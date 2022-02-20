Чит Domination для EFT (Тарков)

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Информация о чите

Очередная новинка на полках нашего магазина: встречайте EFT Domination - доступный софт для Таркова из сегмента "выше среднего". Внутри этого продукта есть все популярные и востребованные виды взлома для Побега из Таркова: мощный аимбот, удобый и информативный ЕСП, радар, лут ЕСП и множество эксплойтов. Кроме того, здесь также присутствует встроенный спуфер, который позволит вам обойти HWID бан или предотвратить его получение в случае бана. Говорить можно долго, поэтому советуем вам просто посмотреть видео, в нём мы постарались показать демонстрацию всех фич чита EFT Domination. Надеемся, что вам понравится наша новая утилита!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Battlestate Games Launcher (BGS)

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Аимбот (Aimbot)

  • Enable - активировать / деактивировать аимбот
  • Silent - сайлент аим, пули поражают цели, но ваш прицел не двигается
  • Visible Check - проверка на видимость, огонь только по целям в зоне поражения
  • Switch Target - автоматически менять цель после уничтожения текущей
  • FOV (Show FOV, Color) - радиус работы аимбота, его отображение в виде окружности, выбора цвета для круга FOV
  • Aim Key - бинд клавиши для активации аимбота (удерживать)
  • Bone (Head, Neck, Body) - выбор частей тела (хитбоксов) для аима
  • Max Distance - дальность работы аима
  • Crosshair - статичный прицел посередине экрана
  • Ammo Count - показывать количество патронов в магазине
  • Fire Mode - показывать текущий режим стрельбы вашего оружия
  • Bullet Tracers - красивые следы пуль после выстрелов

Player ESP (Wallhack)

  • Player ESP - wh показывающий игроков и информацию о них
  • Boxes ESP (2D, Corner, Filled) - валлхак в виде коробок
  • Skeleton ESP - валлхак в виде скелетов
  • Distance - расстояние до игроков
  • Name - никнеймы игроков
  • Weapon - оружие в руках у врагов
  • Ammo - кол-во патронов у противника
  • Health - индикатор показывающий хп персонажей
  • Chams - wh в виде чамсов, полная закраска моделей
  • Radar - окно радара на котором показаны все цели в радиусе действия
  • Max Distance - настройка дальности работы ЕСП
  • Preview - превью ЕСП внутри меню чита
  • Hide AI Names - скрыть имена ботов

Loot ESP (ВХ на Лут / Предметы)

  • Loot ESP - wallhack показывающий лут (предметы)
  • Quest Items - особо помечать предметы для квестов
  • Quest Zones - помечать зоны для выполнения квестов
  • Containers - показывать контейнеры с лутом
  • Corpses - показывать тела с лутом внутри
  • Price - стоимость предметов / контейнеров
  • Loot Filter - различные фильтры отображаемого лута
  • Filter By Name - возможность находить нужные итемы по названию
  • Items / Containers / Corpses Minimum Price - минимальная цена отображаемых объектов
  • Max Distance - ограничить дистанцию работы Loot ESP

World ESP (Другие Визуалы)

  • Claymores - показывать где заложены мины
  • Exfiltrations - показывать расположение всех выходов
  • Exfiltration requirements - требования для использования различных выходов
  • Grenades - визуально показывать траекторию броска гранат
  • Smoke grenades - визуально показывать траекторию броска дымовых гранат
  • Custom Colors - возможность ставить свои цвета для всех визуальных фич в чите

Miscellaneous (Misc, Exploits)

  • No Visor - убирает забрало шлема
  • Infinite Stamina - нет усталости
  • Infinite Oxygen - возможность бесконечно задерживать дыхание
  • Instant examine - мгновенно изучать свойства предметов
  • Instant search - мгновенный поиск лута в контейнерах
  • Multi search - обыскивать сразу несколько контейнеров
  • Night vision - режим ночного зрения
  • Thermal vision - режим теплового зрения
  • No recoil - отключить отдачу оружия при стрельбе
  • No sway - отключить покачивание камеры/оружия при стрельбе
  • No inertia - отключить инерцию при передвижении
  • No malfunction - убирает неисправность оружия
  • Instant ADS - мгновенно открывать прицел, без анимации
  • Always shoot - возможность стрелять на бегу без остановки
  • Loot through walls - лутание через стены, до 5 метров
  • Time changer - установить любое время суток

Другое

  • Thermal Vision Key - бинд для активации термального зрения
  • Battle Mode Key - клавиша боевого режима, в боевом режиме отключается есп на лут и всё лишнее
  • Menu Key - возможность установить свой бинд для клавиши меню
  • Russian Language - позволяет включить русский язык в меню чита Domination
  • Custom Colors - возможность ставить свои цвета для различных визуальных фич чита
  • Font Size - позволяет менять размер текста в ESP
  • Save / Load Config - возможность сохранять / загружать конфиги (настройки чита)
  • Built-In Spoofer - в EFT Domination Hack есть встроенный спуфер для обхода HWID бана