Phoenix Neon для RUST
Информация о чите
Представляем вашему вниманию новый приватный чит для RUST - NEON. Мы очень сильно старались во время разработки данного продукта, поэтому он очень безопасен и легок в использовании. Софт включает в себя лишь несколько основных функций, которые не требуют настройки. В список функций этого хака входят: ESP на игроков, отображение никнеймов и ХП, а так же Weapon ESP. В добавок ко всему, после покупки данного чита вы можете получить бесплатный рабочий спуфер для обхода или предотвращения HWID бана. Не проходите мимо и опробуйте наш wallhack в действии!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10(20h1, 20h2, 21h1, 21h2) , Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Список функций
- Wallhack - Возможность видеть врагов за стенами и другими препятствиями
- BOX ESP - Подсветка игроков с помощью коробок
- Health bar - Показывает количество ХП у персонажей с помощью полоски около модельки
- Nickname - Показывает никнеймы других игроков
- Weapon - Даёт информацию о том какое оружие другой игрок держит в руках.
- Spoofer - обход и предотвращение HWID бана