видео и стримов