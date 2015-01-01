Аркейн для Грей Зон Варфаер (Arcane GZW)

Информация о чите

Arcane — это качественный и проверенный временем приватный чит для Gray Zone Warfare, разработанный с упором на удобство, функциональность и визуальный комфорт. Разработчик Arcane традиционно радует продуманным подходом: фирменное меню выглядит стильно, интуитивно понятно и идеально подходит как для новичков, так и для опытных игроков. Основу функционала составляет продвинутый аимбот с двумя режимами работы. Векторный аим отлично подойдёт для легитного и аккуратного стиля игры, а Silent Aim обеспечивает максимально жёсткую и при этом точную стрельбу. Все параметры гибко настраиваются под индивидуальный стиль боя и тип оружия. ESP / WallHack выполнен в современном визуальном стиле и отображает вражеских игроков, ботов, нокнутых целей и союзников. Большое количество настроек позволяет детально кастомизировать визуалы, не перегружая экран. Дополняет функционал проработанный Loot ESP, показывающий полезные предметы, объекты, их стоимость, расстояние и статус контейнеров. Также в Arcane присутствуют радар с гибкой настройкой, No Recoil, No Sway, кастомный прицел и Battle Mode, отключающий весь лишний ESP и оставляющий только информацию по игрокам. Arcane — одно из лучших решений для уверенной и комфортной игры в GZW.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)

  • Enable - включить/выключить аимбот
  • Aim Mode - режим работы аимбота (работает всегда, при удержании кнопки)
  • Aim Type - тип работы аима на цели (векторный, сайлент)
  • Bones - выбор целей по которым работает аимбот (игроки, боты, команда, нокнутые)
  • Bones Priority - принцип выбора кости для аима (выбранные, ближайшая к прицелу, рандомно)
  • Aim Key - кнопки для активации аимбота (удерживать)
  • Prediction - учитывать траекторию движения цели при аиме
  • Visible Check - аим только по целям в зоне видимости (вне преград)
  • Draw FOV - показать область действия аимбота
  • FOV - рабочая область действия для аимбота
  • Smooth - уровень сглаживания движений аимбота (вектор)
  • Max Distance - максимальное расстояние работы аимбота

Visuals (ВХ)

  • Box - ВХ в виде боксов/коробок
  • Box Style - тип оформления боксов (коробка, углы)
  • Filled Box - заливка боксов для лучшей видимости
  • Filled Style - внешний вид заливки боксов (статичный цвет, градиент)
  • Visible Check - видимые/невидимые игроки окрашены разными цветами
  • Skeleton - ВХ в виде скелетов
  • Snaplines - ВХ в виде линий до целей
  • Health - показывать ХП игроков в виде полоски
  • Rank - показывать ранг игроков
  • Name - показывать ники игроков
  • Distance - отображать расстояние до целей в метрах
  • Draw BOTS - показывать ботов
  • Draw Coma - показывать нокнутых игроков
  • Draw Teammates - показывать союзников
  • Draw Corpses - отображать тела убитых игроков
  • Bot Transpenency - степень прозрачности ВХ на ботов
  • Max Distance - дальность работы ЕСП на цели

Loot ESP (ВХ Предметы)

  • Loot ESP - ВХ отображающий различные предметы и объекты окружения
  • Show Distance - показывать расстояние до объекта/предмета в метрах
  • Show Price - показывать стоимость предмета
  • Show Container State - показывает статус контейнера (закрыт/открыт)
  • Вертолеты
  • Оружие
  • Части оружия
  • Патроны
  • Медицина
  • Броня
  • Экипировка
  • Контейнеры
  • Провизия
  • Общие предметы
  • Отслеживаемые предметы
  • Другие предметы

Другие функции Arcane GZW

  • Radar - радар отображающий игроков в отдельном окне (настраивается)
  • Crosshair - включить статичный прицел по центру экрана (настраивается)
  • No Recoil - отключить отдачу у оружия
  • No Sway - убрать эффект тряски оружия при стрельбе
  • Time Changer - возможность установить любое время суток в игре
  • Menu Key - можно назначить клавишу для вызова меню чита
  • Unload Key - можно назначить клавишу для безопасного выключения чита из игры
  • Battle Mode - при активации выключает весь ВХ оставляя только ЕСП на игроков
  • Configs - система профилей с настройками под разные стили игры
  • Language - меню Аркейн поддерживает 3 языка (английский, русский, китайский)
  • Theme - на выбор доступно две темы оформления (светлая, темная)

