KRUSH для Rust (Internal)

Информация о чите

Встречайте мощное и эффективное Internal мод-меню KRUSH для Rust, созданное для игроков, которым важны широкие возможности и гибкая настройка каждой функции. Одним из главных преимуществ продукта являются сразу два режима аимбота: Memory Aim для более естественного и плавного наведения и Silent Aim для рейдж стиля игры. Доступны настройка FOV, приоритета целей, частей тела, плавности, предсказания движения и других параметров. Отдельного внимания заслуживает детально проработанная система ESP (Wallhack). Каждый раздел вынесен отдельно: игроки, NPC и животные, контейнеры с лутом, предметы на земле, транспорт, ресурсы и растения. Вы сами выбираете нужные категории, дальность отображения и внешний вид информации. Особенно полезны отображение хотбара и экипировки игроков, Raid ESP для объектов построек, а также гибкие фильтры лута и ресурсов. Дополняют функционал настраиваемый контроль отдачи, Bright Night, изменение цвета неба, OOF Arrows, Battle Mode, Panic Key и система конфигураций. KRUSH Rust — это универсальное решение с сильным функционалом, удобной организацией ESP и возможностью полностью настроить мод-меню под свой стиль игры.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Купить Инструкция

Аимбот

  • Aim Enabled – включает выбранный режим автоматического наведения
  • Aim Key – кнопка для активации аимбота (удерживать)
  • Aim Mode – позволяет выбрать режим аимбота (Векторный или Silent Aim)
  • Silent Aimbot – автоматически направляет пули в цель, но не меняет положение вашего прицела на экране
  • Memory Aimbot – более естественный вид наведения на цель без задержки
  • Aim Target Mode – позволяет выбрать приоритет выбора цели (ближайшая к прицелу, ближайшая по расстоянию)
  • Aim Bone – часть тела на которую будет наведение (голова, шея, грудь, ноги, ступни)
  • Aim FOV – радиус области вокруг прицела в которой будет захват целей
  • Aim Smoothness – регулирует плавность наведения на выбранную цель
  • Aim Only Visible – ограничивает работу функции только целями в поле зрения (вне укрытий/стен)
  • Aim Prediction – упреждение движения цели для более точного наведения
  • Aim Show FOV – отображает на экране область действия аимбота
  • Aim Show Line – отображает линию для визуального отображения направления работы аимбота
  • Silent Aim Hit Rate – вероятность успешного попадания для Silent аимбота

Players ESP (ВХ)

  • Enabled – включает ESP для игроков
  • Hide Teammates – игнорировать ESP на тиммейтов
  • Name – отображает никнейм игрока
  • Distance – показывает расстояние до игрока
  • Team – отображает информацию о команде игрока
  • Held Item – показывает предмет в руках игрока
  • Max Distance – максимальное расстояние на котором будет отображаться ESP игроков
  • Text Outline – добавляет контур к текстовой информации для улучшения читаемости
  • Text Position – позволяет выбрать расположение текстовой информации относительно игрока (сверху, снизу)
  • Visible Check – выделяет игроков в поле зрения и за стеной разными цветами
  • Hide Sleepers – не показывать спящих игроков
  • Skeleton – отображает скелет игрока
  • Skeleton Thickness – настроить толщину линий скелета
  • Head – отдельно выделяет голову игрока
  • Box – отображает рамку/бокс вокруг модели игрока
  • Box Type – позволяет выбрать тип отображаемой рамки (2D, 3D)
  • Box Thickness – позволяет настроить толщину линий боксов
  • Snapline – отображает линии от экрана до игрока
  • View Direction – показывает направление взгляда или движения игрока
  • Hotbar Items – отображает предметы на панели быстрого доступа игрока (хотбар)
  • Hotbar Armor – отображает информацию об экипированной броне игрока
  • Hotbar Scale – позволяет настроить масштаб отображения хотбара

NPC ESP (Боты, Животные)

  • Enabled – включает ESP для ученых, патрульных, животных и других неигровых персонажей
  • Name – отображает название или тип NPC
  • Distance – показывает расстояние до NPC
  • Max Distance – максимальное расстояние на котором NPC будут отображаться через ESP
  • Text Outline – добавляет контур к текстовой информации для улучшения читаемости
  • Filter – позволяет выбрать типы NPC для отображения
  • Scientist – учёные
  • Tunnel Dweller – обитатели туннелей
  • Underwater Dweller – подводные обитатели
  • Bandit Guard – охранники на бандитке
  • Bear – медведи
  • Boar – кабаны
  • Stag – олени
  • Chicken – куры
  • Zombie – зомби
  • Scarecrow – пугала
  • Horse – лошади
  • Skeleton – отображает скелет NPC
  • Skeleton Thickness – позволяет настроить толщину линий скелета
  • Head – дополнительно выделяет голову NPC
  • Box – отображает рамку вокруг модели NPC
  • BoxType – позволяет выбрать тип отображаемой рамки (2D, 3D)
  • Box Thickness – позволяет настроить толщину линий рамки
  • Snapline – отображает линию, ведущую к NPC
  • View Direction – показывает направление взгляда или движения NPC

Loot ESP (Лут)

