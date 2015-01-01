Информация о чите

Arcane — это качественный и проверенный временем приватный чит для Gray Zone Warfare, разработанный с упором на удобство, функциональность и визуальный комфорт. Разработчик Arcane традиционно радует продуманным подходом: фирменное меню выглядит стильно, интуитивно понятно и идеально подходит как для новичков, так и для опытных игроков. Основу функционала составляет продвинутый аимбот с двумя режимами работы. Векторный аим отлично подойдёт для легитного и аккуратного стиля игры, а Silent Aim обеспечивает максимально жёсткую и при этом точную стрельбу. Все параметры гибко настраиваются под индивидуальный стиль боя и тип оружия. ESP / WallHack выполнен в современном визуальном стиле и отображает вражеских игроков, ботов, нокнутых целей и союзников. Большое количество настроек позволяет детально кастомизировать визуалы, не перегружая экран. Дополняет функционал проработанный Loot ESP, показывающий полезные предметы, объекты, их стоимость, расстояние и статус контейнеров. Также в Arcane присутствуют радар с гибкой настройкой, No Recoil, No Sway, кастомный прицел и Battle Mode, отключающий весь лишний ESP и оставляющий только информацию по игрокам. Arcane — одно из лучших решений для уверенной и комфортной игры в GZW.