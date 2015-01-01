Arcane для PUBG Black Pudget (PBB)
Информация о чите
Arcane — это самый первый приватный софт для закрытого бета-тестирования PUBG Black Budget, выпущенный известным и проверенным разработчиком. Команда Arcane традиционно делает упор на стабильность, безопасность и практичный функционал, и версия для PBB полностью соответствует этим принципам. Уже на этапе ЗБТ софт предлагает полноценный набор возможностей для комфортной и уверенной игры. В арсенале доступен гибкий аимбот с простой и понятной настройкой, позволяющий адаптировать стрельбу под разные стили боя. Информативный ESP / WallHack отображает игроков и NPC, помогая контролировать обстановку и принимать правильные тактические решения. Дополняет функционал проработанный Loot ESP, который показывает большинство предметов в игре: оружие, обвесы, патроны, ценный лут и другие полезные объекты. Это особенно важно на ранних этапах матча и в условиях ограниченных ресурсов. Фирменное меню Arcane поддерживает три языка — русский, английский и китайский, что делает софт удобным для игроков по всему миру. Отличный выбор для тех, кто хочет заранее подготовиться к полноценному релизу PUBG Black Budget и получить преимущество уже на стадии ЗБТ.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)
- Enable — включает или полностью отключает работу аимбота
- Aim Key — назначение клавиши для активации аимбота (удержание или переключение)
- Aim Mode — режим работы аимбота: постоянный или только при удержании клавиши
- Visible Check — аимбот наводится только на цели, находящиеся в прямой видимости
- FOV Size — радиус области, в пределах которой аимбот будет искать цели
- Draw FOV Border — отображает границу области действия аимбота в виде окружности
- Draw FOV Background — заполняет зону FOV полупрозрачным фоном для лучшей наглядности
- Smoothness — уровень плавности наведения, имитирующий естественные движения мыши
- Targets — выбор типов целей для аима: игроки и/или NPC
- Bones Priority — приоритет выбора цели для аима (выбранная кость, ближайшая к прицелу, случайная)
- Bone — выбор конкретной кости для наведения (голова, шея, тело, таз и др)
- Max Distance — максимальная дистанция, на которой аимбот будет работать по целям
Visuals (ВХ)
- Targets - выбор целей для отображения (игроки и NPC)
- Bounding Box - отображение целей в виде полного бокса или только углов
- Fill Box - заливка боксов статичным цветом или градиентом
- Skeleton - отображение скелета модели игрока с настройками толщины и головы (Head Dot)
- Snaplines - линии от экрана до целей с выбором цвета и позиции
- Health Bar - отображение здоровья цели (статичное, по ХП или градиентное)
- View Line - показывает направление взгляда игрока
- Name - отображение ника игрока
- Distance - показывает расстояние до цели в метрах
- Weapon - отображение текущего оружия цели
- Max Distance - максимальная дистанция отрисовки ESP на сущности
Items ESP (ВХ на Лут)
- Distance - отображает расстояние до предметов и объектов на карте
- Max Distance - ограничивает дальность отображения предметов для оптимизации и удобства
- Weapon - оружие
- Attachments - обвесы
- Loot - ценный лут
- Ammo - боеприпасы
- Scope - прицелы
- Magazine - магазины
- Consumable - расходники
- Grip - рукояти
- Laser - лазерные модули
- Muzzle - дульные насадки
- Hand Guard - цевья
- Wearable - экипировка
- Grenade - гранаты
- Other - прочие предметы
Другие функции Arcane PBB
- Menu Keybind - назначение клавиши для открытия меню чита
- Unload Keybind - клавиша для безопасной выгрузки софта из игры
- Themes - выбор темы оформления меню (тёмная или светлая)
- Language (EN, RU, CN) - выбор языка интерфейса: английский, русский или китайский
