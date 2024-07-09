Arcane Delta Force (Аркейн Дельта Форс)

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Информация о чите

Приватный Чит Arcane для Delta Force – твое скрытое преимущество на поле боя! Этот приватный софт дает тебе полный контроль над ситуацией: с Player ESP ты видишь всех противников даже через стены, а Loot ESP моментально подсвечивает ценную добычу на карте. Больше никаких неожиданных столкновений и пропущенных трофеев – только четкая тактика и уверенные действия. Мы сделали ставку на максимальную безопасность: чит аркейн использует продвинутые методы обхода античита, что сводит риск бана к минимуму. Полная поддержка StreamProof гарантирует, что софт остается невидимым не только в игре, но и на записях экрана, стримах и видео – идеально для контент-мейкеров. Arcane – это не просто ESP, а продуманный инструмент для тех, кто ценит stealth-геймплей и хочет доминировать без лишнего риска. Доступная цена без компромиссов в качестве: стабильная работа, регулярные обновления и надежная защита. Попробуй Arcane и играй в Delta Force на другом уровне – где ты всегда на шаг впереди!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Player ESP (Wallhack)

  • Player ESP - показывать игроков с помощью ВХ
  • Bots ESP - показывать ботов с помощью ВХ
  • 2D Box - есп в виде 2Д коробок
  • Filled Box - заливка фона коробок темным прозрачным фоном
  • Health Bar - показывать хп игроков с помощью индикатора
  • Line ESP - вх в виде линий
  • Skeleton - есп в виде скелетов
  • Nickname - имена игроков
  • Visible Check - показывать цели за стеной и в прямой видимости разными цветами
  • Draw Teammates - включить ВХ для отображения союзников
  • Draw Knocked - показ нокнутых игроков
  • Distance - расстояние в метрах до целей
  • Max Distance - дальность работы ЕСП

Loot ESP (Предметы, Трупы, Контейнеры)

  • Items - показывать различный лут с помощью ESP
  • Corpses - трупы игроков
  • Containers - различные ящики с лутом
  • Computers - отображение компьютеров
  • Safes - показывать сейфы
  • Small Safes - маленькие сейфы
  • Names - названия отображаемых предметов
  • Distance - расстояние до предметов
  • Max Distance - дальность работы Loot ESP

Misc (Другие Возможности Delta Force Arcane)

  • Crosshair - статичный прицел посередине экрана
  • Language (Russian, English, Chinese) - меню чита Arcane для Delta Force поддерживает 3 языка (Русский, Английский, Китайский)
  • Custom Colors - вы можете выбирать цвета для большинства визуальных элементов софта
  • Stream Proof - чит полностью невидим для скриншотов экрана, записи видео и стримов