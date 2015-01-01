Arcane для The Midnight Walkers (Аркана Миднайт Волкерс)
Информация о чите
Arcane — это продвинутый и надёжный приватный софт для The Midnight Walkers от известного разработчика. Решение отлично подойдёт как для PvP-сражений с другими игроками, так и для уверенной игры против зомби, предоставляя полный контроль над ситуацией без перегруженного интерфейса. В основе функционала находится векторный аимбот с гибкой настройкой. Вы можете выбирать цели (игроки и/или монстры), кости наведения, режим работы аима (постоянно или по удержанию), адаптивный FOV, плавность, максимальную дистанцию и проверку видимости. Аим работает аккуратно и естественно, позволяя подстроить его под легитный или более уверенный стиль игры. ESP / WallHack реализован максимально детализировано. Отдельно настраивается отображение игроков и монстров: 2D-боксы, заливки, линии взгляда, линии к целям, скелеты, ники, дистанция и здоровье в разных форматах. Также присутствует Items ESP для отображения предметов и лут-контейнеров с настройкой дистанции. Для концентрации в бою предусмотрен Battle Mode — по нажатию клавиши можно отключить весь лишний ESP, оставив только нужную информацию, например ВХ на игроков. Меню Arcane поддерживает три языка (RU / EN / CN), тёмную и светлую темы, настройку DPI и FPS, а система конфигов позволяет сохранять профили под разные стили игры. Arcane — сбалансированное и удобное решение для комфортной игры в The Midnight Walkers.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)
- Enable – включает или отключает аимбот
- Aim Key – клавиша активации аима
- Target – выбор цели аима: игроки или монстры
- Aim Mode – режим работы аима: всегда или при удержании клавиши
- Bone – выбор кости для наведения: голова, шея или тело
- Adaptive FOV – автоматически изменяет размер FOV
- Visible Check – наводится только на видимые цели
- Draw FOV Border – отображает границу круга FOV
- Draw FOV Background – отображает заливку круга FOV
- FOV Size – настраивает размер круга FOV
- Smooth – регулирует плавность наведения
- Max Distance – максимальная дистанция работы аима
ESP (Игроки и Зомби)
- Bounding Box – отображает 2D бокс вокруг игроков/зомби
- Box Style – выбор стиля бокса: обычный или по углам
- Fill Box – включает заливку бокса
- Fill Style – выбор типа заливки бокса: статическая или градиентная
- Skeleton – отображает скелет игрока
- Skeleton Thickness – настраивает толщину скелета
- View Line – отображает направление взгляда игрока
- Snapline – рисует линии от вас к игрокам
- Health Bar – отображает полосу здоровья игрока
- Health Text – отображает здоровье в числовом виде
- Health Style – выбор типа отображения здоровья
- Name – отображает имя игрока/зомби
- Distance – показывает дистанцию до игрока
- Visible Check – отмечать видимых игроков другим цветом
- Max Distance – максимальная дистанция отображения ESP
Items ESP (ВХ Предметы)
- Distance – отображает дистанцию до предметов
- Max Distance – максимальная дистанция отображения предметов
- Dropped Items – отображает выброшенные предметы
- Lootable Containers – отображает контейнеры с лутом
Другие фичи Arcane Midnight Walkers
- Menu Key – клавиша открытия меню
- Unload Key – клавиша выгрузки софта
- Crosshair – включить кастомный прицел
- Battle Mode – выключить весь лишний ESP и оставить только отображение игроков
- Language – поддерживается несколько языков: английский, китайский, русский
- Configs – система профилей для создания и загрузки своих настроек
