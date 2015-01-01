Информация о чите

Memez No Recoil для Rust — легкое и эффективное решение для игроков, которым не требуется полноценный чит, а нужна лишь качественная помощь при стрельбе. Программа автоматически компенсирует отдачу оружия, позволяя значительно повысить точность на любых дистанциях без сложных настроек и перегруженного функционала. Главная особенность Memez No Recoil — возможность гибко регулировать силу компенсации отдачи, подстраивая работу программы под собственную чувствительность мыши, разрешение экрана и стиль игры. Дополнительно доступны режим автоматической стрельбы и отключение отсечки очередей для совместимого оружия. Благодаря минимальному набору функций и простому управлению решение отлично подходит поклонникам легитной игры, помогая увереннее контролировать оружие в перестрелках на дальней дистанции, при защите базы, во время PvP и против руфкемперов.