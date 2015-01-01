Аркана Меню на Конан Эксайл (Arcane Conan Exiles)

Информация о чите

Arcane для Conan Exiles — современный приватный софт от проверенного разработчика Arcane, объединивший все необходимые функции для комфортного PvP, фарма и исследования огромного мира Конана. Чит одинаково хорошо подойдет как новичкам, так и опытным игрокам благодаря гибкой системе настроек и удобному интерфейсу. Основу функционала составляет настраиваемый аимбот с поддержкой разных типов целей, адаптивным FOV и плавной системой наведения. Не менее впечатляюще реализован ESP: отдельно настраиваются игроки, рабы (NPC), животные и предметы, при этом каждая категория имеет собственные параметры отображения, стили боксов, полосы здоровья, линии обзора и фильтры дистанции. Особое внимание уделено Items ESP, где отдельно вынесены рабочие станции, ремесленные объекты, десятки разновидностей сундуков, контейнеров и выпавших предметов. Для быстрого перемещения по миру предусмотрен SpeedHack, а FOV Changer позволяет значительно расширить обзор. Во время PvP достаточно активировать Battle Mode, чтобы мгновенно скрыть ненужные категории ESP и оставить только самую важную информацию. Дополняют возможности поддержка трех языков, система конфигов, настройка тем оформления, масштабирование интерфейса и множество мелких функций, делающих использование Arcane максимально удобным.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: AMD & INTEL
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam, Xbox (Microsoft Store), Epic Games
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Аимбот (Aim Bot)

  • Enable – включает аимбот для автоматического наведения на выбранные цели
  • Aim Key – назначает горячую клавишу активации аимбота (удерживать)
  • Max Distance – задает максимальную дистанцию на которой будет выполняться захват целей
  • Target – позволяет выбрать категории целей для аимбота (игроки, дикие животные, гуманоиды)
  • Bone – определяет часть тела в которую будет выполняться наведение (голова, шея, корпус, таз)
  • Adaptive FOV – автоматически изменяет радиус области захвата в зависимости от дистанции до цели
  • Draw FOV Border – отображает границу рабочей области аимбота на экране
  • Draw FOV Background – заполняет область FOV полупрозрачным фоном для лучшей визуализации
  • FOV Size – регулирует размер области внутри которой аимбот будет искать цели
  • Smoothness – настраивает плавность/резкость наведения делая

ВХ Игроки (Players ESP)

  • Bounding Box – отображает обводку модели игрока (полная рамка, только углы)
  • Fill Box – заполняет внутреннюю область бокса цветом (сплошная заливка, градиент)
  • Health Bar – отображает полосу здоровья рядом с моделью игрока (сплошной цвет, в зависимости от уровня здоровья, градиент)
  • Health Text – выводит числовое значение здоровья
  • Skeleton – отображает скелет модели игрока с возможностью настройки толщины линий и отображения круга головы
  • Thickness – регулирует толщину линий скелета
  • View Line – отображает линию направления взгляда игрока с настройкой начального и конечного цвета
  • Line to Enemy – рисует линию от игрока до противника с возможностью выбора цвета и точки начала линии
  • Name – отображает никнейм игрока
  • Distance – показывает расстояние до игрока
  • ESP Style – изменяет стиль отображения информации (с фоном, без фона)
  • Max Distance – задает максимальную дистанцию, на которой будет отображаться ESP игроков

ВХ Животные (Wildlife ESP)

  • Bounding Box – отображает обводку модели животного (полная рамка, только углы)
  • Fill Box – заполняет внутреннюю область бокса цветом (сплошная заливка, градиент)
  • Health Bar – отображает полосу здоровья рядом с моделью животного (сплошной цвет, в зависимости от уровня здоровья, градиент)
  • Health Text – выводит числовое значение здоровья
  • Line to Enemy – рисует линию от игрока до животного с возможностью выбора цвета и точки начала линии
  • Name – отображает название животного
  • Distance – показывает расстояние до животного
  • ESP Style – изменяет стиль отображения информации (с фоном, без фона)
  • Max Distance – задает максимальную дистанцию на которой будет отображаться ESP животных

