Информация о чите

Arcane — это самый первый приватный софт для закрытого бета-тестирования PUBG Black Budget, выпущенный известным и проверенным разработчиком. Команда Arcane традиционно делает упор на стабильность, безопасность и практичный функционал, и версия для PBB полностью соответствует этим принципам. Уже на этапе ЗБТ софт предлагает полноценный набор возможностей для комфортной и уверенной игры. В арсенале доступен гибкий аимбот с простой и понятной настройкой, позволяющий адаптировать стрельбу под разные стили боя. Информативный ESP / WallHack отображает игроков и NPC, помогая контролировать обстановку и принимать правильные тактические решения. Дополняет функционал проработанный Loot ESP, который показывает большинство предметов в игре: оружие, обвесы, патроны, ценный лут и другие полезные объекты. Это особенно важно на ранних этапах матча и в условиях ограниченных ресурсов. Фирменное меню Arcane поддерживает три языка — русский, английский и китайский, что делает софт удобным для игроков по всему миру. Отличный выбор для тех, кто хочет заранее подготовиться к полноценному релизу PUBG Black Budget и получить преимущество уже на стадии ЗБТ.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)

  • Enable — включает или полностью отключает работу аимбота
  • Aim Key — назначение клавиши для активации аимбота (удержание или переключение)
  • Aim Mode — режим работы аимбота: постоянный или только при удержании клавиши
  • Visible Check — аимбот наводится только на цели, находящиеся в прямой видимости
  • FOV Size — радиус области, в пределах которой аимбот будет искать цели
  • Draw FOV Border — отображает границу области действия аимбота в виде окружности
  • Draw FOV Background — заполняет зону FOV полупрозрачным фоном для лучшей наглядности
  • Smoothness — уровень плавности наведения, имитирующий естественные движения мыши
  • Targets — выбор типов целей для аима: игроки и/или NPC
  • Bones Priority — приоритет выбора цели для аима (выбранная кость, ближайшая к прицелу, случайная)
  • Bone — выбор конкретной кости для наведения (голова, шея, тело, таз и др)
  • Max Distance — максимальная дистанция, на которой аимбот будет работать по целям

Visuals (ВХ)

  • Targets - выбор целей для отображения (игроки и NPC)
  • Bounding Box - отображение целей в виде полного бокса или только углов
  • Fill Box - заливка боксов статичным цветом или градиентом
  • Skeleton - отображение скелета модели игрока с настройками толщины и головы (Head Dot)
  • Snaplines - линии от экрана до целей с выбором цвета и позиции
  • Health Bar - отображение здоровья цели (статичное, по ХП или градиентное)
  • View Line - показывает направление взгляда игрока
  • Name - отображение ника игрока
  • Distance - показывает расстояние до цели в метрах
  • Weapon - отображение текущего оружия цели
  • Max Distance - максимальная дистанция отрисовки ESP на сущности

Items ESP (ВХ на Лут)

  • Distance - отображает расстояние до предметов и объектов на карте
  • Max Distance - ограничивает дальность отображения предметов для оптимизации и удобства
  • Weapon - оружие
  • Attachments - обвесы
  • Loot - ценный лут
  • Ammo - боеприпасы
  • Scope - прицелы
  • Magazine - магазины
  • Consumable - расходники
  • Grip - рукояти
  • Laser - лазерные модули
  • Muzzle - дульные насадки
  • Hand Guard - цевья
  • Wearable - экипировка
  • Grenade - гранаты
  • Other - прочие предметы

Другие функции Arcane PBB

  • Menu Keybind - назначение клавиши для открытия меню чита
  • Unload Keybind - клавиша для безопасной выгрузки софта из игры
  • Themes - выбор темы оформления меню (тёмная или светлая)
  • Language (EN, RU, CN) - выбор языка интерфейса: английский, русский или китайский

