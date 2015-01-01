Аркана Меню на Конан Эксайл (Arcane Conan Exiles)
Информация о чите
Arcane для Conan Exiles — современный приватный софт от проверенного разработчика Arcane, объединивший все необходимые функции для комфортного PvP, фарма и исследования огромного мира Конана. Чит одинаково хорошо подойдет как новичкам, так и опытным игрокам благодаря гибкой системе настроек и удобному интерфейсу. Основу функционала составляет настраиваемый аимбот с поддержкой разных типов целей, адаптивным FOV и плавной системой наведения. Не менее впечатляюще реализован ESP: отдельно настраиваются игроки, рабы (NPC), животные и предметы, при этом каждая категория имеет собственные параметры отображения, стили боксов, полосы здоровья, линии обзора и фильтры дистанции. Особое внимание уделено Items ESP, где отдельно вынесены рабочие станции, ремесленные объекты, десятки разновидностей сундуков, контейнеров и выпавших предметов. Для быстрого перемещения по миру предусмотрен SpeedHack, а FOV Changer позволяет значительно расширить обзор. Во время PvP достаточно активировать Battle Mode, чтобы мгновенно скрыть ненужные категории ESP и оставить только самую важную информацию. Дополняют возможности поддержка трех языков, система конфигов, настройка тем оформления, масштабирование интерфейса и множество мелких функций, делающих использование Arcane максимально удобным.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: AMD & INTEL
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam, Xbox (Microsoft Store), Epic Games
Аимбот (Aim Bot)
- Enable – включает аимбот для автоматического наведения на выбранные цели
- Aim Key – назначает горячую клавишу активации аимбота (удерживать)
- Max Distance – задает максимальную дистанцию на которой будет выполняться захват целей
- Target – позволяет выбрать категории целей для аимбота (игроки, дикие животные, гуманоиды)
- Bone – определяет часть тела в которую будет выполняться наведение (голова, шея, корпус, таз)
- Adaptive FOV – автоматически изменяет радиус области захвата в зависимости от дистанции до цели
- Draw FOV Border – отображает границу рабочей области аимбота на экране
- Draw FOV Background – заполняет область FOV полупрозрачным фоном для лучшей визуализации
- FOV Size – регулирует размер области внутри которой аимбот будет искать цели
- Smoothness – настраивает плавность/резкость наведения делая
ВХ Игроки (Players ESP)
- Bounding Box – отображает обводку модели игрока (полная рамка, только углы)
- Fill Box – заполняет внутреннюю область бокса цветом (сплошная заливка, градиент)
- Health Bar – отображает полосу здоровья рядом с моделью игрока (сплошной цвет, в зависимости от уровня здоровья, градиент)
- Health Text – выводит числовое значение здоровья
- Skeleton – отображает скелет модели игрока с возможностью настройки толщины линий и отображения круга головы
- Thickness – регулирует толщину линий скелета
- View Line – отображает линию направления взгляда игрока с настройкой начального и конечного цвета
- Line to Enemy – рисует линию от игрока до противника с возможностью выбора цвета и точки начала линии
- Name – отображает никнейм игрока
- Distance – показывает расстояние до игрока
- ESP Style – изменяет стиль отображения информации (с фоном, без фона)
- Max Distance – задает максимальную дистанцию, на которой будет отображаться ESP игроков
ВХ Животные (Wildlife ESP)
- Bounding Box – отображает обводку модели животного (полная рамка, только углы)
- Fill Box – заполняет внутреннюю область бокса цветом (сплошная заливка, градиент)
- Health Bar – отображает полосу здоровья рядом с моделью животного (сплошной цвет, в зависимости от уровня здоровья, градиент)
- Health Text – выводит числовое значение здоровья
- Line to Enemy – рисует линию от игрока до животного с возможностью выбора цвета и точки начала линии
- Name – отображает название животного
- Distance – показывает расстояние до животного
- ESP Style – изменяет стиль отображения информации (с фоном, без фона)
- Max Distance – задает максимальную дистанцию на которой будет отображаться ESP животных
ВХ Рабы (Human NPC ESP)
