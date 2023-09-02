В данном разделе вы сможете найти множество полезной информации о наших читах. Инструкции по запуску и новости проекта Wh-Satano.

Внутри находится подробная инструкция к читу для игры Калибр. Ссылки, пошаговый гайд по запуску, видео и не только. Всё это вы найдёте здесь.

В данном разделе нашего веб-сайта находятся различные статьи и новости. Большинство материалов являются гайдом по запуску и использованию читов, которые представлены в ассортименте нашего магазина. Но также иногда можно будет встретить и различную другую полезную информацию по теме гейм-хакинга.