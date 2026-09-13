KRUSH для Rust (Internal)
Информация о чите
Встречайте мощное и эффективное Internal мод-меню KRUSH для Rust, созданное для игроков, которым важны широкие возможности и гибкая настройка каждой функции. Одним из главных преимуществ продукта являются сразу два режима аимбота: Memory Aim для более естественного и плавного наведения и Silent Aim для рейдж стиля игры. Доступны настройка FOV, приоритета целей, частей тела, плавности, предсказания движения и других параметров. Отдельного внимания заслуживает детально проработанная система ESP (Wallhack). Каждый раздел вынесен отдельно: игроки, NPC и животные, контейнеры с лутом, предметы на земле, транспорт, ресурсы и растения. Вы сами выбираете нужные категории, дальность отображения и внешний вид информации. Особенно полезны отображение хотбара и экипировки игроков, Raid ESP для объектов построек, а также гибкие фильтры лута и ресурсов. Дополняют функционал настраиваемый контроль отдачи, Bright Night, изменение цвета неба, OOF Arrows, Battle Mode, Panic Key и система конфигураций. KRUSH Rust — это универсальное решение с сильным функционалом, удобной организацией ESP и возможностью полностью настроить мод-меню под свой стиль игры.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот
- Aim Enabled – включает выбранный режим автоматического наведения
- Aim Key – кнопка для активации аимбота (удерживать)
- Aim Mode – позволяет выбрать режим аимбота (Векторный или Silent Aim)
- Silent Aimbot – автоматически направляет пули в цель, но не меняет положение вашего прицела на экране
- Memory Aimbot – более естественный вид наведения на цель без задержки
- Aim Target Mode – позволяет выбрать приоритет выбора цели (ближайшая к прицелу, ближайшая по расстоянию)
- Aim Bone – часть тела на которую будет наведение (голова, шея, грудь, ноги, ступни)
- Aim FOV – радиус области вокруг прицела в которой будет захват целей
- Aim Smoothness – регулирует плавность наведения на выбранную цель
- Aim Only Visible – ограничивает работу функции только целями в поле зрения (вне укрытий/стен)
- Aim Prediction – упреждение движения цели для более точного наведения
- Aim Show FOV – отображает на экране область действия аимбота
- Aim Show Line – отображает линию для визуального отображения направления работы аимбота
- Silent Aim Hit Rate – вероятность успешного попадания для Silent аимбота
Players ESP (ВХ)
- Enabled – включает ESP для игроков
- Hide Teammates – игнорировать ESP на тиммейтов
- Name – отображает никнейм игрока
- Distance – показывает расстояние до игрока
- Team – отображает информацию о команде игрока
- Held Item – показывает предмет в руках игрока
- Max Distance – максимальное расстояние на котором будет отображаться ESP игроков
- Text Outline – добавляет контур к текстовой информации для улучшения читаемости
- Text Position – позволяет выбрать расположение текстовой информации относительно игрока (сверху, снизу)
- Visible Check – выделяет игроков в поле зрения и за стеной разными цветами
- Hide Sleepers – не показывать спящих игроков
- Skeleton – отображает скелет игрока
- Skeleton Thickness – настроить толщину линий скелета
- Head – отдельно выделяет голову игрока
- Box – отображает рамку/бокс вокруг модели игрока
- Box Type – позволяет выбрать тип отображаемой рамки (2D, 3D)
- Box Thickness – позволяет настроить толщину линий боксов
- Snapline – отображает линии от экрана до игрока
- View Direction – показывает направление взгляда или движения игрока
- Hotbar Items – отображает предметы на панели быстрого доступа игрока (хотбар)
- Hotbar Armor – отображает информацию об экипированной броне игрока
- Hotbar Scale – позволяет настроить масштаб отображения хотбара
NPC ESP (Боты, Животные)
- Enabled – включает ESP для ученых, патрульных, животных и других неигровых персонажей
- Name – отображает название или тип NPC
- Distance – показывает расстояние до NPC
- Max Distance – максимальное расстояние на котором NPC будут отображаться через ESP
- Text Outline – добавляет контур к текстовой информации для улучшения читаемости
- Filter – позволяет выбрать типы NPC для отображения
- Scientist – учёные
- Tunnel Dweller – обитатели туннелей
- Underwater Dweller – подводные обитатели
- Bandit Guard – охранники на бандитке
- Bear – медведи
- Boar – кабаны
- Stag – олени
- Chicken – куры
- Zombie – зомби
- Scarecrow – пугала
- Horse – лошади
- Skeleton – отображает скелет NPC
- Skeleton Thickness – позволяет настроить толщину линий скелета
- Head – дополнительно выделяет голову NPC
- Box – отображает рамку вокруг модели NPC
- BoxType – позволяет выбрать тип отображаемой рамки (2D, 3D)
- Box Thickness – позволяет настроить толщину линий рамки
