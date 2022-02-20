Phoenix Spoofer для Rust (Спуфер Раст)

Информация о чите

По запросу большого количества наших регулярных пользователей мы решили предоставить всем эту возможность. Ранее Феникс Спуфер не продавался отдельно и мог быть получен только в комплекте при покупке различных читов в нашем магазине. Теперь же, для тех кому нужен только спуфер, мы создали отдельный товар для покупки только спуфера. Наш Spoofer стабильно работает с 2020 года и помогает обходить HWID-бан в Rust. Мы регулярно обновляем софт под новые версии игры, античита EAC, драйверов, Windows и всего что только можно. Благодаря этому Phoenix Spoofer отлично работает на большинстве систем и помогает с обходам бана по железу всем нашим клиентам. Кроме того, данный спуфер помимо раста работает и с другими играми: Apex, R6s, Cycle, Hunt, DBD и не только. Если вам нужен недорогой и на 100% рабочий Spoofer Rust для предотвращения получения хвид бана или для возможности продолжить играть в любимую игру с забаненными железом, то вы нашли его.