В данном разделе вы сможете найти множество полезной информации о наших читах. Инструкции по запуску и новости проекта Wh-Satano.

Как пользоваться софтами Dullwave для разных игр? (Руководство) В рамках данной статьи мы научим вас правильно пользоваться читами Dullwave для различных онлайн игр. Продукция данной марки отличается неплохими стандартами безопасности и качества. Доступен софт для множества разных игр. В наших инструкциях всё всегда изложено понятно и подробно: пошаговый гайд по запуску, FAQ, видео и контакты технической поддержки. Надеемся, что у вас не возникнет трудностей. Удачи!

Универсальный гайд к софтам Arcane (Инструкция) Внутри этой статьи вы найдёте информацию о правильном запуске и использовании различных читов от бренда Arcane. В статье представлен процесс загрузки, запуска, активации и использования продуктов. Помимо текстового гайда, там вы также найдёте FAQ, видео и другие материалы. Если у вас возникнут вопросы или трудности, то вы всегда можете обратиться к нам за помощью. Удачи!

Руководство по использованию софта SMG для игры SQUAD Руководство по использованию софта SMG для игры SQUAD. Здесь вы найдёте гайд, который прилагается к читу СМГ для Сквад. В статье подробно описан процесс загрузки, активации, запуска и использования приватного чита. Следуйте нашим простым рекомендациям и у вас не возникнет никаких проблем при использовании нашего ПО. Удачи!

Гайд по использованию по Avalanche для EFT / Dayz / SQUAD / PUBG По этой ссылке расположена инструкция к читу Avalanche для Таркова. Здесь вы во всех деталях узнаете, как правильно запустить и использовать данный софт. Внутри вас ждёт пошаговый алгоритм действий для корректного запуска взлома. Удачного вам запуска!

Как запустить чит Fecuirty для Squad? Что делать, если чит для Сквад не работает. Внутри вы найдёте инструкцию к читу на сквад. Пошаговый запуск и дополнительные ссылки и медиа. Кликните для открытия полной версии статьи.

Как правильно использовать Спуфер для EFT, Dayz и других игр на Анти-чите Battle Eye По этой ссылке расположена инструкция для нашего ЕФТ спуфера. Данный спуфер также помогает и в других играх использующих античит BE. Больше подробностей и другой полезной информации вы найдёте в полной версии статьи.

Приватный Хак для Squad - Гайд Подробный гайд как скачать и использовать приватный мультихак от вх-сатано для игры сквад. Приватный софт Dullwave для игры Squad включает в себя Silent Aim и множество других функций. Также вы найдёте здесь видео, ссылки на техническую поддержку и другую полезную информацию связанную с этим читерским продуктом.