  • Loot Enabled – ESP для различных объектов с добычей
  • Loot Name – отображает название объекта или контейнера
  • Loot Distance – расстояние до объекта с добычей
  • Loot Max Distance – настроить максимальную дистанцию отображения Loot ESP
  • Loot Text Outline – добавляет обводку к тексту названий для улучшения читаемости
  • Loot Filter – позволяет выбрать типы объектов для отображения
  • Standard Barrel – обычные бочки
  • Biohazard Barrel – бочки с биологической опасностью
  • Oil Barrel – нефтяные бочки
  • Basic Crate – обычные ящики
  • Mine Crate – ящики в шахтах
  • Elite Crate – редкие и ценные ящики
  • Food Crate – контейнеры с едой
  • Medical Crate – медицинские ящики
  • Hackable Crate – взламываемые контейнеры
  • Airdrop – грузы, сброшенные с воздуха
  • Dropped Bag – мешки с выброшенными предметами
  • Backpack – рюкзаки

Dropped Loot ESP (Предметы)

  • Dropped Enabled - включает ESP для выброшенных и лежащих на земле предметов
  • Dropped Name - отображает название предмета
  • Dropped Amount - показывает количество предметов в стаке
  • Dropped Condition - отображает состояние или прочность предмета
  • Vertical Bar - вертикальная шкала
  • Horizontal Bar - горизонтальная шкала
  • Text - прочность/состояние в виде числа
  • Dropped Icon - показывает иконку предмета
  • Dropped Distance - отображает расстояние до выброшенного предмета
  • Dropped Max Distance - настроить максимальную дистанцию отображения Dropped Loot ESP
  • Dropped Text Outline - обводка текста для более удобного отображения
  • Dropped Category Filter - позволяет выбрать определнные категории предметов
  • Weapons - оружие
  • Ammo - боеприпасы
  • Resources - ресурсы
  • Attire - одежда и элементы экипировки
  • Tools - инструменты
  • Medical - медицинские предметы
  • Food - еда
  • Building - строительные предметы
  • Favourite - избранные предметы
  • Fun - декоративные и развлекательные предметы
  • Other - прочие предметы

World ESP (Объекты, ресурсы)

  • Vehicle Enabled - включает ESP для транспорта
  • Vehicle Name - отображает название транспорта
  • Vehicle Distance - показывает расстояние до транспорта
  • Vehicle Max Distance - позволяет настроить максимальную дистанцию отображения транспорта
  • Vehicle Text Outline - добавляет обводку тексту для более удобного отображения на разных фонах
  • Ore Enabled - включает ESP для рудных ресурсов
  • Ore Name - отображает название найденной руды
  • Ore Distance - показывает расстояние до руды
  • Ore Max Distance - позволяет настроить максимальную дистанцию отображения рудных ресурсов
  • Ore Text Outline - добавляет обводку тексту для улучшения читаемости
  • Ore Filter - позволяет выбрать конкретные виды руды для отображения:
  • Stone Ore - каменная руда
  • Metal Ore - металлическая руда
  • Sulfur Ore - серная руда
  • Plant Enabled - включает ESP для растений и природных ресурсов
  • Plant Name - отображает название растения
  • Plant Distance - показывает расстояние до растения
  • Plant Max Distance - позволяет настроить максимальную дистанцию отображения растений
  • Plant Text Outline - добавляет обводку тексту для более удобного отображения
  • Plant Filter - позволяет выбрать растения и сельскохозяйственные ресурсы для отображения:
  • Hemp - конопля
  • Mushroom - гриб
  • Pumpkin - тыква
  • Corn - кукуруза
  • Potato - картофель
  • Berry - ягоды

Другие функции KRUSH Rust

  • Raid ESP – показывать объекты и энтити связанные с постройками игроков (шкафы, верстаки, ловушки и т.п.)
  • No Recoil – настраиваемый контроль отдачи оружия
  • Bright Night – делает ночь светлой
  • Sky Color – изменяет цвет неба
  • ESP Background – включает фоновую заливку для ESP-элементов
  • ESP Background Opacity – позволяет настроить уровень прозрачности фоновой заливки
  • ESP Background Categories – категории ESP для фоновой заливки
  • OOF Arrows – стрелки указывающие направление на игроков/арков за пределами экрана
  • Battle-Mode – специальный режим вкл/выкл выбранные ESP категории по нажатию кнопкиработе CombatMode
  • Menu Key – позволяет назначить клавишу для открытия и управления мод-меню
  • Panic Key – позволяет быстро активировать экстренный режим для отключения мод-меню из игры
  • New Config – поле для ввода названия новой конфигурации
  • Create – создаёт новую конфигурацию с указанным названием
  • Save – сохраняет текущие настройки мод-меню в активную конфигурацию
  • Reset to Defaults – сбрасывает настройки мод-меню к стандартным значениям
  • Load – загружает выбранную конфигурацию
  • Delete – удаляет выбранную конфигурацию
  • Stream-Proof – чит и его элементы не видно при захвате окна игры через OBS, Discord и т.п.
  • Multi-Language Support – добавляет поддержку английского, русского, китайского и японского языков
Оставить отзыв

Похожие Товары

Ancient Rust Hack
  • Мощный Аимбот с большим количеством настроек
  • ESP (WH), Loot, Radar, Chams (Много Стилей)
  • Debug Camera, Time Changer и Другие Эксплойты для Rust
Rust
от 429

Stealth Rust Full
  • Wallhack для показа Игроков, NPC и Животных
  • Мощный Silent Aimbot для убийства противников
  • Loot ESP, World ESP и дополнительные эксплойты
Rust
от 499

Stealth Rust Lite
  • Wallhack в виде ярких белых чамсов
  • Возможность скрыть ближайшие постройки
  • Легитный чит для Rust
Rust
от 249

Pussycat Rust
  • External чит для Rust с гибким Аимботом
  • Мощный ESP (ВХ) на игроков, ресурсы и объекты
  • Spiderman, Bright Night/Day, Нет урона от падений, 2Д Радар и т.п.
Rust
от 399