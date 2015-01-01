Информация о чите

Arcane для Conan Exiles — современный приватный софт от проверенного разработчика Arcane, объединивший все необходимые функции для комфортного PvP, фарма и исследования огромного мира Конана. Чит одинаково хорошо подойдет как новичкам, так и опытным игрокам благодаря гибкой системе настроек и удобному интерфейсу. Основу функционала составляет настраиваемый аимбот с поддержкой разных типов целей, адаптивным FOV и плавной системой наведения. Не менее впечатляюще реализован ESP: отдельно настраиваются игроки, рабы (NPC), животные и предметы, при этом каждая категория имеет собственные параметры отображения, стили боксов, полосы здоровья, линии обзора и фильтры дистанции. Особое внимание уделено Items ESP, где отдельно вынесены рабочие станции, ремесленные объекты, десятки разновидностей сундуков, контейнеров и выпавших предметов. Для быстрого перемещения по миру предусмотрен SpeedHack, а FOV Changer позволяет значительно расширить обзор. Во время PvP достаточно активировать Battle Mode, чтобы мгновенно скрыть ненужные категории ESP и оставить только самую важную информацию. Дополняют возможности поддержка трех языков, система конфигов, настройка тем оформления, масштабирование интерфейса и множество мелких функций, делающих использование Arcane максимально удобным.