Phoenix Neon для RUST

Информация о чите

Представляем вашему вниманию новый приватный чит для RUST - NEON. Мы очень сильно старались во время разработки данного продукта, поэтому он очень безопасен и легок в использовании. Софт включает в себя лишь несколько основных функций, которые не требуют настройки. В список функций этого хака входят: ESP на игроков, отображение никнеймов и ХП, а так же Weapon ESP. В добавок ко всему, после покупки данного чита вы можете получить бесплатный рабочий спуфер для обхода или предотвращения HWID бана. Не проходите мимо и опробуйте наш wallhack в действии!