ВХ Рабы (Human NPC ESP)

  • Bounding Box – отображает обводку модели NPC (полная рамка, только углы)
  • Fill Box – заполняет внутреннюю область бокса цветом (сплошная заливка, градиент)
  • Health Bar – отображает полосу здоровья рядом с NPC (сплошной цвет, в зависимости от уровня здоровья, градиент)
  • Health Text – выводит числовое значение здоровья
  • Skeleton – отображает скелет NPC поверх модели с возможностью настройки толщины линий и отображения круга головы
  • View Line – рисует линию обзора NPC с настройкой начального и конечного цвета
  • Line to Enemy – рисует линию от игрока до NPC с возможностью выбора цвета и точки начала линии
  • Name – отображает имя NPC
  • Distance – показывает расстояние до NPC
  • ESP Style – изменяет стиль отображения информации (с фоном, без фона)
  • Max Distance – задает максимальную дистанцию, на которой будет отображаться ESP NPC

ВХ Предметы и Лут (Items ESP)

  • Distance – отображает расстояние до найденных предметов, контейнеров и станций
  • Max Distance – задает максимальную дистанцию на которой будут отображаться все объекты через ESP
  • Work Stations – отображает все доступные рабочие станции и производственные объекты на карте
  • Crafted Items – показывает предметы созданные на станциях
  • Crafting Stations – подсвечивает все виды ремесленных станций для быстрого поиска нужного места крафта
  • Chests – отображает все контейнеры и сундуки независимо от их типа
  • Dropped Item – предметы лежащие на земле после выпадения или смерти игроков
  • Wood Chest – подсвечивает деревянные сундуки
  • Metal Chest – отображает металлические сундуки
  • Generic Chest – показывает стандартные контейнеры общего назначения
  • Exiles Chest – отображает сундуки фракции Изгнанников
  • Random Crystal Chest – подсвечивает кристальные сундуки со случайным содержимым
  • Journey Caravan Chest – показывает сундуки караванов Путешествия
  • Blackhand Chest – отображает сундуки фракции Черная Рука
  • Grey Lotus Chest – подсвечивает сундуки связанные с Серым Лотусом
  • Legendaries Chest – отображает сундуки с легендарной добычей
  • Coins Chest – показывает сундуки с монетами и валютой
  • Darfari Capital Chest – подсвечивает сундуки расположенные в столице Дарфари
  • Darfari Chest – отображает обычные сундуки фракции Дарфари
  • Dogs Chest – показывает сундуки встречающиеся в лагерях собак
  • Other – отображает все прочие контейнеры не относящиеся к перечисленным категориям

Misc-фичи Arcane Conan Exiles

  • Speedhack – увеличивает скорость передвижения персонажа
  • FOV Changer – позволяет изменять угол обзора камеры для более широкого поля зрения
  • Battle-Mode Key – назначает горячую клавишу для быстрого скрытия лишнего ЕСП
  • Hide Players – скрывает ESP игроков во время работы Battle Mode
  • Hide Wildlife – скрывает ESP диких животных в режиме Battle Mode
  • Hide Human NPC – скрывает ESP NPC-людей в режиме Battle Mode
  • Hide Items – скрывает отображение предметов и контейнеров в режиме Battle Mode
  • Menu Keybind – позволяет назначить клавишу открытия и закрытия меню
  • Unload Keybind – назначает горячую клавишу для полного выгрузки мод-меню из игры
  • DPI Scale – изменяет масштаб интерфейса меню для комфортного отображения на любом разрешении
  • FPS Limit – позволяет установить максимальное количество кадров в секунду
  • Theme – изменяет оформление интерфейса мод-меню (темная, светлая)
  • Language – переключает язык интерфейса (английский, русский, китайский)
  • Create Config – создает новый конфиг с текущими настройками
  • Load Config – загружает ранее сохраненную конфигурацию
  • Rename Config – переименовывает выбранный конфиг
  • Delete Config – удаляет сохраненную конфигурацию из списка
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