- Snapline – отображает линию, ведущую к NPC
- View Direction – показывает направление взгляда или движения NPC
Loot ESP (Лут)
- Loot Enabled – ESP для различных объектов с добычей
- Loot Name – отображает название объекта или контейнера
- Loot Distance – расстояние до объекта с добычей
- Loot Max Distance – настроить максимальную дистанцию отображения Loot ESP
- Loot Text Outline – добавляет обводку к тексту названий для улучшения читаемости
- Loot Filter – позволяет выбрать типы объектов для отображения
- Standard Barrel – обычные бочки
- Biohazard Barrel – бочки с биологической опасностью
- Oil Barrel – нефтяные бочки
- Basic Crate – обычные ящики
- Mine Crate – ящики в шахтах
- Elite Crate – редкие и ценные ящики
- Food Crate – контейнеры с едой
- Medical Crate – медицинские ящики
- Hackable Crate – взламываемые контейнеры
- Airdrop – грузы, сброшенные с воздуха
- Dropped Bag – мешки с выброшенными предметами
- Backpack – рюкзаки
Dropped Loot ESP (Предметы)
- Dropped Enabled - включает ESP для выброшенных и лежащих на земле предметов
- Dropped Name - отображает название предмета
- Dropped Amount - показывает количество предметов в стаке
- Dropped Condition - отображает состояние или прочность предмета
- Vertical Bar - вертикальная шкала
- Horizontal Bar - горизонтальная шкала
- Text - прочность/состояние в виде числа
- Dropped Icon - показывает иконку предмета
- Dropped Distance - отображает расстояние до выброшенного предмета
- Dropped Max Distance - настроить максимальную дистанцию отображения Dropped Loot ESP
- Dropped Text Outline - обводка текста для более удобного отображения
- Dropped Category Filter - позволяет выбрать определнные категории предметов
- Weapons - оружие
- Ammo - боеприпасы
- Resources - ресурсы
- Attire - одежда и элементы экипировки
- Tools - инструменты
- Medical - медицинские предметы
- Food - еда
- Building - строительные предметы
- Favourite - избранные предметы
- Fun - декоративные и развлекательные предметы
- Other - прочие предметы
World ESP (Объекты, ресурсы)
- Vehicle Enabled - включает ESP для транспорта
- Vehicle Name - отображает название транспорта
- Vehicle Distance - показывает расстояние до транспорта
- Vehicle Max Distance - позволяет настроить максимальную дистанцию отображения транспорта
- Vehicle Text Outline - добавляет обводку тексту для более удобного отображения на разных фонах
- Ore Enabled - включает ESP для рудных ресурсов
- Ore Name - отображает название найденной руды
- Ore Distance - показывает расстояние до руды
- Ore Max Distance - позволяет настроить максимальную дистанцию отображения рудных ресурсов
- Ore Text Outline - добавляет обводку тексту для улучшения читаемости
- Ore Filter - позволяет выбрать конкретные виды руды для отображения:
- Stone Ore - каменная руда
- Metal Ore - металлическая руда
- Sulfur Ore - серная руда
- Plant Enabled - включает ESP для растений и природных ресурсов
- Plant Name - отображает название растения
- Plant Distance - показывает расстояние до растения
- Plant Max Distance - позволяет настроить максимальную дистанцию отображения растений
- Plant Text Outline - добавляет обводку тексту для более удобного отображения
- Plant Filter - позволяет выбрать растения и сельскохозяйственные ресурсы для отображения:
- Hemp - конопля
- Mushroom - гриб
- Pumpkin - тыква
- Corn - кукуруза
- Potato - картофель
- Berry - ягоды
Другие функции KRUSH Rust
- Raid ESP – показывать объекты и энтити связанные с постройками игроков (шкафы, верстаки, ловушки и т.п.)
- No Recoil – настраиваемый контроль отдачи оружия
- Bright Night – делает ночь светлой
- Sky Color – изменяет цвет неба
- ESP Background – включает фоновую заливку для ESP-элементов
- ESP Background Opacity – позволяет настроить уровень прозрачности фоновой заливки
- ESP Background Categories – категории ESP для фоновой заливки
- OOF Arrows – стрелки указывающие направление на игроков/арков за пределами экрана
- Battle-Mode – специальный режим вкл/выкл выбранные ESP категории по нажатию кнопкиработе CombatMode
- Menu Key – позволяет назначить клавишу для открытия и управления мод-меню
- Panic Key – позволяет быстро активировать экстренный режим для отключения мод-меню из игры
- New Config – поле для ввода названия новой конфигурации
- Create – создаёт новую конфигурацию с указанным названием
- Save – сохраняет текущие настройки мод-меню в активную конфигурацию
- Reset to Defaults – сбрасывает настройки мод-меню к стандартным значениям
- Load – загружает выбранную конфигурацию
- Delete – удаляет выбранную конфигурацию
- Stream-Proof – чит и его элементы не видно при захвате окна игры через OBS, Discord и т.п.
- Multi-Language Support – добавляет поддержку английского, русского, китайского и японского языков
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