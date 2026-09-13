Информация о чите

Встречайте мощное и эффективное Internal мод-меню KRUSH для Rust, созданное для игроков, которым важны широкие возможности и гибкая настройка каждой функции. Одним из главных преимуществ продукта являются сразу два режима аимбота: Memory Aim для более естественного и плавного наведения и Silent Aim для рейдж стиля игры. Доступны настройка FOV, приоритета целей, частей тела, плавности, предсказания движения и других параметров. Отдельного внимания заслуживает детально проработанная система ESP (Wallhack). Каждый раздел вынесен отдельно: игроки, NPC и животные, контейнеры с лутом, предметы на земле, транспорт, ресурсы и растения. Вы сами выбираете нужные категории, дальность отображения и внешний вид информации. Особенно полезны отображение хотбара и экипировки игроков, Raid ESP для объектов построек, а также гибкие фильтры лута и ресурсов. Дополняют функционал настраиваемый контроль отдачи, Bright Night, изменение цвета неба, OOF Arrows, Battle Mode, Panic Key и система конфигураций. KRUSH Rust — это универсальное решение с сильным функционалом, удобной организацией ESP и возможностью полностью настроить мод-меню под свой стиль игры.