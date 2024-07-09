Чит Alcatraz для EFT (ЕФТ Алькатрац)

Информация о чите

На сей раз мы предлагаем вам ознакомиться с очередной новинкой в нашем магазине. Разработчики проекта Medusa решили выпустить новую линейку Legit читов, имя ей дали Alcatraz (Алькатрац). Софт из этой линейки будет включать в себя большое количество фич, но это будут исключительно легит виды взлома, никаких rage возможностей вы здесь не увидите. Алькатрац порадует вас хорошим базовым аимботом (Silent), красивым ESP с гибкой настройкой ВХ показывающего игроков, ботов, предметы, мир и другие объекты. Также в софте присутствуют и эксплойты, все эксплойты в софте исключительно безопасные, без Rage видов взлома. Короче говоря, если вам нужен хороший и безопасный софт, то Alcatraz отлично подойдёт вам.