Arcane Rust (Аркейн Раст)

Информация о чите

Приватный чит Arcane для Rust — мощный софт с широким набором функций для любого стиля игры. Здесь вас ждёт продвинутый аимбот с гибкой настройкой, подходящей как для легитной, так и для агрессивной Rage-игры. ESP и Wallhack позволяют видеть игроков, NPC, животных, ресурсы, лут и прочие полезные объекты, причём каждый тип можно настроить отдельно. Есть встроенный радар, который отлично подойдёт для тех, кто предпочитает играть более скрытно. Также внутри — большое количество эксплойтов (Misc функций), позволяющих получить полный контроль над игровым процессом. Поддерживается сохранение и загрузка конфигов, а также тонкая настройка каждой функции чита. Если вы ищете многофункциональный и надёжный чит, который можно адаптировать под любой стиль — Аркейн Раст станет отличным выбором!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Аимбот

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