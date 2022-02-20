Phoenix Neon для RUST

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Информация о чите

Представляем вашему вниманию новый приватный чит для RUST - NEON. Мы очень сильно старались во время разработки данного продукта, поэтому он очень безопасен и легок в использовании. Софт включает в себя лишь несколько основных функций, которые не требуют настройки. В список функций этого хака входят: ESP на игроков, отображение никнеймов и ХП, а так же Weapon ESP. В добавок ко всему, после покупки данного чита вы можете получить бесплатный рабочий спуфер для обхода или предотвращения HWID бана. Не проходите мимо и опробуйте наш wallhack в действии!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10(20h1, 20h2, 21h1, 21h2) , Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Список функций

  • Wallhack - Возможность видеть врагов за стенами и другими препятствиями
  • BOX ESP - Подсветка игроков с помощью коробок
  • Health bar - Показывает количество ХП у персонажей с помощью полоски около модельки
  • Nickname - Показывает никнеймы других игроков
  • Weapon - Даёт информацию о том какое оружие другой игрок держит в руках.
  • Spoofer - обход и предотвращение HWID бана