- Bounding Box – отображает обводку модели NPC (полная рамка, только углы)
- Fill Box – заполняет внутреннюю область бокса цветом (сплошная заливка, градиент)
- Health Bar – отображает полосу здоровья рядом с NPC (сплошной цвет, в зависимости от уровня здоровья, градиент)
- Health Text – выводит числовое значение здоровья
- Skeleton – отображает скелет NPC поверх модели с возможностью настройки толщины линий и отображения круга головы
- View Line – рисует линию обзора NPC с настройкой начального и конечного цвета
- Line to Enemy – рисует линию от игрока до NPC с возможностью выбора цвета и точки начала линии
- Name – отображает имя NPC
- Distance – показывает расстояние до NPC
- ESP Style – изменяет стиль отображения информации (с фоном, без фона)
- Max Distance – задает максимальную дистанцию, на которой будет отображаться ESP NPC
ВХ Предметы и Лут (Items ESP)
- Distance – отображает расстояние до найденных предметов, контейнеров и станций
- Max Distance – задает максимальную дистанцию на которой будут отображаться все объекты через ESP
- Work Stations – отображает все доступные рабочие станции и производственные объекты на карте
- Crafted Items – показывает предметы созданные на станциях
- Crafting Stations – подсвечивает все виды ремесленных станций для быстрого поиска нужного места крафта
- Chests – отображает все контейнеры и сундуки независимо от их типа
- Dropped Item – предметы лежащие на земле после выпадения или смерти игроков
- Wood Chest – подсвечивает деревянные сундуки
- Metal Chest – отображает металлические сундуки
- Generic Chest – показывает стандартные контейнеры общего назначения
- Exiles Chest – отображает сундуки фракции Изгнанников
- Random Crystal Chest – подсвечивает кристальные сундуки со случайным содержимым
- Journey Caravan Chest – показывает сундуки караванов Путешествия
- Blackhand Chest – отображает сундуки фракции Черная Рука
- Grey Lotus Chest – подсвечивает сундуки связанные с Серым Лотусом
- Legendaries Chest – отображает сундуки с легендарной добычей
- Coins Chest – показывает сундуки с монетами и валютой
- Darfari Capital Chest – подсвечивает сундуки расположенные в столице Дарфари
- Darfari Chest – отображает обычные сундуки фракции Дарфари
- Dogs Chest – показывает сундуки встречающиеся в лагерях собак
- Other – отображает все прочие контейнеры не относящиеся к перечисленным категориям
Misc-фичи Arcane Conan Exiles
- Speedhack – увеличивает скорость передвижения персонажа
- FOV Changer – позволяет изменять угол обзора камеры для более широкого поля зрения
- Battle-Mode Key – назначает горячую клавишу для быстрого скрытия лишнего ЕСП
- Hide Players – скрывает ESP игроков во время работы Battle Mode
- Hide Wildlife – скрывает ESP диких животных в режиме Battle Mode
- Hide Human NPC – скрывает ESP NPC-людей в режиме Battle Mode
- Hide Items – скрывает отображение предметов и контейнеров в режиме Battle Mode
- Menu Keybind – позволяет назначить клавишу открытия и закрытия меню
- Unload Keybind – назначает горячую клавишу для полного выгрузки мод-меню из игры
- DPI Scale – изменяет масштаб интерфейса меню для комфортного отображения на любом разрешении
- FPS Limit – позволяет установить максимальное количество кадров в секунду
- Theme – изменяет оформление интерфейса мод-меню (темная, светлая)
- Language – переключает язык интерфейса (английский, русский, китайский)
- Create Config – создает новый конфиг с текущими настройками
- Load Config – загружает ранее сохраненную конфигурацию
- Rename Config – переименовывает выбранный конфиг
- Delete Config – удаляет сохраненную конфигурацию из списка
Похожие Товары
Medusa RAGE
- Меню на 3 языках: Русский, Английский и Китайский
- Мощный и качественный Silent Aim
- Широчайший функционал, встроенный K/D Dropper
SCUM Private Hack (Wh-Satano)
- Весьма дешёвый чит для SCUM
- Удобный и безопасный ESP (Wallhack)
- Низкий шанс бана (Undetected Чит)
Deadside Pussycat
- Самый Дешёвый Чит для игры Deadside
- External Софт с низким шансом бана
- Уникальные технологии для долгого Undetected
Byster Last Epoch
- Автоматические скрипты на хил, ману и энергетический щит
- Разблокировка карты и спидхак для удобного перемещения
- Система конфигов и регулярные обновления