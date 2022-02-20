Чит Domination для EFT (Тарков)
Информация о чите
Очередная новинка на полках нашего магазина: встречайте EFT Domination - доступный софт для Таркова из сегмента "выше среднего". Внутри этого продукта есть все популярные и востребованные виды взлома для Побега из Таркова: мощный аимбот, удобый и информативный ЕСП, радар, лут ЕСП и множество эксплойтов. Кроме того, здесь также присутствует встроенный спуфер, который позволит вам обойти HWID бан или предотвратить его получение в случае бана. Говорить можно долго, поэтому советуем вам просто посмотреть видео, в нём мы постарались показать демонстрацию всех фич чита EFT Domination. Надеемся, что вам понравится наша новая утилита!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Battlestate Games Launcher (BGS)
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Аимбот (Aimbot)
- Enable - активировать / деактивировать аимбот
- Silent - сайлент аим, пули поражают цели, но ваш прицел не двигается
- Visible Check - проверка на видимость, огонь только по целям в зоне поражения
- Switch Target - автоматически менять цель после уничтожения текущей
- FOV (Show FOV, Color) - радиус работы аимбота, его отображение в виде окружности, выбора цвета для круга FOV
- Aim Key - бинд клавиши для активации аимбота (удерживать)
- Bone (Head, Neck, Body) - выбор частей тела (хитбоксов) для аима
- Max Distance - дальность работы аима
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана
- Ammo Count - показывать количество патронов в магазине
- Fire Mode - показывать текущий режим стрельбы вашего оружия
- Bullet Tracers - красивые следы пуль после выстрелов
Player ESP (Wallhack)
- Player ESP - wh показывающий игроков и информацию о них
- Boxes ESP (2D, Corner, Filled) - валлхак в виде коробок
- Skeleton ESP - валлхак в виде скелетов
- Distance - расстояние до игроков
- Name - никнеймы игроков
- Weapon - оружие в руках у врагов
- Ammo - кол-во патронов у противника
- Health - индикатор показывающий хп персонажей
- Chams - wh в виде чамсов, полная закраска моделей
- Radar - окно радара на котором показаны все цели в радиусе действия
- Max Distance - настройка дальности работы ЕСП
- Preview - превью ЕСП внутри меню чита
- Hide AI Names - скрыть имена ботов
Loot ESP (ВХ на Лут / Предметы)
- Loot ESP - wallhack показывающий лут (предметы)
- Quest Items - особо помечать предметы для квестов
- Quest Zones - помечать зоны для выполнения квестов
- Containers - показывать контейнеры с лутом
- Corpses - показывать тела с лутом внутри
- Price - стоимость предметов / контейнеров
- Loot Filter - различные фильтры отображаемого лута
- Filter By Name - возможность находить нужные итемы по названию
- Items / Containers / Corpses Minimum Price - минимальная цена отображаемых объектов
- Max Distance - ограничить дистанцию работы Loot ESP
World ESP (Другие Визуалы)
- Claymores - показывать где заложены мины
- Exfiltrations - показывать расположение всех выходов
- Exfiltration requirements - требования для использования различных выходов
- Grenades - визуально показывать траекторию броска гранат
- Smoke grenades - визуально показывать траекторию броска дымовых гранат
- Custom Colors - возможность ставить свои цвета для всех визуальных фич в чите
Miscellaneous (Misc, Exploits)
- No Visor - убирает забрало шлема
- Infinite Stamina - нет усталости
- Infinite Oxygen - возможность бесконечно задерживать дыхание
- Instant examine - мгновенно изучать свойства предметов
- Instant search - мгновенный поиск лута в контейнерах
- Multi search - обыскивать сразу несколько контейнеров
- Night vision - режим ночного зрения
- Thermal vision - режим теплового зрения
- No recoil - отключить отдачу оружия при стрельбе
- No sway - отключить покачивание камеры/оружия при стрельбе
- No inertia - отключить инерцию при передвижении
- No malfunction - убирает неисправность оружия
- Instant ADS - мгновенно открывать прицел, без анимации
- Always shoot - возможность стрелять на бегу без остановки
- Loot through walls - лутание через стены, до 5 метров
- Time changer - установить любое время суток
Другое
- Thermal Vision Key - бинд для активации термального зрения
- Battle Mode Key - клавиша боевого режима, в боевом режиме отключается есп на лут и всё лишнее
- Menu Key - возможность установить свой бинд для клавиши меню
- Russian Language - позволяет включить русский язык в меню чита Domination
- Custom Colors - возможность ставить свои цвета для различных визуальных фич чита
- Font Size - позволяет менять размер текста в ESP
- Save / Load Config - возможность сохранять / загружать конфиги (настройки чита)
- Built-In Spoofer - в EFT Domination Hack есть встроенный спуфер для обхода HWID бана