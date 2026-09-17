Memez Lite для Rust (Раст Мемез Админ ЕСП)
Информация о чите
Ищете максимально простое и эффективное решение для Rust, которое позволит видеть игроков сквозь препятствия без перегруженного функционала? Обратите внимание на Memez Rust Lite — минималистичный софт, выполненный в стиле админского плагина – Admin ESP. Основная и единственная задача продукта — отображение игроков в виде 3D ESP Box, благодаря чему их положение остается заметным даже за стенами и другими препятствиями. Такой подход позволяет получать дополнительную информацию о происходящем вокруг, не превращая игровой процесс в поток лишней информации. Memez Rust Lite сознательно ограничен одной визуальной функцией: здесь нет аимбота, No Recoil, дополнительных эксплойтов или других активных возможностей. За счет минимального набора функций продукт не перегружает игровой процесс и уменьшает количество используемых механизмов, которые могут привлекать внимание античита. Отдельное преимущество — максимальная простота использования. В Memez Rust Lite отсутствует внутриигровое меню: достаточно запустить софт и игру, после чего ESP уже готов к работе. Это решение для тех, кому нужен именно простой Wallhack без лишних настроек и функционала.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Возможности Memez Rust Lite
- Admin ESP – отображает расположение игроков сквозь стены используя встроенную функцию движка игры
- 3D Box ESP – объемная коробка вокруг модели игроков
- Visible Check – видимые игроки окрашены в зеленый цвет / за стенами - в красный цвет
- Easy-to-Use – софт не имеет меню и настроек (запустил и играешь)
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