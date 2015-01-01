Информация о чите

Приватный чит Arcane для Rust — мощный софт с широким набором функций для любого стиля игры. Здесь вас ждёт продвинутый аимбот с гибкой настройкой, подходящей как для легитной, так и для агрессивной Rage-игры. ESP и Wallhack позволяют видеть игроков, NPC, животных, ресурсы, лут и прочие полезные объекты, причём каждый тип можно настроить отдельно. Есть встроенный радар, который отлично подойдёт для тех, кто предпочитает играть более скрытно. Также внутри — большое количество эксплойтов (Misc функций), позволяющих получить полный контроль над игровым процессом. Поддерживается сохранение и загрузка конфигов, а также тонкая настройка каждой функции чита. Если вы ищете многофункциональный и надёжный чит, который можно адаптировать под любой стиль — Аркейн Раст станет отличным выбором!