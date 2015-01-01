Arcane для The Midnight Walkers (Аркана Миднайт Волкерс)

Информация о чите

Arcane — это продвинутый и надёжный приватный софт для The Midnight Walkers от известного разработчика. Решение отлично подойдёт как для PvP-сражений с другими игроками, так и для уверенной игры против зомби, предоставляя полный контроль над ситуацией без перегруженного интерфейса. В основе функционала находится векторный аимбот с гибкой настройкой. Вы можете выбирать цели (игроки и/или монстры), кости наведения, режим работы аима (постоянно или по удержанию), адаптивный FOV, плавность, максимальную дистанцию и проверку видимости. Аим работает аккуратно и естественно, позволяя подстроить его под легитный или более уверенный стиль игры. ESP / WallHack реализован максимально детализировано. Отдельно настраивается отображение игроков и монстров: 2D-боксы, заливки, линии взгляда, линии к целям, скелеты, ники, дистанция и здоровье в разных форматах. Также присутствует Items ESP для отображения предметов и лут-контейнеров с настройкой дистанции. Для концентрации в бою предусмотрен Battle Mode — по нажатию клавиши можно отключить весь лишний ESP, оставив только нужную информацию, например ВХ на игроков. Меню Arcane поддерживает три языка (RU / EN / CN), тёмную и светлую темы, настройку DPI и FPS, а система конфигов позволяет сохранять профили под разные стили игры. Arcane — сбалансированное и удобное решение для комфортной игры в The Midnight Walkers.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)

  • Enable – включает или отключает аимбот
  • Aim Key – клавиша активации аима
  • Target – выбор цели аима: игроки или монстры
  • Aim Mode – режим работы аима: всегда или при удержании клавиши
  • Bone – выбор кости для наведения: голова, шея или тело
  • Adaptive FOV – автоматически изменяет размер FOV
  • Visible Check – наводится только на видимые цели
  • Draw FOV Border – отображает границу круга FOV
  • Draw FOV Background – отображает заливку круга FOV
  • FOV Size – настраивает размер круга FOV
  • Smooth – регулирует плавность наведения
  • Max Distance – максимальная дистанция работы аима

ESP (Игроки и Зомби)

  • Bounding Box – отображает 2D бокс вокруг игроков/зомби
  • Box Style – выбор стиля бокса: обычный или по углам
  • Fill Box – включает заливку бокса
  • Fill Style – выбор типа заливки бокса: статическая или градиентная
  • Skeleton – отображает скелет игрока
  • Skeleton Thickness – настраивает толщину скелета
  • View Line – отображает направление взгляда игрока
  • Snapline – рисует линии от вас к игрокам
  • Health Bar – отображает полосу здоровья игрока
  • Health Text – отображает здоровье в числовом виде
  • Health Style – выбор типа отображения здоровья
  • Name – отображает имя игрока/зомби
  • Distance – показывает дистанцию до игрока
  • Visible Check – отмечать видимых игроков другим цветом
  • Max Distance – максимальная дистанция отображения ESP

Items ESP (ВХ Предметы)

  • Distance – отображает дистанцию до предметов
  • Max Distance – максимальная дистанция отображения предметов
  • Dropped Items – отображает выброшенные предметы
  • Lootable Containers – отображает контейнеры с лутом

Другие фичи Arcane Midnight Walkers

  • Menu Key – клавиша открытия меню
  • Unload Key – клавиша выгрузки софта
  • Crosshair – включить кастомный прицел
  • Battle Mode – выключить весь лишний ESP и оставить только отображение игроков
  • Language – поддерживается несколько языков: английский, китайский, русский
  • Configs – система профилей для создания и загрузки своих настроек

