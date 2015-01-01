Аркейн для Грей Зон Варфаер (Arcane GZW)
Информация о чите
Arcane — это качественный и проверенный временем приватный чит для Gray Zone Warfare, разработанный с упором на удобство, функциональность и визуальный комфорт. Разработчик Arcane традиционно радует продуманным подходом: фирменное меню выглядит стильно, интуитивно понятно и идеально подходит как для новичков, так и для опытных игроков. Основу функционала составляет продвинутый аимбот с двумя режимами работы. Векторный аим отлично подойдёт для легитного и аккуратного стиля игры, а Silent Aim обеспечивает максимально жёсткую и при этом точную стрельбу. Все параметры гибко настраиваются под индивидуальный стиль боя и тип оружия. ESP / WallHack выполнен в современном визуальном стиле и отображает вражеских игроков, ботов, нокнутых целей и союзников. Большое количество настроек позволяет детально кастомизировать визуалы, не перегружая экран. Дополняет функционал проработанный Loot ESP, показывающий полезные предметы, объекты, их стоимость, расстояние и статус контейнеров. Также в Arcane присутствуют радар с гибкой настройкой, No Recoil, No Sway, кастомный прицел и Battle Mode, отключающий весь лишний ESP и оставляющий только информацию по игрокам. Arcane — одно из лучших решений для уверенной и комфортной игры в GZW.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)
- Enable - включить/выключить аимбот
- Aim Mode - режим работы аимбота (работает всегда, при удержании кнопки)
- Aim Type - тип работы аима на цели (векторный, сайлент)
- Bones - выбор целей по которым работает аимбот (игроки, боты, команда, нокнутые)
- Bones Priority - принцип выбора кости для аима (выбранные, ближайшая к прицелу, рандомно)
- Aim Key - кнопки для активации аимбота (удерживать)
- Prediction - учитывать траекторию движения цели при аиме
- Visible Check - аим только по целям в зоне видимости (вне преград)
- Draw FOV - показать область действия аимбота
- FOV - рабочая область действия для аимбота
- Smooth - уровень сглаживания движений аимбота (вектор)
- Max Distance - максимальное расстояние работы аимбота
Visuals (ВХ)
- Box - ВХ в виде боксов/коробок
- Box Style - тип оформления боксов (коробка, углы)
- Filled Box - заливка боксов для лучшей видимости
- Filled Style - внешний вид заливки боксов (статичный цвет, градиент)
- Visible Check - видимые/невидимые игроки окрашены разными цветами
- Skeleton - ВХ в виде скелетов
- Snaplines - ВХ в виде линий до целей
- Health - показывать ХП игроков в виде полоски
- Rank - показывать ранг игроков
- Name - показывать ники игроков
- Distance - отображать расстояние до целей в метрах
- Draw BOTS - показывать ботов
- Draw Coma - показывать нокнутых игроков
- Draw Teammates - показывать союзников
- Draw Corpses - отображать тела убитых игроков
- Bot Transpenency - степень прозрачности ВХ на ботов
- Max Distance - дальность работы ЕСП на цели
Loot ESP (ВХ Предметы)
- Loot ESP - ВХ отображающий различные предметы и объекты окружения
- Show Distance - показывать расстояние до объекта/предмета в метрах
- Show Price - показывать стоимость предмета
- Show Container State - показывает статус контейнера (закрыт/открыт)
- Вертолеты
- Оружие
- Части оружия
- Патроны
- Медицина
- Броня
- Экипировка
- Контейнеры
- Провизия
- Общие предметы
- Отслеживаемые предметы
- Другие предметы
Другие функции Arcane GZW
- Radar - радар отображающий игроков в отдельном окне (настраивается)
- Crosshair - включить статичный прицел по центру экрана (настраивается)
- No Recoil - отключить отдачу у оружия
- No Sway - убрать эффект тряски оружия при стрельбе
- Time Changer - возможность установить любое время суток в игре
- Menu Key - можно назначить клавишу для вызова меню чита
- Unload Key - можно назначить клавишу для безопасного выключения чита из игры
- Battle Mode - при активации выключает весь ВХ оставляя только ЕСП на игроков
- Configs - система профилей с настройками под разные стили игры
- Language - меню Аркейн поддерживает 3 языка (английский, русский, китайский)
- Theme - на выбор доступно две темы оформления (светлая, темная)
