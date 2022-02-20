Phoenix Spoofer для Rust (Спуфер Раст)
Информация о чите
По запросу большого количества наших регулярных пользователей мы решили предоставить всем эту возможность. Ранее Феникс Спуфер не продавался отдельно и мог быть получен только в комплекте при покупке различных читов в нашем магазине. Теперь же, для тех кому нужен только спуфер, мы создали отдельный товар для покупки только спуфера. Наш Spoofer стабильно работает с 2020 года и помогает обходить HWID-бан в Rust. Мы регулярно обновляем софт под новые версии игры, античита EAC, драйверов, Windows и всего что только можно. Благодаря этому Phoenix Spoofer отлично работает на большинстве систем и помогает с обходам бана по железу всем нашим клиентам. Кроме того, данный спуфер помимо раста работает и с другими играми: Apex, R6s, Cycle, Hunt, DBD и не только. Если вам нужен недорогой и на 100% рабочий Spoofer Rust для предотвращения получения хвид бана или для возможности продолжить играть в любимую игру с забаненными железом, то вы нашли его.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Функции Phoenix Spoofer Rust (Раст)
- Подмена данных Вашего ПК для обхода HWID-бана в Rust
- Подмена данных Вашего ПК для предотвращения получения HWID-бана в Rust
- Очистка следов за собой после проведения подмены данных
- Очистка логов и временных файлов Анти-Читов EAC(Easy Anti-Cheat) и Battle Eye(BE)
- Полная подмена данных вашего ПК до перезагрузки системы
- Стабильно работает на большинстве версий Windows 10 и Windows 11
- Не наносит вреда вашему ПК и вашей WIndows
Поддерживаемые Спуфером Игры (Помимо Rust)
- Rust
- Apex Legends
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege(R6S)
- Dead By Daylight
- Hunt: Showdown
- The Cycle: Frontier
- PUBG(PUBG: Battlegrounds)
- Some other games protected by EAC/BE