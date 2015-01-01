Информация о чите

Arcane — это продвинутый и надёжный приватный софт для The Midnight Walkers от известного разработчика. Решение отлично подойдёт как для PvP-сражений с другими игроками, так и для уверенной игры против зомби, предоставляя полный контроль над ситуацией без перегруженного интерфейса. В основе функционала находится векторный аимбот с гибкой настройкой. Вы можете выбирать цели (игроки и/или монстры), кости наведения, режим работы аима (постоянно или по удержанию), адаптивный FOV, плавность, максимальную дистанцию и проверку видимости. Аим работает аккуратно и естественно, позволяя подстроить его под легитный или более уверенный стиль игры. ESP / WallHack реализован максимально детализировано. Отдельно настраивается отображение игроков и монстров: 2D-боксы, заливки, линии взгляда, линии к целям, скелеты, ники, дистанция и здоровье в разных форматах. Также присутствует Items ESP для отображения предметов и лут-контейнеров с настройкой дистанции. Для концентрации в бою предусмотрен Battle Mode — по нажатию клавиши можно отключить весь лишний ESP, оставив только нужную информацию, например ВХ на игроков. Меню Arcane поддерживает три языка (RU / EN / CN), тёмную и светлую темы, настройку DPI и FPS, а система конфигов позволяет сохранять профили под разные стили игры. Arcane — сбалансированное и удобное решение для комфортной игры в The Midnight Walkers.