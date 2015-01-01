Информация о чите

Arcane — это самый первый приватный софт для закрытого бета-тестирования PUBG Black Budget, выпущенный известным и проверенным разработчиком. Команда Arcane традиционно делает упор на стабильность, безопасность и практичный функционал, и версия для PBB полностью соответствует этим принципам. Уже на этапе ЗБТ софт предлагает полноценный набор возможностей для комфортной и уверенной игры. В арсенале доступен гибкий аимбот с простой и понятной настройкой, позволяющий адаптировать стрельбу под разные стили боя. Информативный ESP / WallHack отображает игроков и NPC, помогая контролировать обстановку и принимать правильные тактические решения. Дополняет функционал проработанный Loot ESP, который показывает большинство предметов в игре: оружие, обвесы, патроны, ценный лут и другие полезные объекты. Это особенно важно на ранних этапах матча и в условиях ограниченных ресурсов. Фирменное меню Arcane поддерживает три языка — русский, английский и китайский, что делает софт удобным для игроков по всему миру. Отличный выбор для тех, кто хочет заранее подготовиться к полноценному релизу PUBG Black Budget и получить преимущество уже на стадии ЗБТ.