Memez Rust No Recoil (АнтиОтдача Раст Мемез)
Информация о чите
Memez No Recoil для Rust — легкое и эффективное решение для игроков, которым не требуется полноценный чит, а нужна лишь качественная помощь при стрельбе. Программа автоматически компенсирует отдачу оружия, позволяя значительно повысить точность на любых дистанциях без сложных настроек и перегруженного функционала. Главная особенность Memez No Recoil — возможность гибко регулировать силу компенсации отдачи, подстраивая работу программы под собственную чувствительность мыши, разрешение экрана и стиль игры. Дополнительно доступны режим автоматической стрельбы и отключение отсечки очередей для совместимого оружия. Благодаря минимальному набору функций и простому управлению решение отлично подходит поклонникам легитной игры, помогая увереннее контролировать оружие в перестрелках на дальней дистанции, при защите базы, во время PvP и против руфкемперов.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Функции Memez Rust No Recoil
- No Recoil – включить контроль отдачи при стрельбе
- Recoil % – настройка степени контроля отдачи в процентном соотношении
- Automatic – активирует автоматический режим стрельбы из пистолетов, берданки и т.п.
- Burst Off – отключают отсечку у оружия и позволяет стрелять без задержек
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